馬英九洩密案從無罪改判「四個月」，為什麼二審會逆轉？

（中央社）

前總統馬英九被控洩密等案遭北檢起訴，一審獲判無罪。全案經上訴，二審台灣高等法院今天撤銷原判決，改判馬英九有期徒刑4月，可易科罰金，全案可上訴。

全案起於已解散的最高法院檢察署特別偵查組，在民國102年偵辦民進黨籍立委柯建銘及當時的立法院長王金平疑涉司法關說案。

台北地檢署起訴指控，馬英九在102年8月31日，明知調查司法關說案的「100特他61案」並非只是行政不法，仍洩漏偵查中秘密、柯建銘個人資料及通訊監察資料，給當時的行政院長江宜樺與總統府副秘書長羅智強。

此外，馬英九在102年9月4日，教唆當時的檢察總長黃世銘向江宜樺洩漏並交付偵查中的秘密及監察通訊所取得的應保密資料。

台北地方法院一審認為，馬英九構成洩密罪要件，但審酌馬英九是依《憲法》第44條行使專屬總統的爭議調解權而阻卻違法，在刑法上不罰，至於教唆洩密部分則罪證不足，106年8月25日判決馬英九無罪；台北地檢署不服提起上訴。

一審、二審差在哪？

《ETtoday》報導，此案一審由台北地方法院法官唐玥獨任審理本案，她認為馬英九行使憲法賦予總統的權力，因此以憲法的「院際調解權」阻卻違法，判決馬英九無罪，一審判決出爐後，引發譁然，檢方不服，上訴二審。

二審高院審理期間，馬英九仍主打院際調解權，做出無罪答辯。至於檢方則批評馬英九一再誤導案情焦點，說他沒有干涉、指揮案情，但起訴的焦點應是馬洩漏偵查秘密，不在於馬有無干涉、指揮，何況馬也確實指示黃世銘向江宜樺匯報案情。

另外檢方也批評一審無罪判決採用的理由，檢方認為，釋字627號已明白定義總統行使行政特權時並非「絕對特權」，除了符合權力分立與制衡原則，並應該界定特權的權力範圍為國家安全、國防、外交機密；本案為偵查中個案的秘密，具司法屬性，如果總統有這方面特權，就可以透過當事人聲請的偵查令狀，直接獲取偵查機密，等於間接創設總統的強制處分權。

《中央社》報導，審判長江振義表示，馬英九將黃世銘告知的偵查秘密、個人資料、通訊監察資料轉告江宜樺、羅智強，洩密事證明確。

江振義說，依馬英九、黃世銘等人說詞，馬英九當時明知案件仍在偵查中且屬刑事不法，而江宜樺等人也證稱當晚討論後結論是不干涉、不指導，同樣證明馬英九明知案件尚未偵結。

江振義指出，黃世銘交付的「專案報告一」涉及民進黨籍立法委員柯建銘涉嫌教唆偽證、司法官關說案，也包括前法官陳榮和等件，內容無關五院職掌。

江振義表示，司法關說案若涉及刑事不法，有檢察官可偵辦處理，若涉及行政不法，也有監察院、檢察官評鑑制度可處理，況且柯建銘、王金平遭特偵組懷疑違反立法委員行為法的部分，也屬國會倫理、自治，非司法得越俎代庖，並不屬院際糾紛。江振義也說，依照江宜樺等人證稱當晚討論結論是不干涉、不指導，更可見馬英九並未行使院際調解權。

二審期間馬英九仍堅持無罪

《自由時報》報導，二審高院審理時，馬英九主打具「總統行政特權」，數度拿出事先準備的A4紙張小抄，主張此司法關說案，可能引發政治風暴，他是以「最大限縮、最小侵害」的方式希望有利穩定政局，庭訊中也數度表示「我絕對沒有犯罪」。

高檢署、北檢輪番批評北院判馬無罪是誤解憲法中總統有「院際調解權」原意，更創造總統得介入刑事個案偵查程序，屬權力無限上綱的不當，應判有罪。

《聯合新聞網》報導，柯建銘律師陳鵬光認為，102年8月31日當時並無機關對立，何來須總統院際調解之事？況且馬根本沒做任何院際解決。

馬英九則稱，立委請託關說司法個案一事確屬國家重大事務，身為國家元首負有捍衛憲法尊嚴與國家安定的責任，中央的閣員如有風紀問題，總統出面了解，會同行政院長處理以解決政治風暴維持政局安定，維護國家利益，這是合於憲法體制的。

對此馬英九辦公室發言人徐巧芯今天表示，非常遺憾判決結果，馬英九會上訴到底。

《中央社》報導，柯建銘的辯護律師曾勁元則表示，高院今天做出有罪宣判，是馬英九應得之罪，因為民主國家的權力分立有立法、行政與司法三權分立，這代表行政權要依立法而行，有關個案的爭議是要由法院做最終的處理，不過「馬英九及其律師一直辯稱這是司法關說，即個案的爭執，行政權的總統豈有權力干涉」。

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