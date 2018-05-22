矽谷爸爸的思維訓練課：玩「桌遊」 也能教孩子程式設計

文：憨爸（趙昊翔）

循序漸進，

培養孩子的程式設計思維

自從前美國總統歐巴馬要把程式設計納入中小學的教學體系後，美國程式設計教學低齡化的趨勢非常明顯，現在有越來越多關於程式設計的書籍、玩具、App都開始針對二歲的兒童設計。我看了很多美國主流的兒童程式設計啟蒙圖書後發現，如果想讓孩子學習程式設計，首先就要從培養孩子結構化程式設計的思維開始。

結構化程式設計

程式設計看起來很深奧，實際上並不複雜，說穿了，就是你用程式語言寫一段話，指揮電腦去做一件事情。說話有前後之分，程式語言也是一樣，例如你對電腦說：「你好。」「我是一位媽媽。」「請你放一段音樂。」

這三句話其實就是你對電腦下的一系列指令，透過這些指令，電腦知道：

「你在跟我打招呼。」

「你是一位母親。」

「你需要我放音樂。」然後電腦就會按照你的指示，放一段音樂。

你對電腦說的那段話，就是結構化程式，它是按順序依次執行的，只不過電腦所理解的語言不是我們平時說話的語言。而電腦能理解的語言，我們稱之為程式設計語言。所以，教孩子學程式設計，有兩個重點：一是結構化程式設計，二是程式設計語言。

程式設計語言有很多種，例如：Scratch、Python、Java、C/C++等都是很主流的程式設計語言，而且兒童也能夠學習。每種語言都有自己的格式和語法，學起來並不難。難就難在程式設計思維，也就是結構化程式設計思維上。

例如說話，不管是中文還是英文都沒關係，關鍵是你知道說什麼。而結構化程式設計思維就是你想要表達的東西。

如何訓練結構化程式設計思維

現在主流的程式啟蒙教育，訓練的就是兒童結構化程式設計思維的能力。這種思維在孩子二歲時就可以開始教，運用卡通、桌遊、機器人等方式教孩子一步步學會下指令給電腦。以《Minecraft 我的世界》（編註）這個遊戲為例，這個遊戲是想辦法設下指令讓主角達到目的地，遊戲中有一個介面是下達指令給小人的地方，總共有三個指令可以選擇， 分別是： 向前走一格（Move Forward）、左轉（Turn Left）、右轉（Turn Right）

我們所需要做的就是在這個介面裡幫小人定義好行進的步驟，最後點一下「運行」（RUN），小人就能按照我們給他的指令行走，如果走到目的地就表示成功，如果沒有走到就表示失敗。

如果我們給小人下的指令是往前面走三格，因此一共是三個「向前走一格」的指令，最後運行的時候，小人就會按照我們設置的指令往前走了。

看起來很簡單對不對？實際問題會比這個複雜很多，有時候我們需要用到條件語句，例如走到某個位置要做某個動作；有時候還會用到迴圈語句，也就是重複某個動作多少遍；還有時候我們會用到函數，把一組動作包含在一個固有的函數裡。

關於程式設計書籍，有一套Code Babies專門是給兒童程式設計啟蒙的，我已經將這套書引進到國內，並擔任了本書的翻譯，中譯名為《寶寶的程式設計》（中國科學技術大學出版社）。這套幼兒程式設計書籍對開啟孩子程式設計思維很有幫助。

關於程式設計機器人，有幾款都不錯。例如Dash Robot，這款是學習程式設計的，有專門的App提供程式設計介面。還有費雪的Code-A-Pillar，這款是透過給毛毛蟲身體安裝不同的行動模組，以下達行動指令，以及Learning Resource的Robot Mouse。其實，程式設計並不難，只要父母適當引導，相信每個孩子都會愛上程式設計。

編註：《Minecraft 我的世界》是微軟與Code.org共同開發的一套程式教學遊戲，專為六歲以上的兒童設計，讓小玩家可以透過玩遊戲來學習程式編寫技巧，培養程式編寫的技能。

玩「桌遊」

也能教孩子程式設計

美國人玩的桌遊有一個特色就是具「開放性」，只要你願意，就能想出各式各樣有創意的玩法。我曾和憨憨在一起玩過很多訓練程式設計的小遊戲，例如一款叫做「機器龜」（Robot Turtles）的桌遊。

如何訓練孩子的程式設計思維

很多人會好奇程式設計不都是用電腦進行的嗎？和桌遊有什麼關係？分享一個美國小學在訓練程式設計的案例，這個訓練是用一款遊戲《Minecraft 我的世界》來進行。目的是把遊戲中的小人移到綿羊的格子裡。孩子需要利用程式設計來實現，程式設計框裡有三個指令，分別是前進、左轉和右轉。孩子在程式設計框中將指令設置好後，電腦就會自動按照你設定的程式來移動小人。

這個練習就是訓練孩子的程式設計思維。明白了這一點，那麼玩「機器龜」這款桌遊你就能理解了。「機器龜」就是教孩子設置行動指令，讓烏龜找到珠寶，而且不需要使用電腦。

「機器龜」的標準型玩法

玩法是將珠寶卡放在中心位置，將冰城堡、木城堡、木箱子隨意放在地圖上，孩子的工作就是根據烏龜所在的位置，每次出一張行動指令卡，例如前進、左轉或者右轉。如果烏龜面臨冰城堡擋住去路時，可以出一張雷射卡，將冰城堡融化。最後移到珠寶處便獲勝。

「機器龜」的競爭型玩法

除了說明書中介紹的基本玩法，我們還可以稍做延伸。我跟憨憨玩的時候會跟他一起設置關卡，例如我分給每個孩子一個冰城堡、一個木箱子、一個木城堡，然後讓每個小朋友為對方設計地圖，人為設置路障。

這裡就有很多技巧，舉個例子，如果烏龜到珠寶所在地的直線路程中沒有任何障礙，那麼它到珠寶所在地的路程一定是最短的，花費時間也最少。但是如果你在烏龜到珠寶所在地的直線路程上設置一個冰城堡，那麼孩子就需要用一張雷射卡將其融化，然後才能行走，步驟就會多一步。而如果你在烏龜到珠寶所在地的直線路程上設置一個木城堡，那麼孩子就需要繞路行走，就多了好幾步。最後取得珠寶用的步驟最少者為勝。

這個玩法其實考驗了孩子兩個方面的技巧：一是給對方設置障礙的技巧，二是破解別人設置的障礙的技巧。這個過程不僅學習了程式設計的技巧，還需要計算最佳路徑，這就比第一種玩法難了不少。

「機器烏龜」的過關型玩法

這個玩法是我和憨憨設計的，就是將珠寶放在任何位置，然後在烏龜到珠寶的直線路程中間設置很多障礙，讓孩子試著用透過卡牌的指令到達珠寶所在地。

在這一過程中，到達珠寶所在地有很多路徑，我們需要孩子找出最短路徑，也就是說所用的指令要最少。這就像我們設計程式的時候都需要最優的演算法。程式寫得越少，那麼這個程式執行的速度就越快。這一款桌遊就是需要不斷訓練孩子解決問題，以及優化設計的能力。

將程式理念融入戶外活動，

陪孩子一起玩

許多讀者會問，他們完全不懂程式設計，要怎麼教孩子呢？寶寶才兩三歲，也可以開始程式設計啟蒙嗎？程式設計現在有多熱門？看看美國就知道了，有一條新政策是程式設計已被納入美國的幼稚園到高中的教育體系，為此政府特批了四十億美元的基金支持這一項計畫。

美國有一些幼稚園、小學也已經開始在平日的教學中向孩子傳授程式設計的常識。程式設計一般都要用電腦來執行，可是對於幼兒來說長時間使用電腦並不合適，那怎麼辦呢？於是很多學校就將程式設計的理念融入「戶外活動」中，這些活動我們在家也可以陪孩子一起玩。

最基本的程式模式有三類： 順序執行、條件語句、迴圈語句。

順序執行就是將命令一條條地依次去做，直到執行完，程式也就結束了，這個很好理解。而很多孩子最迷惘的就是在條件語句上，條件語句的格式是 「if …… else ……」，電腦入門的時候都會先接觸這個。而這個概念也非常考驗孩子的邏輯思維能力，理解了它就表示已經跨入了程式設計的大門。

if 判斷條件：結果 1 else：結果 2

什麼是條件語句呢？舉例來說，我們需要電腦放一首歌，如果我在鍵盤輸入的是A，那麼放的是黃致列的歌；如果不是A，放的就是李玟的歌。這段話如果用程式設計來表示，就能寫成下面這樣：

if 鍵盤輸入A：放黃致列的歌 else：放李玟的歌

這個「if ……else ……」就是程式設計必用的條件語句。話又說回來，這個句子大人一看就明白，可是孩子們要怎麼理解呢？美國老師為此設計出了一個很棒的遊戲。

這個遊戲平時在家或者一群小朋友玩耍的時候都可以玩。遊戲開始的時候，首先要選擇一個小朋友（假設名字叫A）作為參照物，別的小朋友就會根據A的指示來做動作。

第一關：複製動作

我們在紙上寫下程式。if A做一個動作：大家都要做同樣的動作。

也就是說，如果A做什麼動作，別的孩子都要跟著做同樣的動作，如果誰做錯了那就是誰輸了。透過這一步，教會了孩子一個最基本的概念：程式設計中的條件語句—如果發生了什麼條件，那麼就會產生相應的結果。

第二關：動作相反

然後程式改成了這樣。if A做一個動作（蹲下或者跳起）：大家要做相反的動作（跳起或者蹲下）。

也就是說，如果A蹲下，那麼別人就要跳起來；而如果A跳起來，那麼別人就要蹲下。檢查這個過程看誰搞混了。這一關的難度在於，孩子看到的和需要做的是完全相反的事情。透過這一步孩子可以慢慢理解，在條件語句中條件和結果可以不一樣。例如例子裡的條件是A跳起，但結果是別的孩子要蹲下。

第三關：反之情況

繼續修改程式，加入了一個else。if A舉右手：大家都要舉右手

else：大家都要抬右腳。

也就是說，如果A舉右手，那麼別人都要舉右手；而如果A沒有舉右手（他在做別的動作），那麼別人都要抬右腳。這個就有點難度了。大家可以一起比賽，做錯的人就出局，看看誰是最後的冠軍。

透過這一步，孩子理解了整個條件語句的概念，如果出現了某個條件，產生相應的結果；但如果沒有發生那個條件，就會產生別的結果。

第四關：開始程式設計

到了最後一關，可以讓孩子開始程式設計了。我們讓孩子自己制定遊戲，用「if ……else ……」的格式把遊戲規則寫下來，要求就是給出一個條件和兩個結果。如果達到某個條件，就會產生第一個結果；而如果沒有達到條件，就會產生另外一個結果。範本如下。

if ＿＿＿＿＿＿：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ else：＿＿＿＿＿＿

透過這一步，孩子就可以根據自己的想法編寫喜歡的程式了。

書籍介紹

本文摘錄自《矽谷爸爸的超強孩子思維訓練課：48個日常就能做的思維刻意練習，讓孩子調動全感官，成就無敵腦力！》，采實文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：憨爸（趙昊翔）

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「思維能力」是孩子學習語言、數學、藝術、科學等全面發展的根基。只要父母在生活充分留心細節，問對的問題，就能引導孩子動腦筋並加以思考，不斷加深對外界事物的認知。

作者憨爸是一位在矽谷工作的工程師，本書是憨爸長期觀察美式教育結合自身育兒經驗，透過各種簡單的自製教具及邏輯表格，幫助鍛鍊孩子的思維能力，啟發內在創造力，方法實用不說教，此思維訓練課被十萬多名父母長期追讀及使用，也得到了專業思維訓練專家的高度推崇。

本書特色

互動式思維訓練，跟孩子一起在玩樂中學習：不只是單方面的思維練習，父母也可以因此開啟自己的思維訓練，書中提到的問題也許父母想都沒想過，重新和孩子一起增進專注力、觀察力與邏輯力。 精選英文書單及表格，父母可隨時活用：憨爸認為繪本是「共讀」才能達到成效，也就是孩子與父母都能閱讀，書中推薦許多英文書單，能讓親子一同享受閱讀的樂趣，做為孩子英語啟蒙的第一步。 融合美國小學老師的教養理念，打破既定的思維教養：首度公開美國老師常用的上課思維及方法，將抽象的邏輯思考加以教材化，提供各種能訓練思維的表格及遊戲，方法親民實用。

Photo Credit: 采實文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰