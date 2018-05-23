拒絕「再睡十分鐘」的危險吸引力，運用「五秒法則」駕馭你的每一天早晨

文：梅爾・羅賓斯（Mel Robbins）

掌控你的早晨

掌控你的早晨，對提高生產力非常有幫助。我執行的方式，就是製作早晨的例行事項。艾麗莎開始實行自己的早晨例行事項後，發現她開始能夠「駕馭」她的每一天了。

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就像艾麗莎說的，當你建立出早晨的例行事項，確實遵守時，你就「設定了你的動機」。就這樣每天做，你會誘發一連串讓你非常震驚的事件。

我的早晨例行事項， 要歸功於杜克大學（Duke University）教授丹．艾瑞利（Dan Ariely）。根據艾瑞利的說法，當你完全醒來後，這一天最開始的二到三個小時，是大腦效率最好的時間。所以如果你在早上6：00起床，你的思考與生產力顛峰時刻，就是早上6：30到9：00，以此類推。如果你家跟我家差不多，大部分的早晨都是兵荒馬亂，要餵狗、準備早餐、引導三個準備上學的孩子出門，這些就能耗掉一個小時以上，奪去你生產力最高的時段。所以如果我想要成為這一天的老大，我就得對早晨的計畫非常謹慎，而一切就從早一點起床開始，這樣我才有辦法在這天耗盡我之前，抽出時間專注於重大的目標。

以下是我修改過的例行事項，好讓自己確實專注於最重要的事情：

1. 鬧鐘一響就起床

先前我們在講起床挑戰時，就已經談過這件事的重要性了。鬧鐘一響，我起床，結束。為了最高的生產力，你絕對不應該按下貪睡鍵。這其實是有神經學方面的理由，是我在為這本書找資料、做研究時發現的。

你知道一夜好眠對生產力是很重要的，但我打賭你不知道你怎麼起床就跟你怎麼睡覺一樣重要。科學家最近發現，當你按下貪睡鍵時，對大腦功能和生產力有負面的影響，而且會持續到四個小時！這是你必須知道的。

我們的睡眠有循環週期，大概需要90到110分鐘完成一次。在你起床前的兩個小時左右，這些睡眠週期會終止，你的身體開始慢慢的準備要醒來。鬧鐘響起時，你的身體已經處於起床模式。如果這時你按下貪睡鍵，又回去繼續睡，就是在強迫大腦開始一次新的睡眠週期，而那需要90到110分鐘。

15分鐘後，貪睡時間到，鬧鐘再次響起時，你大腦的皮質區，也就是負責做決定、警覺、自我控制的部位，依然處在睡眠的週期中，它沒有辦法突然清醒，需要再75分鐘才能結束被貪睡鍵引發的週期。

這種「睡後遲鈍」的現象，可能需要長達四個小時才會消退，你的認知功能也才會回覆到完整的能力。這就是為什麼當你按下貪睡鍵，之後才起床時，會覺得那麼昏沉了。那並不是因為你沒有睡飽，而是因為一旦你按下貪睡鍵，你就開始一次新的睡眠週期，然後又打斷它。那些你有按貪睡鍵的日子，是不可能處在最佳狀態的。

所以我非常嚴肅的告訴你，把鬧鐘按掉，不可以按貪睡鍵，起床，沒得商量。

2. 我走進浴室，關掉鬧鐘

我和我先生都不會把手機和鬧鐘擺在臥室裡或床頭櫃上。

我們的手機在哪裡呢？浴室裡。距離夠近，如果有人打電話來或早晨鬧鐘響了，我可以聽得見。但也遠到我不會陷入它的誘惑。如果手機擺在床頭櫃上，我會想也不想的拿起來，待在床上看信件，你一定也是這樣。如果它在伸手可及之處，很容易就會不假思索的拿起來看，絕大部分成人會在起床前察看信件。

最近還有一份德勤公司（Deloitte）的研究顯示，三分之一的成年人，尤其35歲以下的民眾，有一半會在半夜起來看手機。所以藉由把手機擺在浴室裡，我是讓自己不容易養成拿手機起來看的習慣，然後就能安頓身心，好好睡一覺。

3. 刷牙，專心想著眼前這一天

我會花三到五分鐘在洗臉、刷牙，集中思緒，想想為了我和我的重大目標，我真正想要與需要做的是什麼。這不是待辦清單，而是「必辦清單」。在這段時間內，我會有意識的整理思緒，想出一或兩件我可能不想要做，但今天必須做的事情，為了我的目標、夢想和事業發展。研究人員把這些目標稱為SMART目標（Specific 具體的、Measurable 可衡量的、Achievable 可達成的、Realistic 實際的、Timely 適時的），我只稱為「保證可以讓對我很重要的事情有進展的兩件事」。那通常都是我不想要做的「鳥事」，就像莫芬形容的：

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4. 穿好衣服，整理床鋪，走進廚房，倒一杯咖啡

你有注意到我還沒做什麼事嗎？我還沒看手機，還沒上網看信件。為什麼？因為我知道我做那些事情的瞬間，就會失去專注。你查看電子郵件、看新聞或滑社群媒體時，其他人的事就會變得比你的事更優先。你覺得比爾．蓋茲和歐普拉會躺在床上滑手機看別人的貼文嗎？不會，而你也不應該這樣。你必須把自己放在最優先的位置，所以到你計畫完你的一天之前，不要看郵件。

5. 寫下一到三項「必辦」和很重要的理由

在我從文具店裡買來的便宜日計畫表中，我會寫下我覺得今天必須做的一件、兩件或三件事，而且是為了我做的事。

這是一個很重要的步驟，幾項原因如下：一，因為我是視覺型的人；二，根據加州多明尼克大學（Dominican University of California）心理學教授蓋兒．馬修博士（Gail Matthews），光是把你的目標寫下來，就能增加42％的機率實現它們。

把這些事項寫在計畫表中，表示我一整天都可以看見它們，就能提醒我要行動。而寫下「為什麼」，就能提醒我為什麼這些目標很重要，讓我有更多動力。

如果我把它們寫在數位行事曆中，我就會忘記。有一半的時間，我走進房間裡，想不起來我走進來是要做什麼，所以我得把它們寫下來，「用我的必辦事項跟蹤自己」。它們在我的計畫表上時，就是我整天都可以看到的東西，我就會在視覺上受到行動的暗示。看到我的「必辦事項」提醒我要做這些事情，你可以使用筆記本、行事曆，什麼都好，只要寫下來，放在身邊，就像雪倫做的：

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6. 計畫自己的一天，在7：30前撥出30分鐘

我會排計畫，通常先做最重要的「必辦事項」，而且要在我看手機或上網收信之前。我把這個程序稱為「7：30前的30」。

我會在7：30以前花30分鐘規劃自己的一天。在這段時間裡，我可能是動手做二到三件必辦事項，或者規劃今天之內的哪段時間要做這些事。如果我在家，我會盡量在7：00開始這段規劃時間，就是最後一個孩子出門去搭校車的時間。這30分鐘對我的成功至關重要。

透過規劃自己的一天，確定你「專注於正確的事情」上，就像傑洛米那樣，你就可以讓自己「大幅提升生產力」，成功完成今天的目標。

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「7：30前的30」這件事，在你走進辦公室的那一刻，就不可能完成了。你必須在家，或是在你最喜歡的咖啡廳、火車上、待在停車場的車上做完。我沒有在開玩笑，當你走進辦公室，回覆第一封電子郵件，或接第一通電話的那一刻，你這一天就沒了。

孫．卡爾森教授（Sune Carlsson）曾研究CEO們是怎麼完成那麼多事的，這些能力卓越的執行長的祕訣是什麼？他們在家工作90分鐘，因為「這樣才有可能專心」。在工作時，他們大概每20分鐘就會被干擾。而我剛剛說過干擾是什麼？是生產力的死亡之吻。

事先規劃，並且先做最重要的事情，還有什麼其他重要的原因嗎？

記住，就像艾瑞利教授告訴我們的，一整天最初的二到三個小時，是大腦效能最好的時刻，要專注於可以提升你私人或專業目標的任務上。拿不重要的事塞滿這段時間就太笨了。

回電子郵件、接電話、坐在會議中，這些事都很會占據你的時間表，但很少能讓你的人生有什麼重大進展。為了你個人的幸福，保護必須用來專注於深度工作的時間，你必須把握一天當中的前幾個小時，為了你自己，奮力爭取。

如果你完成兩件你覺得很重要的事，就是讓真正重要的計畫有所進展，將能贏得長期的競賽。

早點起床並規劃你的一天，有很大的益處，問問馬利就知道了：

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馬利藉由早起（不按貪睡鍵！）、做清單，做例行事項，開始他的每天早晨，他已經可以控制、排定最優先的事情，並找出時間寫一本新書。幾個星期之後，我做了後續追蹤，詢問馬利每天早晨的例行事項進行得如何：

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這真是太棒了，馬利，當老大的第54天。東尼也是如此，他找到方法「每天早上五點回到健身房」。

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我知道這麼早起床，立刻就去健身真的很難，但是當你5-4-3-2-1，找到活化能量擊退那些抗拒的感覺後，你不只是讓自己成為這一天的主宰，你也活化了最棒的自己。

7. 規劃我的停止時間

這也是另一件我從研究中學到的事。除了規劃一天的行程，我也會規劃停止工作的時間。沒錯，每一天，當我開始一天行程時，就是決定什麼時候要停止工作，把時間用來和家人相處。設定停止或重新導向的時間期限，有兩個作用：讓我更能意識到我有多少時間，這樣一來，就更能提高生產力。

這就是所謂的帕金森定律（Parkinson’s Law）：不管你給一項工作多少時間，都會填滿那段時間。所以要給自己的一天工作訂下截止時間，這個截止時間對耐力和身心健康都非常重要，會迫使你專心，並且認真看待工作的休息時間。這種休息時間是我們所有人都需要的，要和家人相處，並給大腦所需要的休息、充電與重置時間。我不會騙你們，我必須使用法則強迫自己5-4-3-2-1關掉電腦，結束今天的工作，這種次數多到我都不想承認。

使用這種每天的例行事項，確實有莫大的助益。在面對一天的行程時，這就是我決定優先順序的方式。由於我在鬧鐘響起的那個瞬間，就主宰自己的行動，所以感覺更能掌控一切。也由於我挑出二到三件為了達成目標而必須做的重要事情，所以思緒更加清明（這也幫助我辨識機會）。

如果我發現自己偏離了例行事項，或開始分心了，那就是獲取能力的時刻，我會使用法則5-4-3-2-1，回到軌道上。當然，你可以創造任何有效的例行事項，但如果你還在尋找開始的方法，不妨試試我的。許多人都發現在他們的早晨例行事項中，加入運動、靜坐、感恩清單，都有非常好的成效。你可以都拿來實際測試，看看哪一種對你最有效。

我告訴你的事情很簡單、很明確，而且很有效。自己調整一下，讓它為你發揮最佳效能，但不管怎麼樣，5-4-3-2-1，實際去做。當你做了這些，成為自己每天的老大，就像克里斯蒂所說，它「真的會改變一切」。她接觸到公司排名最高位階的人，並且「火力全開」。

現在，輪到你了。

書籍介紹

本文摘錄自《五秒法則：倒數54321，衝了！全球百萬人實證的高效行動法，根治惰性，改變人生》，采實文化出版

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作者：梅爾・羅賓斯（Mel Robbins）

譯者：吳宜蓁

TED最受歡迎演講之一，點閱率超過13,000,000次

YouTube、FB、Twitter……全球社群百萬網友實證推薦

Instagram標籤近五萬筆 #5SecondRule

當腦中有個想法，

如何讓自己立刻行動不拖延？

只要在心中倒數5……4……3……2……1，衝了！

就能把自己像火箭一樣順利發射出去，

無論什麼目標，屢試不爽！

想想看，你是不是都有以下經驗：

早上鬧鐘響，先按下「小睡一下」（稍後提醒）再說？

就是這種慣性在扯我們的後腿，讓你沒辦法追求各種夢想，

不管是減肥、開一家咖啡廳、在會議中舉手發言、跟心儀對象搭訕或早點起床……

每天我們都有一百個念頭想改變自己、改變人生、改變世界，但什麼都沒開始。

梅爾．羅賓斯曾經事業陷入瓶頸、婚姻差點觸礁又幾乎破產，

她比任何人都理解讓自己多睡十分鐘的危險吸引力，

失意的人生，讓她的賴床惡習更加嚴重。

直到有天在電視上看到火箭發射前的倒數：5……4……3……2……1！

她心想，我應該要像那火箭一樣，不顧一切，衝上雲霄。

隔天，鬧鐘響後，她倒數五秒，竟然第一次立刻起床！第二天再試，又成功了！

她從溫暖的被窩踏進冰冷的房間，也展開了全新的生活。

她把這奇妙的「五秒法則」運用在生活上，

逐一改善因行動力不足而停滯不前或崩壞的各層面，

改善婚姻、戒掉拖延、提高效率、找到志業、脫胎換骨。

她把這經驗在TED講壇上分享，隨即全球瘋傳，

從大學生、運動員到領導人，人人都能應用，

讓許多人喜出望外的是：改變，竟變得那麼簡單！

經由心理學、大腦科學、神經科學、行為科學等研究實證，

梅爾．羅賓斯深入淺出解釋「五秒法則」讓身體成功產生實際的行動力，

看似簡單，卻能讓人立即行動，更是增強「勇氣」的刻意練習法。

「五秒法則」可以用來做什麼？

五秒法則是行動心法，可運用在各層面，從小習慣到大決策，從完成事情，到改變心理素質：

上班族用來走出舒適圈

媽媽用來自我監督，控制情緒

財星五百大企業領導人用來組織革新、提升營收

失意人士用來戰勝菸癮、酒癮與憂鬱

幫你減重成功，維持體態

挽救失衡的婚姻、人際關係

不靠藥物治療焦慮，停止自我懷疑，建立自信

本書除了記錄她的故事，還有其他精采內容：

五秒法則之所以有效，是因為它「讓行動力有了一個開關」，如何掌握訣竅，讓它一按就會開。

五秒法則讓你停止自我懷疑、提升產能，找到自信與快樂。

這項法則會幫你準時起床，但它真正做的是遠比這更驚人的事——它會喚醒你內在的天才、領導人、搖滾巨星、運動員、藝術家和變革管理人。

Photo Credit: 采實文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰