《困在大腦裡的人》：提供水和食物算不算是一種「醫療手段」？

文：安卓恩・歐文（Adrian Owen）

人類強化了灰色地帶存活的可能性

史考特的死提醒了我，現代的生活是多麼危機四伏。沒錯，那輛衝撞史考特的警車就是奪走他生命的罪魁禍首，而且在他離世之前還讓他蒙受了長達十四年的煎熬。

其實，開車本來就是一個高風險的行為。在美國，每年大概都有三萬七千人因車禍而死，不過卻非人人都是當場身亡。這當中不少人會先墜入意識的灰色地帶，然後在他們大限來臨之前，都只能任其生命在那個空間裡慢慢枯萎、凋零。

但是，為什麼會出現這種狀況？他們怎麼會墜入那個空間？在這個空間裡，為什麼他們無法從中康復，亦不會馬上死去？最終他們又該如何終結這個令人窒息的處境？

儘管當時我已經投入意識灰色地帶這門科學長達十五年的時間，但我仍舊無法回答這些問題。為什麼有些人的大腦會跟著身體同步關機，有些人卻不會？

難道是這些人的大腦天生就比其他人有韌性嗎？還是這是跟某部分的大腦有關？如果是這樣，那是哪部分的大腦掌握這個關鍵？

在探討意識灰色地帶的過程中，我們得到的問題往往比答案還多。當時我們已經知道許多原因都會導致患者落入意識灰色地帶。其中最常見的原因就是「錯失復原黃金時機」。

腦部嚴重受創的傷患入院治療後，通常需要觀察數天或是數週，方可確定患者最終的狀況；在這段期間完全沒有人可以斷言患者的未來會往哪個方向發展。因為，每個人腦傷的狀況不可能都一模一樣。

在這段黃金時機裡，現在醫療人員一般會以一些外力支持患者的生命力。最常見的是「氣切插管」，醫療人員會在患者的脖子上開一個洞，然後把一條柔軟的塑膠管從洞口置入他們的氣管，以幫助患者呼吸。

通常這些有氣切插管的患者也會被接上呼吸器，呼吸器能幫助他們的肺臟吸、吐空氣，確保他們體內有充足的氧氣流通。不過，在還沒有這些精妙的醫療技術之前，醫療人員大多只能束手無策地看著死神步步進逼這些腦部嚴重受創的患者。所幸，這些精巧的機器誕生了，患者在這段黃金時機裡有了這些機器的守護，更有機會戰勝死神的召喚。

在這種條件下，的確有些人順利度過險境活了下來；但他們重新開始運轉的部分往往只有身體，不包含大腦；就算他們的大腦尚可運作，功能也不再如以往那樣完整。

換句話說，是人類自己創造了灰色地帶，又或者該說，是我們自己大幅提升了人類在意識灰色地帶裡存活的可能性。

從古到今，每一個人都有機會進入意識灰色地帶，只不過以前的人大概不太有機會在這個奇妙的空間裡生活這麼久。假如史前人類頭部受到重擊，他們的感受很可能就跟挑戰美國拳王阿里（Muhammad Ali），卻被「擊倒」的選手一樣。許多在對戰中被擊倒的拳擊手，若失去意識的時間不幸長達數分鐘，很可能就會進入「昏迷」（coma）的狀態。

昏迷狀態的人會長期對外界的刺激失去反應、喪失正常的睡眠週期，並且無法自主性的執行任何生理反應。也就是說，在沒有現代醫療的輔助下，史前人類一旦陷入昏迷狀態，恐怕就很難再從中甦醒過來。除此之外，在過去無法額外補給昏迷者營養和水分的情況下，他們的病情更會迅速惡化，走向死亡。

老實說，即便是今天，要從死神手中搶下昏迷狀態病人的性命，其機率也不算高。以史考特為例，像他這種被送入醫院急診時，格拉斯哥昏迷指數只有四分的病人，就算醫療人員傾盡所有的現代醫療技術搶救他，他死亡或是永久成為植物人的機率也高達百分八十七。至於史前人類，能夠在腦部重創下倖存，並落入意識灰色地帶的機率則幾乎是零。

僅管如此，根據歷史記載，一九五○年代，人工呼吸器尚未問世之前，確實還是有一些人的生命徘徊於這意識的灰色地帶之間。古希臘人曾提過一種他們稱之為「內出血」（apoplexy）的症狀，並以如此聳動的文字描述它：「健康者會突然感到疼痛，瞬間喪失語言能力，喉頭宛如被人掐住脖子般發出咯咯的聲響。病發者的嘴巴大開，無法理解任何事情，若旁人叫喚他或撥動他的身體，他就只是不斷地呻吟；他還會無意識的大量排尿，如果此時他沒有發燒，通常七天內就會死亡，但若有發燒，則往往會康復。」這段敘述看起來就像是我們現在所指的「植物人狀態」。

從古希臘時代到二十世紀，我們對這種特殊人體狀態的理解、診斷和治療的方式並沒有太大的變化。二十世紀中，醫學界陸續還曾出現過其他疑似表示這個狀態的描述性醫學名詞，例如：醒狀昏迷（coma vigil）、不動不語症（akinetic mutism）、沉默靜止症（silent immobility）、阿帕立克症候群（apallic syndrome）和重度創傷性失智症（severe traumatic dementia）。

不過，我們並不清楚過去這些名詞所描述的症狀到底相不相同，因為（就跟今天一樣）每一個患者的症狀都不太一樣，其之間的差異性可能相當大。或許，這也是為什麼當時這些名詞不太為醫療人員所用的緣故。後來，一九六三年和一九七一年又分別出現了「空心人」（pie vegetative）和「活死人」（vegetative survival）這兩個描述此狀態的名詞。

直到一九七二年愚人節那天，布萊恩．傑內特（Bryan Jennett）和弗雷德．普拉姆（Fred Plum）在《柳葉刀》發表了一篇極具歷史意義的論文，以持續性植物狀態（persistent vegetative state）描述了這樣的人體狀態，之後，這個名詞才迅速成為醫學界普遍描述此一狀態的用語。

該不該維持這樣的狀態

就當代的醫學角度來看，患者被送入神經加護病房後，假如一切檢測的結果都不樂觀，指向患者可能很快就會死亡或是永遠不可能再以任何形式活出生命的意義，醫療人員或許會建議家屬「放棄維持生命治療」，意即關閉呼吸器，或是一般俗稱的「拔管」。

面對這種情況，有兩種類型的家屬會毫不猶豫的簽下這紙「拔管同意書」：一是盲從信任，對醫療機構言聽計從的家屬；另一則為百般了解至親好惡，明白當事者絕不會想以此形式度過餘生的家屬。

至於對這兩類之外的其他家屬而言，簽下同意書恐怕就不是這麼容易的一件事，在做出決定之前，他們很可能必須反覆苦思個好幾天。這就是問題所在：家屬能簽屬「拔管同意書」的前提是，患者無法自主呼吸；然而，假如在家屬舉棋不定的期間，患者恢復了穩定的生命徵象，能夠自行呼吸，不再需要靠呼吸器維生，那麼家屬也就失去了為患者拔管的機會。

此刻，這些患者大多落入了意識的灰色地帶，單純的移除呼吸器已經無法了結這些患者的性命，唯一的方法只剩下停止供給他們食物和水。

在法律上，後者常引起很大的論戰，而這些論戰幾乎都圍繞著一個重點打轉，那就是「水和食物到底算不算是一種『醫療手段』」。很明顯地，呼吸器絕對是一種醫療手段，所以在某些情況下（例如毫無康復的可能性），我們相對比較容易做出關閉呼吸器的決定。

可是，水和食物算是一種醫療手段嗎？有些司法的裁決認為是，有些則認為水和食物乃人體的基本需求，或人權，不得停止供給。

除此之外，在進行這類裁決時，還有一個因素一定會被司法者納入考量，即「移除該維持生命的手段後，患者要多久才會死亡」。一般來說，關閉呼吸器後，患者幾分鐘內就會因為腦部缺氧而死，但若是停止供給患者營養和水分，患者最久可能必須長達兩週才會被活活餓死。

因此，儘管拔管和終止提供患者水和食物最終都會導致患者死亡，但由於大眾對「醫療手段的界定」和「死亡時間長短」的認知不同，也造就了哲學家、倫理家和司法者對後者的看法有極大的分歧。簡而言之，對現在的家屬而言，他們不得不面對的情況或許不再是想著該不該讓患者活下去，而是該怎麼幫助患者離開這個人世。

前一陣子，我和我的朋友兼同儕梅爾文．古德爾，在倫敦皇家協會合辦了一場有關意識和大腦的研討會。研討會主題為「衡量意識的最佳辦法」，與會者來自各個領域，有哲學家、認知神經科學家、麻醉醫師和機械人工程師等。

我們一起思考衡量意識的最佳辦法時，大夥兒曾一度把討論的重心放在一個有趣的議題上，熱烈地討論我們的主觀意識和人性將怎麼影響我們對殺生的感受。我們認為人類對殺生的感受，會因為被殺者的外觀和行為與人類的相似度出現差異。

就以煮淡菜為例，大多數的人都可以毫不猶豫地把活生生的淡菜丟入滾水中烹煮。然而其實不管以哪個道德標準來看，用這樣的方式結束一個有生命的生物都是個很殘忍的行為，為什麼大家卻可以做得如此自然？癥結點就在於淡菜的外觀和行為與人類大不相同—淡菜既沒有手腳或任何類似人體的特徵，移動身體和與外在環境互動的方式也跟人類大相逕庭。

那如果是把活生生的龍蝦丟入沸水裡料理呢？許多人大概都無法接受這種做法，寧可直接去店家買已經先預煮好的龍蝦。為什麼同為甲殼類的海鮮，大家卻無法輕易把龍蝦丟入滾水裡烹調？這是因為儘管龍蝦和人類的外觀有很大的差異，但比起淡菜，牠們的外觀的確比較能讓我們看見人類的影子。

龍蝦有腳也有螯，能夠利用它們移動或是抓取東西，至少就其功能性來看，牠們的腳和螯看起來就像是我們的四肢。另外，龍蝦有眼睛，如果你仔細盯著牠瞧，肯定能很輕易地說服自己牠們有所謂的臉。

綜合上述，即便龍蝦和我們的外觀和行為有很明顯地不同，但整體來說牠們的行為表現確實是跟我們有那麼些許的相似。

針對這方面的說明我就點到為止，因為我覺得上面的論述就足以讓大家理解我接下來要說的例子：把猴子或是猿猴活生生丟入沸水裡。我敢說，很少人能泰然自若地做出這種事。為什麼？這就跟剛剛我說的淡菜和龍蝦是一樣的道理。顯然，我們對殺生的感受確實與被殺者的外觀和行為息息相關。

相關書摘 ►《困在大腦裡的人》：在「意識灰色地帶」探索那條分隔生與死的邊界

書籍介紹

本文摘錄自《困在大腦裡的人：揭開腦死、昏迷、植物人的意識世界，一位腦神經科學家探索生與死的邊界》，采實文化出版

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作者：安卓恩・歐文（Adrian Owen）

譯者：王念慈

他們似生非死，在泥淖裡苦苦掙扎

陷入意識灰色地帶，如同浮沉混濁意識的孤鳥

判定對外界無反應的患者，有如徘迴在大腦迷宮的旅人……

「腦死」究竟是怎麼樣的狀態？「昏迷」的人聽得到我們說話嗎？「植物人」會痛嗎？對腦神經科學家安卓恩．歐文來說，他們是徘徊在「意識灰色地帶」的人，他們都是「困在大腦裡的人」！

無反應不表示沒意識——引爆科學、醫學與哲學思辨的最新大腦研究

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歐文的凱特研究，凸顯了當代醫學技術對於這些身體無反應者的了解仍不夠多，還有待更深入的研究與發展。

持續為困在大腦裡的人請命

歐文至今仍持續為這些深陷意識灰色地帶的患者努力，有朝一日，隨著「腦機介面」裝置的蓬勃發展，也許我們將能徹底改變與這群無法表達的患者溝通，這不僅改寫我們的未來，改變腦損傷患者的癒後狀況，更開創全人類擁有心電感應和超強智力的無限可能性！

Photo Credit: 采實文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰