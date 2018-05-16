《好人宋沒用》書評：一個「沒用」女子的一生，折射出大時代的跌宕興衰

文：李靜宜（東美出版總編輯）

從平凡人物的角度，審視歷史對於生命的影響

常有人戲稱歷史（History）是「他的故事」。因為歷史記載的往往是政權更迭、戰爭勝敗、革命興衰等等的大事件，是理性與客觀的陽剛敘事。但是，正如國家民族是由一個個單獨的個人所構成的一般，記錄人類發展的歷史，不也應該是一個個單獨個人的生活與故事所組成的嗎？政治社會的宏觀格局，固然提供了我們綜覽全局的視野，但個人生活的悲喜跌宕，不也更能讓我們具體而微的觀察到時代與人性的互動，從而以更為貼近人性的角度理解到歷史發展的脈絡與意義？

正因為如此，自21世紀以來，掀起了一股以庶民視角為歷史立傳的風潮，從平凡個人的角度，審視歷史對於生活與生命的真實影響。而其中更為特別的，是開始有許多學者，以向來最受忽略的女性立場出發，重新建構歷史的意義。甚至，有越來越多的作家，用女性的故事勾勒時代的發展，讓歷史不再只是冰冷的事實堆砌，而是有血有肉、與你我習習相關的生活積累。

例如近年在英美書市創造暢銷奇蹟的義大利小說《那不勒斯故事四部曲》，以兩個那不勒斯女性長達60年的友誼與人生經歷，刻劃出義大利與第二次大戰後歐洲社會動盪的時代風貌。又例如2017年橫掃華文文壇，以一個平凡女子長達70年的人生故事，折射中國社會變遷的長篇小說《好人宋沒用》。

初拿到《好人宋沒用》書稿，其實有點擔心，要讀完這麼一部厚實的小說，得有多大的耐心才行。不料，一開讀就放不下來，一幕幕場景，一個個人物，就在眼前活生生演出高潮迭起的人生故事。500頁的文字，述說平凡女人的一生，非但不冗長乏味，反而讓人宛如追劇般欲罷不能。

小說主角宋沒用是偏鄉貧農的么女，出生未久即隨家人逃離饑荒，往上海討生活。於是就在上海度過她平凡又沒用的一生。父母為她命名「沒用」，兄姐當她是家計累贅，但在經歷饑荒、疫病、戰亂之後，卻是靠她為父母送終，接濟兄長、拉拔子女，扶持弱者。宋沒用就像我們在父權社會裡常見的傳統婦女，任勞任怨，承受命運的折磨，卻也不屈不橈，永遠守護自己的家人。

但是，任曉雯這部小說跳脫了這類型小說慣有的善惡二元、黑白分明，為彰顯道德主題而犧牲人物刻劃的通病。她筆下的宋沒用並不是道德完美的刻板人物，而是一個有血有肉，有情感，有愛恨的普通人，面對抉擇的時候，也會把自己和家人的利益擺在最優先來考量。只是她也始終抱持為人「有用」的信念，守住人性的最後底線。

更難能可貴的是，任曉雯以精微的細節，構築出時代的真實場景。她在歷史考據方面下足了功夫，讓長達70年的市井生活、時代變遷，都栩栩如繪地重現讀者眼前，也讓小說人物與故事情節在戲劇張力之外，具有飽滿的生命力與說服力。

出色的小說所要具備的幾個條件，包括故事情節精彩，人物刻劃生動，細節考究詳實，在任曉雯的這部《好人宋沒用》裡完全齊備，所以這部小說能在華文文壇廣獲讚譽，榮獲2017茅盾文學長篇小說新人獎，新浪好書榜2017年度十大好書，騰訊2017年度好書榜等大獎，完全不令人意外。

「其實人都是一個一個的。單個的人構成生活。很多很多人的生活，構成了時代。一個個時代，就構成了歷史。人是歷史的目的。人是起點，也是終點。宋沒用是被歷史遺忘的小人物，是被時代篩漏的小人物。而我想寫的，正是這麼個『沒用』的人，如何隨波逐流，茍且存命，如何忍耐巨大的苦難，穿過死蔭的幽谷。如何在波瀾不驚的外表下，經歷最波瀾壯闊的內心風景。」

任曉雯在小說《好人宋沒用》的後記裡如是說。而這也正是庶民歷史書寫的中心要旨。

平凡人物的生活是構築歷史的基石，也是帶領我們以悲憫之心審視歷史發展的人性角度。儘管是再沒用的女人，也可以用她一生的故事讓我們看見時代的動盪與父權體制的桎梏，重新省思所謂的歷史與進步，珍惜人之所以為人的最後底線與希望。這是任曉雯的《好人宋沒用》帶給我們的最大意義。

書籍介紹

《好人宋沒用》，東美出版

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作者：任曉雯

一個沒用女人的一生，折射出一座城市的歷史

一部平凡小人物的生活史，構築出大時代的跌宕興衰

未知死，焉知生。

一個人怎麼信仰，便決定他怎麼活。

宋梅用，本名「宋沒用」，在上海度過一生的蘇北女人，生於一九二一年，家中么女，因被母親嫌棄而取名為「沒用」，父母稱她「沒用」，子女也認定她「沒用」。一個「沒用」的女子，走過二○年代到九○年代的中國，戰亂、飢餓、瘟疫侵襲生命的當口，宋沒用餵養父母，拉拔子女，接濟兄長，扶持弱者。這樣一個飽受父權欺凌，歷盡人世滄桑的「沒用」女子，為何能懷抱著為人「有用」的信仰，最後成為父兄、母親與子女們所能倚賴的唯一？

宋沒用折射出大時代裡普遍的中國人身影──一個不曾被歷史惦記過的名字、一道在苦難困頓中奔波的身影，即使被紛沓而至的時代巨輪滾碾而過，面對歷史席捲而來的風浪，卻仍堅毅懷抱著為人「有用」的信仰。

相對於「未知生，焉知死」，任曉雯極力塑造的宋沒用，更體現了「未知死，焉知生」──一個溫柔且堅毅的靈魂，在一幕幕城市風景中上演一部屬於平民的史詩；任曉雯筆下的宋没用，在灰濛濛的歷史中如同一葉堅實的扁舟，隨著如流水般的時代，起伏跌宕，時起時落，未曾想過何時可靠岸，卻始終在驚濤之時守護著乘載在自身之上的家人。

嬰兒宋沒用，瘦得肚皮一褶褶。……「死了最好，省得費糧食。」母親將稀湯樣的奶，滴在她人中上。宋沒用聞著味，雙唇一嚅，活了起來。

Photo Credit: 東美出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺