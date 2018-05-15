從個人到集體記憶：世紀當代舞團的亞洲「混種」式想像

自2014年的《驅動城市I：RAM》起與2016年的《驅動城市II：複製》，至2018年的《驅動城市III：混亞洲》，由世紀當代舞團藝術總監曁編舞家姚淑芬為首策劃的「驅動城市計畫」已邁入第三屆；談到「驅動城市計畫」的初衷，2011年帶著世紀當代舞團參加亞洲舞蹈節的姚淑芬，在訪問過程中直呼「當時簡直是大開眼界！」

有感於台灣的舞蹈教育與肢體養成多跟隨歐美系統，回望自己成長的環境，在歷史脈絡與文化發展在某種程度上可謂同根同源的亞洲各國，其對於舞蹈與肢體的高度的能動性及多元的可能性，令姚淑芬十分確信亞洲各國在舞蹈肢體與其他藝術媒體間交流互動有其必要性，也就開始了「驅動城市計畫」。

2014年的《驅動城市I：RAM 》，為台北、東京、首爾、香港四地藝術家，汲取城市斷面與生活經驗，以交換舞者的方式延伸對於時間與記憶的討論；2016年的《驅動城市II：複製》再以台北、東京、首爾三地的編舞創作為主體，談論亞洲城市裡並存的相異特質——從古老與新生、秩序與瘋狂、私密與共有⋯⋯完美地結合了舞蹈肢體、實驗影像與劇場形式。

Photo Credit：世紀當代舞團 Century Contemporary Dance Company

《驅動城市III：混亞洲》則奠基於前兩次跨國跨域的合作經驗，於現代舞作中置入投影、空間裝置及音樂設計，並在舞台道具與服裝設計上皆帶入了大量的符號及隱喻，深入挖掘包含國家、族群、性別等多種身份的認同，帶領觀眾從舞者的故事出發， 重新尋回自己的身世。

雖是從舞者己身的故事出發，卻有著令人不得不繼續看下去的期待感，因舞者與觀者故事的強烈連結與共振能量，能夠強烈引起觀眾共鳴且反饋到自己的生命經驗。而不同國家的跨域藝術家加入不同舞作，又成功地平衡舞者講述自己故事可能出現的盲點：

有的片段以強烈視覺刺激與光線閃動討論性別認同，藉由觀看與被觀看的關係建立，重新尋找不同關係間的主體與客體，令現實舞台下的觀眾疊合文本中的氛圍；有的舞作則直視純粹只有自身的生活樣貌，藉著聲音表現喧囂嘈雜的對白雜訊裡，作為一個不喜歡被觀看的舞者，與矛盾共處並盡其所能地維持著輕盈靈動的生活態度，是持續與自己對話的課題。

亦有兩支舞作透過肢體語言回到記憶中的過去：其一從接觸舞蹈的心路歷程，在動作上的擺幅、組合與延伸，隨著音樂類型的巨大轉變，表現出舞者面臨的不同狀態與不同階段；另一則藉由特定空間深入地探討了複雜糾結與重要家人之間的情感關係，從劃破寂靜的單音開始，跟著舞者的視線及手勢，逐漸營造出既陌生又熟悉的空間感受與複雜心緒。

更有舞者帶著成長背景中再熟悉不過的戲曲音樂，以及傳統舞蹈裡俐落乾淨的身段動作，猶如獻祭一般以富含意義的裝扮現身，舞者身體裡蘊藏的力量與耳邊漸強的音樂聲響都令人屏息以待，下一刻更精彩可期的表演內容出現，以及其中更多跨領域藝術結合其中可抽絲剝繭且反覆玩味的表演細節。

《驅動城市III：混亞洲》這次表演分為A組（晚場）和B組（午場），兩組舞作內容完全不同，總場次雖為六場，各組舞作卻只呈現三場，而每場次都由各國不同舞者及藝術家己身出發，誠實面對自身並擷取某種個人經驗的片段。透過彼此分享、發想、討論、共同發展進而創作實踐。

如何在表演場域轉瞬而逝的吉光片羽中，透過跨領域藝術表演的交會，一再落實似有共感歷史記憶卻朦朧曖昧的「亞洲文化」，再由觀眾反饋為自己的生命經驗，雖然始終不易，然藝術家依然對此反覆嘗試、操作練習。

世紀當代舞團於05月18號起訖05月20號，於華山1914文創園區果酒練舞場帶來三天共計六場的《驅動城市III：混亞洲》，由台灣（台北）、日本（東京）、韓國（首爾）與馬來西亞（吉隆坡）四國／城的跨領域藝術家協力合作，在肢體、影像、音樂等不同元素上競相交匯出這場令人目不轉睛的精彩演出，一次又一次以豐厚充沛的藝術能量激盪出不可思議的驚人火花。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航