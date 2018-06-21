一份財富自由的終極書單：啟蒙新手的五本好書

文：黃琛為

為什麽我們需要看書？

以前我看過一本俄羅斯作家柳比歇夫，堅持56年實驗時間統計法的書，書名叫《奇特的一生》。引起我注意的是附錄裏有一段關於「輸入輸出統計法」的討論：

要讓知識和經驗產生鏈接，也就是學以致用，最好保持輸入和輸出的平衡，但不是絕對的相等，輸出要更多一些。

輸入很好理解，便是指閱讀、聽課、獨自思考等獲取能量的方式；而輸出則包括分享（討論或寫作，正如我現在正在做的一樣）、輸出經驗（給他人建議、提供協助等）、把想到的事情付諸實踐。

我很喜歡這個時間統計的維度，尤其是原來行動也是輸出的一部分。當時我立刻拿出一本空白的筆記本，統計了自己的時間，發現輸入遠遠大於輸出。所以我得有意識地提高自己的輸出比例。

之後我也經常用這個方法提醒自己要注意保持正輸入的狀態，然後我發現當輸入持續不斷地進行時，我對於很多事的思考，也會持續處於靈活和相對智慧的狀態。

送你一份理財書單

今天來分享這三年間從理財入門到進階的過程中，我覺得很值得一讀的書。

很多在理財入門時，都會從看理財開始，但是，在理財理人生的道路上，到底要看多少書算入門？到底哪些書值得看？到底該先看哪些書，再看哪些書呢？

現實中對投資領域感興趣的朋友為數不少，但能堅持鑽研下去的寥寥無幾，原來很多人一上來就著急去啃經典名著，發現裡面好多術語，完全看不懂，無奈只得半途而廢。久而久之，求知的熱情也被澆滅了。

我對此深有感觸。作為一個曾經摸著石頭過河的小白，我特別留心記錄學習過程中讀過的各種好書，並按主題分門別類，每個主題又按書的難易程度依次羅列，保證知識點的前後銜接連貫。

於是我製作這樣一份「知識地圖」，由淺入深共11大類，合計60本的讀書心得，目的是讓每一個投資小白今後都能由淺入深、循序漸進地學習，始終明確自己的前進方向，不用再擔心自己會迷路。

財商啟蒙篇（01）

投資工具入門篇（02）

經濟、金融、商業入門篇（03）

會計學基礎篇（04）

投資基本理念篇（05）

價值投資入門篇（06）

大師著作篇（07）

巴菲特專題篇（08）

華爾街風雲篇（09）

行為經濟學篇（10）

拓展書目篇（11）

彩蛋篇

在此我把這份書單與讀書筆記一步步分享給大家，希望它能成為所有自學者前進道路上的一盞明燈。這次先和大家分享第一類「財商啟蒙篇」，後面還有逐漸加深10個類別，近50本書的讀書心得，待我有空慢慢分享給大家。

財商啟蒙篇書單

1、《The Millionaire Fastlane（百萬富翁快車道）》

作者認為創業比投資複利能更快實現財務自由，很多觀念具有顛覆性。目前只有英文版。

2、《窮爸爸，富爸爸》

一代人的理財啟蒙書。羅伯特．清崎列出財務自由必備的四項技能：會計、投資、市場營銷、法律知識。

花一天時間讀完，受益匪淺。原以為是名不副實的勵志雞湯，其實是很好的理財啟蒙書，名不虛傳。無論是事例，還是人性分析，都很有啟發性。可以改善你的理財觀。但也只是啟蒙書，入門級別的，不是專業書。就像《蘇菲的世界》是很好的哲學啟蒙。非常適合普羅大眾看。要深入學習的話，還得另找專業書籍。（市場先生的讀後心得）

3、《鄰家的百萬富翁》

從統計數據中總結出富人共同擁有的習慣，強調了節儉的重要性。

其實特別希望周邊的親人、朋友能夠知道這本書，翻翻這本書，雖然這本書寫的很多章節略顯重覆，但不失為一本好書，尤其對台灣人，更多生活在城市的人們。

看完這本書你就會知道，為什麽大街上那麽多開著中低端寶馬奔馳的人，為啥就算在房地產大趨勢向下時仍然很多人對豪宅趨之若鶩，當然，還有大街上各種打扮出位的「成功人士」。其實不簡簡單單是死要面子的問題，而是人們對富裕的一種錯誤認識與感知。（艾爾文的讀書心得）

4、《蘇黎世投機定律》

沒有人能靠打工賺取薪水而致富，敢於冒風險的人才有大作為。練武術之前要學會挨打，想通過投機發財先要學會風險管理。（Max Gunther的讀書心得）

文中提到了很多定律，但是看完之後印象最深刻是下面幾個：

適當承擔風險，但是不要妄想小小投資能換來很大收益，投資的金額是自己能承受得起的。但是《反脆弱》中提到一點，就是利用收益與風險的不對稱性進行投資，小投資也能有高收益率，但是這裡並不衝突，最終收益的情況就與投資的金額有關，同時與第二點有關。

做有意義的投資。發現投資機會要敢於下注，但是即便是研究已經非常紮實的情況下，也只是增加了可能性，在投資的時候要想好如何退出。

保持靈活性，不要拘泥於一種方式或者一種策略，不要迷信會有一個模式就能獲利。

懂得適可而止，不要期望自己把所有的漲幅都吃完。

保持自己的獨立思考，但是並不意味著投資都是要做逆向投資，逆向投資如果真的這麽簡單，那大多數相信這一點的人都會獲利，而眾人不是每次都錯誤的。

5、《小狗錢錢》

邁出財務自由的第一步，從理財童話開始。適合全年齡段閱讀。

其實最佳閱讀年齡就是姬亞那麽大的小孩子。因為長大後，「任何事情都看起來簡單，做起來難」的惰性可是太難克服了。

我相信，這些書或遊戲多少能夠為你帶來對金錢、對周圍世界、乃至我們自己一些全新的看法和感受。

衷心希望越來越多的人能學會如何將知識轉化為財富，一步步邁向更美好的生活。加油～

建議零基礎的朋友，先在商啟蒙篇（01）中選一兩本看。另外，如果你對任何一個具體品類感興趣，可以有針對性地選一兩本。

不貪多，不著急。

本文經懶人經濟學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航