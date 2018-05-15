流浪在凱道上的愛人同志：巴奈與那布

文：王信權

關於流浪，我們有不同的記憶與想像。但，應該沒有人像原住民歌手巴奈與她的伴侶那布，她們抗議著於去年2月14日情人節公告的「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」，原住民傳統領域卻因此少了近100萬公頃這件事，至今已在「凱道部落」紮營400多天，從凱達格蘭大道至現在的台大醫院站一號出口，車來人往，捷運與馬路傳來嘈雜的聲音，聽來一點都不浪漫。

巴奈在兩年前曾是總統就職典禮上的演出嘉賓，現在卻選擇在距離幾百公尺不到的地方抗爭，台灣最遙遠的距離莫過於此。

今年四月，她們在靠近二二八和平紀念公園的捷運站出口，所謂的「街頭花園」接受我們的採訪，問她這段時間最辛苦的事情是什麼？「最辛苦的就是『裝睡的人，你怎麼叫都叫不醒』」巴奈想了一下說。從整個家族迫遷至山下到年輕時跑來大城市求生，她們述說著各自的生命經驗，兩人對於流浪生活已經沒有太多甜蜜幻想。

Photo Credit：原轉小教室

我寫過一篇文章得過獎，可能三、五百字吧？就在講那個流浪。

我覺得自己生下來就被迫要流浪。可是在那時候，還沒有能力想到說，很多原住民，甚至有很多不是原住民，在國家的壓迫之下，生下來註定是這樣的命運。

我有一首歌叫做〈流浪記〉，主要的內容是講，我來到城市然後被騙的經驗。時間到了現在，我們看到流浪這件事，沒有因為資訊比較發達，而被更多人理解。我真實的覺得，人生走到這裡就是被迫流浪，此刻更清楚的感覺到那種被迫。

年輕的時候，流浪的感覺是美美的意象，現在反而是一種反抗。因為沒有別的辦法，只好讓自己在這個街頭花園裡面，持續地反抗，而不願意放棄。我覺得年輕的時候，對浪漫的追求，也是一種不願意放棄的形式。為什麼要說服自己進到一個框架中？還要說服自己在那裡很快樂？我真的做不到，我寧可在框架外面，在街頭做反抗的事。

對我來說，現在做一個是「我要做的事」。即便把自己放到大自然，還是想著這個壓迫的事。我沒有辦法讓身體到大自然就解放了，我一直反省，為什麼要放棄？為什麼不繼續努力？明明事情長久以來都沒有改變，我為什麼只照顧自己的利益，去過舒適的生活？

我會不停的反省說，應該要怎麼講別人才會聽得懂？應該怎麼樣把憤怒悲傷收起來，別人才不會那麼害怕？因為這個事情真的非常複雜，別人也會有很多問題，「啊你們這樣又沒有用，你們就回家、回部落努力。」可是我不認為大家提出來的作法，比我現在做得更有效。

最大的誤解是這個無能的政府。我們族人都會收到一種訊息：「如果自己的私有地，劃進傳統領域，土地的價錢會變低。」為什麼討論傳統領域會變成價錢？我們的文化怎麼樣被延續？我們對於自己文化、自治想像，為什麼會跟土地多少錢畫上等號？

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如今行政院又要讓出台糖的土地，台糖土地現在是私有地，也是在這個劃設辦法裡面被排除，整個花東有很大面積都是台糖土地。我們完全沒有辦法用傳統領域來保護自己，他要蓋成什麼，也不需要讓你知道，可以想像嗎？

可以想像的就是知本。我們小時候去洗野溪溫泉，後來大肆開發，我們大了就不敢再去洗了。知本以前飯店只有一間，也是公部門的。現在可以Google知本有多少飯店。我們的野溪溫泉就不能洗了，我們就得要花150塊去洗溫泉，你不敢去洗原來的呀，因為都是廢水。

我的想法真的是很簡單：假如你現在很渴，需要一杯水，沒有那杯水就會昏倒，這時在你身邊的不管是誰，都應該都要幫你拿出那杯水。就是這樣而已，那個需求要被照顧到，不管是誰。 所以，我會花很多時間在凱道唱歌、表達意見。需要會做表演的人來一起，試著讓更多人知道議題，不管是環境的、人權的，一直都是我很努力都在參與的事情。雖然在街頭、雖然很多人討厭我們，可是還是要繼續努力。

Photo Credit：原轉小教室

我們布農族沒有流浪這個概念。流浪可能是指被驅逐，那幾乎是被判死刑的人，總之沒有「流浪」這個字詞。

相對來說，流浪本來就是我們族群，應該要有的態度。例如小米的地力沒了，獵場因為狩獵的關係，所以會越來越遠，一趟的天數太久，那應該要換位置了。因為要運作小米、獵場的文明，而必須不斷地移動，這是很積極的。

當慢慢要遷徙的時候，又必須先要問天：「我要使用這個空間可不可行？」假如有夢到好的夢，自然就會過去，可能 三、五年，整個家庭聚落就會遷到另外一邊，所以這叫「流浪」嗎？或許是，但還是在我的家園。但是，現代的流浪是被切斷的。從傳統的文明社會被現代國家的暴力強迫遷徙，他們以為這個系統可行，我們卻發現迷路了。所以很像被驅逐一樣，我在這塊土地上面尋找，原先人與大自然運作的那條道路。

我有一次很幸運的生命經驗。大概在十幾或二十年前吧？那年冬天將至時，草特別不夠。我們的地沒有長那麼多，無法餵飽70頭牛。但有一塊，我們常常會去幫忙整理的地，草地長得非常漂亮。後來，我們知道那個地主是誰了，也是部落裡面的人，我帶著爸爸媽媽去找他們，問說：「土地可不可以租給我們？」那位地主回答：「因為我年紀大了，也沒有在養牛了。孩子們也沒有種田了，草長得那麼好，你要用就拿去用吧！」

我們對地主說：「那一期給你五千塊補貼夠嗎？」他卻回說：「不用，土地本來就需要用的人拿去用。我沒有用到就不用，那些錢也不是我的。」那是我第一次認識人與土地應該要有的態度。

Photo Credit：原轉小教室

人跟人要有的樣子都在老人的身上，他們都是活生生的從布農族人變成日本人，然後又從中華民國國民，重新再回復成所謂的原住民族群，一朝下來不到百年的時間。我們從吃小米變成吃大米，從山林的主人、精靈到變成是山裡的劊子手、小偷，誰承擔的起？

今天我們的抗爭，還有一點希望就是以為有人願意道歉，當然我們不相信這個民主是真的民主，可是當我們相信了之後，一百萬公頃的傳統領域，馬上就不見了。或許這是無法對抗的一種全世界潮流，那我們就全部一起走就好，隨波逐流。可是人卻很矛盾，這個潮流裡面，有更多的人想要過更屬於自己的生活。台灣在全世界的歷史裡面，可不可以創造出更不一樣，可以分享彼此的一種方式？

我想這都是我們的期待。400多天在這裡，我們不就告訴台灣的人，因為這段歷史，我們在這個過程找到了想要跟人分享的東西：人跟這個空間、人跟人之間是可能有希望的，不管有沒有機會，起碼有三個人還在這裡呀，還在嘗試著。

我們只是覺得在這塊民主的殿堂裡面，台灣的前輩用生命與血肉打造出的空間。我們在這個共同價值裡面，找了一個花圃，撒下一顆種子，還可能有機會改變。這不只是原住民的事，而是整個台灣歷史。

兩人與阿美族紀錄片導演馬躍．比吼正在發起「沒有人是局外人」海嘯巡迴100場計畫，期待透過更多的相互對話，可以讓大家彼此了解，一起把土地的聲音傳出去！

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航