猴子愛吃香蕉？可能是人類 「養」出來的

文：在宇宙牧羊的擺渡人

如果問起了誰最愛吃香蕉，筆者相信大部分人都會回答猴子。不過這個問題你是否想過為什麼呢？猴子是雜食性動物，為什麼卻獨鍾於香蕉？相信你現在可能說說不出個所以然，這邊筆者整理了網路上網友們的意見，讓我們看看猴子跟香蕉，有什麼樣的不解之緣。

首先，猴子到底愛吃啥？

在中國果殼網上，有個網友這麼提問：一直好奇，中國故事裡的猴子喜歡吃桃，外國故事的猴子喜歡吃香蕉，猴子到底喜歡吃啥？應該有許多猴子一輩子都沒吃過香蕉。香蕉的原產地是亞洲東南亞一帶。雖然它被人類帶到世界各地，但沒香蕉的地方，猴子們還會喜歡吃香蕉嗎？

猴子的主食是水果嗎？

我們來釐清一下觀念：大部分猴子的主食還是樹葉、嫩枝芽、真菌、苔蘚等高纖維難消化的食物，以及昆蟲、鳥蛋等動物性食品。高糖分的水果，或者富含澱粉的堅果、穀物，以猴子的消化系統，都不適合作為主食。在動物園裡如果長期被遊客投餵這類食品，很容易造成疾病甚至死亡，前兩年就有北京動物園的金絲猴被遊客餵死的慘痛教訓。

另外像金絲猴、黑葉猴、非洲疣猴等葉猴類，它們的消化器官更加特化，對樹葉樹芽等高纖維食物更加依賴，更不能多吃水果和穀物。英國德文郡一家動物園的猴子及其他靈長類動物就被禁吃水果，改吃綠葉蔬菜。動物園人員認為，動物吃這些水果猶如吃蛋糕和巧克力一樣，並不健康。

飲食喜好隨著品種而異

一些保留了古老特徵的小猴，比如金熊猴和眼鏡猴類，食物裡八成以上是昆蟲；獅尾狒狒幾乎只吃草；草原狒狒也是素食為主，偶爾捉到小羚羊開開葷；倭狨可能是靈長類里食譜第二怪的（最怪的是人類），它簡直是哺乳動物裡的獨角仙，咬破樹幹，吃樹汁。不過大多數猴子吃大量的粗纖維植物，有果實的時候吃果實，偶爾吃一點昆蟲和其他小動物。

為了消化營養匱乏的植物，跟人類相比，牠們的消化道體積很大。金絲猴的胃容積達到三升，跟牛的胃一樣，這是一個巨大的發酵罐，靠著微生物分解粗纖維，補充營養。所以猴子即使很瘦，也有個粗腰。

愛吃香蕉？其實可能是人類所致

猴子是屬於雜食類的，並沒有真的特別愛吃香蕉，只要是甜的，牠都很喜歡。但猴子食用東西前，會發揮嗅覺，拿到手的東西往往只是聞一聞，不適合就丟掉。不過由於近年來人類在大自然的影響越來越顯著，吃香蕉剝皮，也多少受了人類行為影響，進而開始有了香蕉剝皮的行為；當猴子這些行為透過動物園、影像的方式被人們看到，就會成為我們的刻板印象。

少見的甜食，大自然的高檔奢侈品

香蕉這樣糖分高、水分多、纖維素少的食物，其實不是猴子的主食。雖然糖分高，靈長類都會喜歡這些東西。不過猴子的遠親、我們的近親黑猩猩，原來是沒見過香蕉的；英國動物學家珍古德研究黑猩猩的時候，用香蕉吸引牠們，結果牠們用各種辦法撬開存放香蕉的倉庫和箱子，說明猴子很喜歡這種陌生的食物；也說明靈長類可能對於甜食有先天上的喜好。

不過有人認為，黃色醒目，又是果實成熟的標誌，離著很遠一眼就看到了，自然就成了生物們覓食的首選。另外水果在野外屬於稀缺資源，一棵果樹往往每年只有短時間供應，而此時鳥類、果蝠、昆蟲、小型樹棲雜食獸等，也會與其爭食，所以香蕉其實是大自然中的奢侈品，基於生物的本能，筆者覺得這是最正常不過的了。

總結一下，對於香蕉成為我們認知中猴子的愛好品，這幾種解釋都存在一定的合理性。不過人類的介入加深了猴子對於香蕉的偏好，目前雖無明確的研究數據，但做為經濟利益上的行銷，交易上的好處，背後龐大的利益關係，筆者認為不容小覷。

參考資料

本文經飴－關於食的黑與白授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航