大愛新戲遭中國網友批「賣國」，才播2集就下架只因「未能淨化人心」

大愛電視台日前上映《智子之心》，以1943年日本殖民台灣為背景，改編真人真事的戰地護士「林智惠─智子」生命故事，不過播出後就傳出中國網友痛批「媚日蠢劇」，第二集播出後女主角廖苡喬更被中國網友罵「賣國求榮」，大愛也緊急將《智子之心》下架。

此劇改編慈濟志工林智惠的人生故事，內容講述出生台南名門的千金小姐林智惠從小崇拜南丁格爾，在18歲時不顧家人反對，堅持女孩子也能「報效國家」決定接受當時統治台灣的日本殖民政府「看護師」的訓練，並隨著日軍前往香港、廣州等地方當戰地護士，也因為照顧戰爭中受傷的日軍，遭中國人丟石頭辱罵等，並在香港和一名日本軍官互許終身，但最後因為戰爭無奈分離。

如今高齡91歲，仍是慈濟志工的林智惠本人也擔任此戲劇的顧問，並出席上檔記者會表達支持；此戲2016年10月開拍，2017年3月殺青，由嚴藝文、廖苡喬、楊烈、楊麗音等演員擔綱演出，總共35集，5月10日首播，原預計播至6月13日。

《蘋果日報》報導，該劇播出後，引起中國官媒批評「媚日」，新浪軍事微博更稱台劇美化了侵華日軍，中國網友也在留言紛紛群起撻伐，批評台灣人民被民進黨的「皇民化教育」洗腦得太嚴重，片中的女主角效忠天皇，「怎麼對得起抗日犧牲的中華兒女」。

而中國媒體「今日海峽」也批評，將燒殺掠搶他國的侵略軍塑造成英雄，將反抗侵略的軍民塑造成蠻橫殘暴的人，將被殖民者幫殖民者對付自己同胞包裝成愛國主義，劇名應該改為「智障之心」。

臺灣的中天電視製作的政論談話性節目《夜問打權》主持人也質疑，為何此劇中主角會毫不猶豫認為日本是他的國家？日本殖民政府當年也把台灣當三等國民，為何主角還勇於效忠天皇，節目中也提出，日本政府當年招募慰安婦，常常都騙女孩子是去當護士；他自己的叔公當年被日本政府徵兵去南洋打戰，也是心不甘情不願，家人都很哀痛，此劇描繪智子一心向著日本的情節，根本是顛倒史實。

《自由時報》報導，為了此事，更傳出中國國台辦將來台與慈濟高層見面，當時大愛否認，並稱「完全沒有接到相關關切電話」；沒想到全劇三十五集，才播出兩集就腰斬，連Youtube影片也刪除，昨天火速由新戲「有你陪伴」接檔，不僅如此，慈濟全球資訊網介紹故事主人翁林智惠的網頁，也遭到撤除。

大愛：下架原因無關政治

《NOWnews》報導，對此，大愛電視聲明，將戲下架無關政治，是認為其內容「沒有達到淨化人心、祥和社會的價值」，才作出此決策。大愛媒體發展部經理歐宏瑜表示：

大愛不是商業頻道、是公益頻道，主要的目的是淨化人心，並透露因劇中有二戰等戰爭場景，可能會牽動歷史及不同地區的情感，因此決定下架，避免社會輿論。

至於許多網友湧入大愛電視官網，希望復播一事，歐宏瑜也說尊重各界聲音，但這是大愛台的權利。

《蘋果日報》報導，歐經理強調「大愛台真的不講政治，只是認為敘事手法上面有可能會造成誤解，既然會有這種可能，不想去碰觸它」。

但也傳出因慈濟在中國有分會，很在意對岸想法，擔心影響慈濟在中國的會務。歐經理認為，沒想那麼多，主要是這齣劇會造成什麼影響，「我們有看到一些網路上的留言討論，不管是誰給我們的feedback，唯一考量的標準是符不符合大愛台的標準」。

歐經理解釋，大愛台戲劇製作的標準非常嚴謹，因為是真人實事，會先去訪問主角，了解真實性，再加上一點戲劇張力效果，預算也抓得非常緊，再經過很多關卡審核，編審要審片，不是看這部戲會不會賣錢，而是看有沒有淨化人心。

演員來演都明白拍大愛的戲，角度跟別人截然不同，「這麼努力會造成誤解爭議，我們不要，真的沒有意義，也沒有受到任何的壓力」。

《自由時報》報導，清大社會所長陳明祺昨認為，慈濟做為宗教慈善團體，也是台灣公民社會的一環，對於台灣最重要的民主人權與言論自由，應共同捍衛與保護，而非受到中國箝制，就自我設限與退縮。「畢竟沒有民主與自由，就沒有宗教自由，也沒有行善的自由。」

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核稿編輯：羊正鈺