【UHV電台】年齡尾數逢「9」，化心理危機為轉機

什麼是UHV？ 源自於20世紀行銷學的USP（Unique Selling Proposition），也就是所謂的「獨特賣點」。在21世紀，我認為人生規劃強調的應該是UHV （Unique Hybrid Value）：借用過去所有的人生經驗和見識、把所學的、所玩的全部串起來，把職業和興趣融為一體，在重疊和重新混合之中，建立你獨一無二的優勢，為你所服務的族群創造最高的價值。這是我個人探索的方向，也希望把沿途的收穫和教訓分享給大家，因此有了這個專欄，歡迎多來坐坐，一起改變未來。

不久之前，我的團隊裡有一位同事過他的29歲生日。

當時我問他：「29歲有沒有什麼願望？」他說：「希望自己可以更成熟。」接著，他停了一下，又說：「今年，我有一個特別大的計劃。」正當我們以為他要繼續說下去的時候，他便停下了，沒有再繼續說下去。

雖說三十而立，但似乎有許多人會把30歲的前一年當作是人生中最重要的關卡。我父親就在29歲辭掉了台灣的工作，一個人提著兩個皮箱去美國，而我則是在29歲，一個人提著兩個皮箱從紐約回到台灣！

我也認識一個女孩，平時一副乖乖女的形象，從來不染頭髮，從不穿誇張的衣服，也特別愛養身。冬天時，她穿得比誰都多，還時常和朋友說：「女生的腳一定要好好的保暖，否則會出一身病。」

不過，就在29歲生日那一天，她居然去給自己染了一頭綠色的頭髮，還獨自跑去美國闖蕩。正好那時候紐約下著大雪，她穿的很少，人在雪地裡面打滾嬉笑，還拍照上傳到網絡上留念，她寫說：「你好啊！就差一點快步入三字頭了，請你慢一點。」我覺得，那天的她似乎是變了個人，就好像是束縛了29年，想要掙脫一下的那種感覺。

另一個朋友回憶起自己39歲，說他這輩子都不會忘記那一年是怎麼過來的。那年，他談了人生第一場戀愛，兩個月後，和伴侶閃電般地領了結婚證，第三個月，大膽地買了房子，接著又在一年後，有了自己的孩子。回憶起當時，他說，為了還房貸、撫養孩子，以及結婚時候和別人借的錢，他幾乎天天都在加班，第二天還要一早就起床上班。那一年，他幾乎沒有和老婆真的面對面說過話，夫妻間的溝通也都是在手機上，簡直像室友一般。

後來我問他：「如果能重新來過的話，你還會做這樣的選擇嗎？」

他笑了一下，告訴我：「老婆還是要娶，孩子還是要生，不過房子絕對不會買！千金難買早知道嘛，對不對？」

還有一位年紀比我大的朋友，49歲時辭掉了看似穩定的工作，開始環遊世界，他說，自己還年輕，49沒什麼！環遊世界一直是他的夢想，他要快點實現。

很多人會說這叫做mid-life crisis，也就是中年危機，但我認為這不一定是個危機，而是一個自然的心理轉折點。

紐約大學和UCLA的研究發現，當人們做出人生重大改變的決定時，往往都是在整數的前一年，也就是在29、39、49、59這些歲數的時候。心理學家解釋，因為30、40、50這些整數強烈暗示著：你的人生應該有不同階段的代表性與成就。於是，在面臨30、40、50歲關卡的前一年，我們自然會有一種強烈的焦慮，會覺得「自己必須要做一些大事」。

你可以說這是未雨綢繆，也可以將這份焦慮看成是一種動力、推力，它能夠幫助你完成更高的成就，也可以促使你做一些大膽、革命性的改變。但改變並不總是好的。舉例來說，專門給人匿名找偷情對象的網站Ashley Madison的數據發現，尋找婚外情的人，在29、39、49......的歲數聚集的比例較多。

另外，根據美國疾病控制中心（CDC）的統計資料，從2000年到2011年間，身處九字頭的人們，自殺率竟然高於其他年齡。

所以我們知道了：在人生階段中，9這個數字代表的是「轉變」。它可能是祝福，也可能是詛咒，端看你怎麼去使用它。

有許多人會在這時候挑戰馬拉松、鐵人三項，出國旅行，甚至開創新的事業、學習新事物，也有一項研究指出，在馬拉松跑者中，進步幅度最快、最能打破自己個人記錄的，往往也正是年紀尾數9的這群人。

既然選擇在於自己，我希望當你朝著下一個人生的里程碑邁進，當內心開始感受到那股說不上來的焦慮時，請你把它化為正向的動力，因為這時候你的爆發力最強、進步最快、膽量最大。運用這個轉機，迎接更好的自己吧！

最後，我想跟這位29歲的同事朋友說：別害怕，只要你肯努力，意志堅定，一定能達成心願的，加油！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航