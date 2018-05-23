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拒絕「再睡十分鐘」的危險吸引力，運用「五秒法則」駕馭你的每一天早晨
我們想讓你知道的是
回電子郵件、接電話、坐在會議中，這些事都很會占據你的時間表，但很少能讓你的人生有什麼重大進展。為了你個人的幸福，保護必須用來專注於深度工作的時間，你必須把握一天當中的前幾個小時，為了你自己，奮力爭取。
文：梅爾・羅賓斯（Mel Robbins）
掌控你的早晨
掌控你的早晨，對提高生產力非常有幫助。我執行的方式，就是製作早晨的例行事項。艾麗莎開始實行自己的早晨例行事項後，發現她開始能夠「駕馭」她的每一天了。
就像艾麗莎說的，當你建立出早晨的例行事項，確實遵守時，你就「設定了你的動機」。就這樣每天做，你會誘發一連串讓你非常震驚的事件。
我的早晨例行事項， 要歸功於杜克大學（Duke University）教授丹．艾瑞利（Dan Ariely）。根據艾瑞利的說法，當你完全醒來後，這一天最開始的二到三個小時，是大腦效率最好的時間。所以如果你在早上6：00起床，你的思考與生產力顛峰時刻，就是早上6：30到9：00，以此類推。如果你家跟我家差不多，大部分的早晨都是兵荒馬亂，要餵狗、準備早餐、引導三個準備上學的孩子出門，這些就能耗掉一個小時以上，奪去你生產力最高的時段。所以如果我想要成為這一天的老大，我就得對早晨的計畫非常謹慎，而一切就從早一點起床開始，這樣我才有辦法在這天耗盡我之前，抽出時間專注於重大的目標。
以下是我修改過的例行事項，好讓自己確實專注於最重要的事情：
1. 鬧鐘一響就起床
先前我們在講起床挑戰時，就已經談過這件事的重要性了。鬧鐘一響，我起床，結束。為了最高的生產力，你絕對不應該按下貪睡鍵。這其實是有神經學方面的理由，是我在為這本書找資料、做研究時發現的。
你知道一夜好眠對生產力是很重要的，但我打賭你不知道你怎麼起床就跟你怎麼睡覺一樣重要。科學家最近發現，當你按下貪睡鍵時，對大腦功能和生產力有負面的影響，而且會持續到四個小時！這是你必須知道的。
我們的睡眠有循環週期，大概需要90到110分鐘完成一次。在你起床前的兩個小時左右，這些睡眠週期會終止，你的身體開始慢慢的準備要醒來。鬧鐘響起時，你的身體已經處於起床模式。如果這時你按下貪睡鍵，又回去繼續睡，就是在強迫大腦開始一次新的睡眠週期，而那需要90到110分鐘。
15分鐘後，貪睡時間到，鬧鐘再次響起時，你大腦的皮質區，也就是負責做決定、警覺、自我控制的部位，依然處在睡眠的週期中，它沒有辦法突然清醒，需要再75分鐘才能結束被貪睡鍵引發的週期。
這種「睡後遲鈍」的現象，可能需要長達四個小時才會消退，你的認知功能也才會回覆到完整的能力。這就是為什麼當你按下貪睡鍵，之後才起床時，會覺得那麼昏沉了。那並不是因為你沒有睡飽，而是因為一旦你按下貪睡鍵，你就開始一次新的睡眠週期，然後又打斷它。那些你有按貪睡鍵的日子，是不可能處在最佳狀態的。
所以我非常嚴肅的告訴你，把鬧鐘按掉，不可以按貪睡鍵，起床，沒得商量。
2. 我走進浴室，關掉鬧鐘
我和我先生都不會把手機和鬧鐘擺在臥室裡或床頭櫃上。
我們的手機在哪裡呢？浴室裡。距離夠近，如果有人打電話來或早晨鬧鐘響了，我可以聽得見。但也遠到我不會陷入它的誘惑。如果手機擺在床頭櫃上，我會想也不想的拿起來，待在床上看信件，你一定也是這樣。如果它在伸手可及之處，很容易就會不假思索的拿起來看，絕大部分成人會在起床前察看信件。
最近還有一份德勤公司（Deloitte）的研究顯示，三分之一的成年人，尤其35歲以下的民眾，有一半會在半夜起來看手機。所以藉由把手機擺在浴室裡，我是讓自己不容易養成拿手機起來看的習慣，然後就能安頓身心，好好睡一覺。
3. 刷牙，專心想著眼前這一天
我會花三到五分鐘在洗臉、刷牙，集中思緒，想想為了我和我的重大目標，我真正想要與需要做的是什麼。這不是待辦清單，而是「必辦清單」。在這段時間內，我會有意識的整理思緒，想出一或兩件我可能不想要做，但今天必須做的事情，為了我的目標、夢想和事業發展。研究人員把這些目標稱為SMART目標（Specific 具體的、Measurable 可衡量的、Achievable 可達成的、Realistic 實際的、Timely 適時的），我只稱為「保證可以讓對我很重要的事情有進展的兩件事」。那通常都是我不想要做的「鳥事」，就像莫芬形容的：
4. 穿好衣服，整理床鋪，走進廚房，倒一杯咖啡
你有注意到我還沒做什麼事嗎？我還沒看手機，還沒上網看信件。為什麼？因為我知道我做那些事情的瞬間，就會失去專注。你查看電子郵件、看新聞或滑社群媒體時，其他人的事就會變得比你的事更優先。你覺得比爾．蓋茲和歐普拉會躺在床上滑手機看別人的貼文嗎？不會，而你也不應該這樣。你必須把自己放在最優先的位置，所以到你計畫完你的一天之前，不要看郵件。
5. 寫下一到三項「必辦」和很重要的理由
在我從文具店裡買來的便宜日計畫表中，我會寫下我覺得今天必須做的一件、兩件或三件事，而且是為了我做的事。
這是一個很重要的步驟，幾項原因如下：一，因為我是視覺型的人；二，根據加州多明尼克大學（Dominican University of California）心理學教授蓋兒．馬修博士（Gail Matthews），光是把你的目標寫下來，就能增加42％的機率實現它們。
把這些事項寫在計畫表中，表示我一整天都可以看見它們，就能提醒我要行動。而寫下「為什麼」，就能提醒我為什麼這些目標很重要，讓我有更多動力。
如果我把它們寫在數位行事曆中，我就會忘記。有一半的時間，我走進房間裡，想不起來我走進來是要做什麼，所以我得把它們寫下來，「用我的必辦事項跟蹤自己」。它們在我的計畫表上時，就是我整天都可以看到的東西，我就會在視覺上受到行動的暗示。看到我的「必辦事項」提醒我要做這些事情，你可以使用筆記本、行事曆，什麼都好，只要寫下來，放在身邊，就像雪倫做的：
6. 計畫自己的一天，在7：30前撥出30分鐘
我會排計畫，通常先做最重要的「必辦事項」，而且要在我看手機或上網收信之前。我把這個程序稱為「7：30前的30」。
我會在7：30以前花30分鐘規劃自己的一天。在這段時間裡，我可能是動手做二到三件必辦事項，或者規劃今天之內的哪段時間要做這些事。如果我在家，我會盡量在7：00開始這段規劃時間，就是最後一個孩子出門去搭校車的時間。這30分鐘對我的成功至關重要。
透過規劃自己的一天，確定你「專注於正確的事情」上，就像傑洛米那樣，你就可以讓自己「大幅提升生產力」，成功完成今天的目標。
「7：30前的30」這件事，在你走進辦公室的那一刻，就不可能完成了。你必須在家，或是在你最喜歡的咖啡廳、火車上、待在停車場的車上做完。我沒有在開玩笑，當你走進辦公室，回覆第一封電子郵件，或接第一通電話的那一刻，你這一天就沒了。
孫．卡爾森教授（Sune Carlsson）曾研究CEO們是怎麼完成那麼多事的，這些能力卓越的執行長的祕訣是什麼？他們在家工作90分鐘，因為「這樣才有可能專心」。在工作時，他們大概每20分鐘就會被干擾。而我剛剛說過干擾是什麼？是生產力的死亡之吻。
事先規劃，並且先做最重要的事情，還有什麼其他重要的原因嗎？
記住，就像艾瑞利教授告訴我們的，一整天最初的二到三個小時，是大腦效能最好的時刻，要專注於可以提升你私人或專業目標的任務上。拿不重要的事塞滿這段時間就太笨了。
回電子郵件、接電話、坐在會議中，這些事都很會占據你的時間表，但很少能讓你的人生有什麼重大進展。為了你個人的幸福，保護必須用來專注於深度工作的時間，你必須把握一天當中的前幾個小時，為了你自己，奮力爭取。
如果你完成兩件你覺得很重要的事，就是讓真正重要的計畫有所進展，將能贏得長期的競賽。
早點起床並規劃你的一天，有很大的益處，問問馬利就知道了：
馬利藉由早起（不按貪睡鍵！）、做清單，做例行事項，開始他的每天早晨，他已經可以控制、排定最優先的事情，並找出時間寫一本新書。幾個星期之後，我做了後續追蹤，詢問馬利每天早晨的例行事項進行得如何：
這真是太棒了，馬利，當老大的第54天。東尼也是如此，他找到方法「每天早上五點回到健身房」。
我知道這麼早起床，立刻就去健身真的很難，但是當你5-4-3-2-1，找到活化能量擊退那些抗拒的感覺後，你不只是讓自己成為這一天的主宰，你也活化了最棒的自己。
7. 規劃我的停止時間
這也是另一件我從研究中學到的事。除了規劃一天的行程，我也會規劃停止工作的時間。沒錯，每一天，當我開始一天行程時，就是決定什麼時候要停止工作，把時間用來和家人相處。設定停止或重新導向的時間期限，有兩個作用：讓我更能意識到我有多少時間，這樣一來，就更能提高生產力。
這就是所謂的帕金森定律（Parkinson’s Law）：不管你給一項工作多少時間，都會填滿那段時間。所以要給自己的一天工作訂下截止時間，這個截止時間對耐力和身心健康都非常重要，會迫使你專心，並且認真看待工作的休息時間。這種休息時間是我們所有人都需要的，要和家人相處，並給大腦所需要的休息、充電與重置時間。我不會騙你們，我必須使用法則強迫自己5-4-3-2-1關掉電腦，結束今天的工作，這種次數多到我都不想承認。
使用這種每天的例行事項，確實有莫大的助益。在面對一天的行程時，這就是我決定優先順序的方式。由於我在鬧鐘響起的那個瞬間，就主宰自己的行動，所以感覺更能掌控一切。也由於我挑出二到三件為了達成目標而必須做的重要事情，所以思緒更加清明（這也幫助我辨識機會）。
如果我發現自己偏離了例行事項，或開始分心了，那就是獲取能力的時刻，我會使用法則5-4-3-2-1，回到軌道上。當然，你可以創造任何有效的例行事項，但如果你還在尋找開始的方法，不妨試試我的。許多人都發現在他們的早晨例行事項中，加入運動、靜坐、感恩清單，都有非常好的成效。你可以都拿來實際測試，看看哪一種對你最有效。
我告訴你的事情很簡單、很明確，而且很有效。自己調整一下，讓它為你發揮最佳效能，但不管怎麼樣，5-4-3-2-1，實際去做。當你做了這些，成為自己每天的老大，就像克里斯蒂所說，它「真的會改變一切」。她接觸到公司排名最高位階的人，並且「火力全開」。
現在，輪到你了。
書籍介紹
本文摘錄自《五秒法則：倒數54321，衝了！全球百萬人實證的高效行動法，根治惰性，改變人生》，采實文化出版
＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。
作者：梅爾・羅賓斯（Mel Robbins）
譯者：吳宜蓁
TED最受歡迎演講之一，點閱率超過13,000,000次
YouTube、FB、Twitter……全球社群百萬網友實證推薦
Instagram標籤近五萬筆 #5SecondRule
當腦中有個想法，
如何讓自己立刻行動不拖延？
只要在心中倒數5……4……3……2……1，衝了！
就能把自己像火箭一樣順利發射出去，
無論什麼目標，屢試不爽！
想想看，你是不是都有以下經驗：
早上鬧鐘響，先按下「小睡一下」（稍後提醒）再說？
就是這種慣性在扯我們的後腿，讓你沒辦法追求各種夢想，
不管是減肥、開一家咖啡廳、在會議中舉手發言、跟心儀對象搭訕或早點起床……
每天我們都有一百個念頭想改變自己、改變人生、改變世界，但什麼都沒開始。
梅爾．羅賓斯曾經事業陷入瓶頸、婚姻差點觸礁又幾乎破產，
她比任何人都理解讓自己多睡十分鐘的危險吸引力，
失意的人生，讓她的賴床惡習更加嚴重。
直到有天在電視上看到火箭發射前的倒數：5……4……3……2……1！
她心想，我應該要像那火箭一樣，不顧一切，衝上雲霄。
隔天，鬧鐘響後，她倒數五秒，竟然第一次立刻起床！第二天再試，又成功了！
她從溫暖的被窩踏進冰冷的房間，也展開了全新的生活。
她把這奇妙的「五秒法則」運用在生活上，
逐一改善因行動力不足而停滯不前或崩壞的各層面，
改善婚姻、戒掉拖延、提高效率、找到志業、脫胎換骨。
她把這經驗在TED講壇上分享，隨即全球瘋傳，
從大學生、運動員到領導人，人人都能應用，
讓許多人喜出望外的是：改變，竟變得那麼簡單！
經由心理學、大腦科學、神經科學、行為科學等研究實證，
梅爾．羅賓斯深入淺出解釋「五秒法則」讓身體成功產生實際的行動力，
看似簡單，卻能讓人立即行動，更是增強「勇氣」的刻意練習法。
「五秒法則」可以用來做什麼？
五秒法則是行動心法，可運用在各層面，從小習慣到大決策，從完成事情，到改變心理素質：
- 上班族用來走出舒適圈
- 媽媽用來自我監督，控制情緒
- 財星五百大企業領導人用來組織革新、提升營收
- 失意人士用來戰勝菸癮、酒癮與憂鬱
- 幫你減重成功，維持體態
- 挽救失衡的婚姻、人際關係
- 不靠藥物治療焦慮，停止自我懷疑，建立自信
本書除了記錄她的故事，還有其他精采內容：
五秒法則之所以有效，是因為它「讓行動力有了一個開關」，如何掌握訣竅，讓它一按就會開。
五秒法則讓你停止自我懷疑、提升產能，找到自信與快樂。
這項法則會幫你準時起床，但它真正做的是遠比這更驚人的事——它會喚醒你內在的天才、領導人、搖滾巨星、運動員、藝術家和變革管理人。
責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰