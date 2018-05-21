【插畫】路邊撿到雛鳥，試問單兵該如何處置？

蠢羊與奇怪生物

隨著氣候回暖，又到了鳥類的繁殖季節，除了掃墓時修剪墓地的大宗外，我們在日常生活中也會見到野生的雛鳥或幼鳥，這時候該怎麼辦呢？

其實鳥類的體溫比人類稍微高一些（大約在38~42度），所以首要做的，就是將空間溫度控制在這個範圍，可以將暖暖包用紙張或薄巾包覆放盒子側邊，讓熱源只在某一側，以佈置出平溫區與熱區（千萬不要讓暖暖包直接接觸幼鳥，可能導致燙傷），再於盒中放入碎紙，避免運送途中的碰撞，再送交台北鳥會野鳥救傷中心或野生動物急救站等野鳥救傷單位。

至於羽毛長滿又精神很好的幼鳥，他們的狀況，大概就像人類的小朋友在學走路的時候一樣， 跌跌撞撞甚至摔跤，一不小心就從樹枝上掉了下來，當牠還茫茫然不知所措的時候，有可能就被好心的人類撿起來了，這時候，則可以就近放回拾獲點附近的樹枝上或是高處，讓牠們繼續練習，但如果是精神不好的鳥兒，就要參照雛鳥的方式處理。

最重要的是，拾獲野生鳥類的時候千萬不要任意餵食，更不要帶回私養，交給專家處理，才是正確的做法。

►鳥兒從樹上掉下來了 先別衝動「拯救」

本文經蠢羊與奇怪生物授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航