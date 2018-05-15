速寫藝術家黃宇興的「黃金之國」

文：田恆

Photo Credit：白石畫廊提供 黃宇興，《手握光環的家族》，2017，壓克力顏料於畫布，180x120cm。

無論是誰，只要他還活著，你就不能稱他是幸福的。

——《希臘箴言》

白石畫廊（台北空間）於2018年春季為藝術家黃宇興舉辦的個展「黃金之國」，展出了黃宇興新作20餘件，集中呈現了藝術家個人創作中的最新變化與階段性面貌。在新近作品中，黃宇興依然延續了「對於人的理解」這一貫穿其個人創作十餘年的核心線索，然而在繪畫語言及觀念層面卻通過不同方式進行了新的探索與推進。就繪畫語言而言，藝術家經過多年的反覆試驗與沈澱，已形成「綜合－拆解－深化－綜合」的內在邏輯。

細察之，即在早期創作如「日誌」系列中利用豐富的素材構成畫面；隨後在前者的綜合形態中將若干關鍵要素（如人體、建築、水流、叢林、隕石等）進行單獨提取，並通過變形、重構、疊加、沖刷等方式在結構與色彩兩個維度進行強化，不斷逼近個人繪畫語言之獨立，從而衍生出「光芒」、「棲息地」、「河流」、「氣泡」、「寶藏」等多個相對應的獨立序列；在最近的階段中，藝術家則將以上若干獨立系列再次匯集到同一畫面中，依靠場景的構築、氛圍的營造乃至元素之間的衝突、交鋒與和解來創造出新的視覺樣式以及更趨完善的語言形態。

Photo Credit：白石畫廊提供 黃宇興，《未在同一時代的十個知己》，2017，壓克力顏料於畫布，200x150cm。

從觀念層面考量，黃宇興的近期創作依然將「時間之永恒輪迴」同「人性之複雜」間的內在張力作為精神內核。但這一次，藝術家卻意在以歷史為鏡，為我們的觀看與理解建構出一個更具普世意義的整體背景（這一建構方式在此前的《嗜血者樂園》、《執法者的俱樂部》、《新世界砸向無產者》等作品中已初現端倪，並在現階段中得到更為充分的挖掘與推進），進而試圖在這一背景之下描述、探討一種遠比表象更加混沌與矛盾的「人類境遇」（Human Condition）。

在人類歷史的長河中，曾有諸多盛極一時的偉大文明因其高度發達的文明形態，與驚人財富而被冠以「黃金之國」。而這一稱謂無形中亦是對我們所處時代：資本主義的全球擴張，市場經濟與科學技術空前發達，海量財富以幾何指數級增長的絕妙隱喻。

Photo Credit：白石畫廊提供 黃宇興，《粉飾過理想的家庭》，2018，壓克力顏料於畫布，90x70cm。

在全球化的歷史洪流之中，我們仿佛已然置身於人類歷史中前所未有的輝煌之巔。但正如一枚硬幣的兩面，在如炬的光明背後恰是無盡的黑暗。這黑暗，即是欲望的修羅場，是人性的深淵。那些曾經如日中天的「黃金之國」最終盛極而衰皆歸虛無，而其衰敗無疑皆肇始於人之墮落。

就此，「人」的形象——這些來自於現實世界的影子，再一次顯現於黃宇興的畫布之上，回歸到我們的凝視之中。在這些處境各異，有著不同表情、身份、慾望、靈魂的肉身中，我們得以觀看的既是他人，亦是自我。

Photo Credit：白石畫廊提供 黃宇興，《與領袖雕塑的一次合影》，2017，壓克力顏料於畫布，150x115cm。

倘若真如博爾赫斯所言：「命運之神沒有憐憫之心，上帝的長夜沒有盡期。你的肉體只是時光，不停流逝的時光，你不過是每一個孤獨的瞬息」。如果「肉身」永遠無法走出死亡的陰影進而擺脫其命定的有限性，那麽個體之選擇——無論是智慧抑或蒙昧，奮起抑或沈淪，墮落抑或救贖——是否仍有足夠的意義？

人的這種有限性是否仍能成為其存在的基石？面對這些苦澀的詰問，「黃金之國」仿佛一束投向那片幽邃之地的微光，為我們提供了某種體悟與理解的可能。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航