【插畫】網路筆戰的目的不在說服，而是氣死對方

聞氫哥

俗話說，真理越辯越明，法國哲學家伏爾泰也說過「我並不同意你的觀點，但是我誓死捍衛你說話的權利」這句名言。

遙想當時，人類對話的目的是要加強彼此的認知和理解，但時至今日，網路上各種各樣的辯論，從勞基法、能源議題到台灣主權的歸屬，常常發現討論到了最後，目的好像已經不再是尋求共識，反而變成互相咒罵對方，看誰能先把對方給惹生氣。

根據教課書的的定義，溝通的目的是「通過各種載體實現信息的雙向流動，形成行為主體的感知，以達到特定目標的行為過程」，如果筆戰的目的是要增加血壓藥品的銷售率，這樣的「溝通」或許還真能「達到特定目標」，但如果溝通的目的是為了讓對方接受你的立場，文字的拳腳相向，可就一點用都沒有了，火爆過度，甚至還可能吃上官司，得不償失。

想要達成有效溝通，先從正面的對話開始吧！

本文經聞氫哥授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航