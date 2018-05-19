四大重點讓你精準買到「物以稀為貴」的布根地葡萄酒

布根地明星紅酒——黑皮諾

相信各位對黑皮諾這個體弱多病，卻格外優雅細緻的品種並不陌生，而他，正是布根地紅酒的明星品種！基本上只要一提到布根地紅酒，超過99％以上都是由他釀造。

黑皮諾的招牌香氣不外乎櫻桃、覆盆子等紅色漿果香氣，而布根地的黑皮諾則多了一個非常經典的氣味——蕈菇、土壤氣息，此外，入口時還能感受到一絲森林薄霧的涼感，喝起來相當輕巧、柔軟，也不會有厚重的單寧刮口。

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布根地招牌白酒——夏多內

有著討喜柑橘、百香果和桃子香氣的夏多內，向來是非常受歡迎的品種，同時也是布根地白酒的主力品種，其中又以「夏布利」堪稱是布根地白酒聖地。

雖然平時夏多內給人留下「甜美多汁、圓潤」的印象，但由於布根地的氣候環境較冷，且大多不過桶，所以相較於美國夏多內帶有香草、奶油的柔和香氣，布根地的夏多內喝起來比較輕瘦，酸度也相對較高，並且會有比較明顯的礦石氣味。

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布根地分級制度

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布根地的分級制總共分為四種：地區級（Regionale）、村莊級（Villages）、一級園（Premier Cru）、特級園（Grand Cru），以下就簡單介紹四個等級有何不同，又為何價差可以如此之大！

地區等級（AOC）Bourgogne：代表產自勃根地，約佔總產量的55%。 村莊級（Village）：約佔總產量的33%。一般來說，村莊級的酒款特色鮮明，是深入了解布根地紅酒的入門首選。 一級園（Premier Cru）：約佔10%。產自經過法定規定而獲得的絕佳地塊，展現更飽滿的口感跟更完整的架構，滋味層次更豐富，尾韻更悠長 頂級園（Grand Cru）：是布根地分級制度中的最高等級，只佔總產量的2%不到，非常稀有，但是受惠於氣候的恩賜，更得以展現更獨特的香氣強度跟層次豐富度。

布根地精華產區簡介

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布根地雖然面積只有三萬多平方公里、產量只佔法國葡萄酒總產量2.8%，卻佔營收總額的20%，可見其酒款價值與重要性。從南到北，布根地可大致分為四大產區：夜丘、朋丘、夏隆內丘與馬貢內，其中夜丘跟朋丘又合稱金丘（Côte d'Or），囊括勃根地的最精華地區。

夜丘：勃根地的最菁華產區，從有24塊頂級園可見一般。紅酒為主，各村莊風格各有特色，也有少量白酒。其中， Vosne Romanee村的品質最佳，有著夜丘寶石的美名，之中又以羅曼尼康第酒莊（Domaine Romanee Conti） 最為聞名。 朋丘：跟夜丘合稱金丘，除了同樣生產一些頂級紅酒之外，更是知名頂級白酒的根據地。 夏隆內丘：各村莊的土質差異較大，依照風土條件，生產出較早飲用，同樣充滿魅力的酒款。 馬貢內：地勢較低平，礦石感較弱。但近年來許多知名酒莊前往種植生產，有許多高C/P值的好酒，以白酒為主。

布根地超優年份推薦

葡萄酒的原物料——葡萄屬於農作物，也因此酒款品質多少受到氣候條件影響，這也是為什麼好年份的酒款，身價往往跟著水漲船高。以下就提供幾個公認的布根地最佳年讓大家參考：

極好紅酒年份：2015、2010、2009、2005、2002、1999、1996、1990、1988、1986、1985

極好白酒年份：2015、2009、2007、2005、2003、2001、1997、1990、1989、1983

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航