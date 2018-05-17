同工同酬的漫漫長路： 性別平權還要再等100年？

文：鄭貞茂（現任金管會副主委）

The reality is that if we do nothing, it will take 75 years, or for me to be nearly a hundred, before women can expect to be paid the same as men for the same work. --Emma Watson

男女平權還要等100年？

男女薪資不同不是新聞，但實際差異有多大以及背後的原因到底是什麼，甚至如何解決這個問題，全世界的國家都很傷腦筋，因為這個議題涉及男女性別平等以及同工同酬等敏感議題。

世界經濟論壇（WEF）在2017年11月公布《2017年全球性別差距報告》，結果堪憂，報告指出過去10年全球性別差距呈現緩慢縮小趨勢，但2017年全球男女平等狀況首次出現倒退。與2016年相比，女性在教育程度、健康與生存、經濟機會與政治賦權四項指標的指數都有所下滑，後兩個指標下滑幅度尤其明顯。

根據WEF的推估，若按照目前男女差距縮小的速度，要完全消除男女不平等現象，可能仍需要100年的時間才能達成。其中西歐國家可能需要61年的時間，拉美及加勒比海地區需79年，東亞及太平洋地區需161年，但北美地區則需168年，顯示國民所得高的國家，不見得性別差距就比較小。

英國也男女薪資不平等

英國在歐洲各國中算是比較早重視男女性別差距的國家，以薪資差距為例，早在1970年，英國便立法通過了《同酬法》，但將近半個世紀後，英國在消除男女薪酬差距方面依然進展緩慢，女性維權依然難度很大。

今年1月初55歲的BBC資深記者凱瑞．格雷西（Carrie Gracie）在其個人網站上發表了一封辛辣的公開信，控訴BBC內部存在「隱秘而非法的性別歧視」，導致許多同等職位的女員工薪酬遠低於男同事。此前，BBC剛剛決定將她的年薪從13.5萬英鎊上漲到18萬英鎊，但這番好意並未改變格雷西的去意。她宣布辭去其中國區主編的職位，引起英國社會廣泛關注。格雷西的境遇，僅是英國男女薪酬不平等現象的冰山一角。正如格雷西在公開信中所說，2010年的平等法案規定，男性和女性從事同等工作必須獲得同等報酬，但事實卻是管理者們認定女性工作的價值遠遠低於男性。

八成企業給薪女少於男

2015年7月，英國政府宣布，將強制英國境內擁有250名以上雇員的企業公開其男女員工收入詳情，以此督促雇主改變兩性收入不平等狀況，當時全英國符合這項條件的企業約有九千家，但真的提出報告的企業僅有五百多家。這項強制揭露的規定在今年4月4日生效，初步結果顯示，百分之八十的企業付給女性的薪資少於男性。這樣的結果也讓現任首相梅伊夫人（Theresa May）大為不滿，誓言對抗「令人憤怒的不公平」（burning injustice）。不過在這項表面數字的背後，英國經濟學人雜誌（其本身揭露男女雇員薪資中位數差距為29.5％）分析可能有幾項問題。

謹慎解讀薪資平等數據

首先，這項數據並未建立在同工同酬的基礎上。男性薪資高於女性可能僅代表男性在企業中多數位居高職，女性職等則相對較低。造成這現象的原因可能與婦女在職場上較不易升遷，或是隨著職位的升等，離職率愈高有關。而要改善這現象，政府政策上必須提供育嬰假（Parental Leave）、可負擔的托嬰環境（affordable child care）、以及彈性工時等措施。

其次，即便處於同工或工作性質非常接近的情況下，女性薪資仍低於男性，但這是否是性別歧視所造成的仍需謹慎解讀。尤其在現今知識經濟的時代，比較二位諮詢顧問的薪水跟比較二位工廠員工的薪水差異，是否因性別而產生差異，將變得更困難。要解決這個問題，必須對雇主做更多的教育，讓其對兩性平權的議題有更深入的了解。

另外一個衍生的問題是，目前一般職場皆不允許員工討論彼此的薪資，因此女性員工可能不曉得她的薪資低於其他男性員工，但雇主卻可掌握所有員工資料，形成資訊不對稱的情況。芬蘭與挪威的解決方式是完全公開薪資資訊，員工可以去查同事的薪水，但這樣的方式可能過於激進。在瑞典，監理官可以針員工高於十人以上的企業進行薪資調查，若發現不合理的地方也可以要求公司做出改善。

重新檢視職場性別平等

事實上，性別平等不只有助於社會和諧，對經濟發展也有很大的助力。根據WEF的估算，男女性別差距若能縮小四分之一，全球GDP將能在2025年之前增加高達5.3兆美元。要改善性別差距，其中的關鍵，便在於改善職場上性別待遇的差距，例如在教育、醫療照護以及社福等行業，女性員工往往占較大比重，相對地，工程師、營造業、及資訊業，男性比重則較高。但這些差異也成為決定男女薪資差異的重要因素。

無論如何，英國政府藉由薪資資料揭露與透明化的做法，提供企業及整體社會一個重新檢視性別薪資差異問題的機會，我國雖然尚未強迫企業揭露性別薪資資料，但在《上市上櫃公司企業社會責任實務守則》中，已明確指引企業應確認其人力資源運用政策無性別差別待遇，以落實薪酬平等及公允，未來也將由證交所、櫃買中心、證基會及中華公司治理協會等單位適時蒐集國際性別薪資差距之法令政策，並宣導性別平等的觀念。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航