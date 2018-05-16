為了穩定中共的領導地位，抹黑台灣是必要的

文：Freedom

最近看到兩黨為軍人年金改革吵吵鬧鬧，統獨議題在台灣也從來沒停過，各種你爭我奪。我常常在想，我要是對岸的共產黨一定很高興。 這叫鷸蚌相爭，漁翁得利啊。台灣兩黨為意識形態吵得愈厲害，愈沒時間關注民生及經濟發展，對中國大一統及共產黨的長期統治就愈有機會。

此話怎說，且讓我娓娓道來。

首先，大家都知道近年來中國發展神速，我身邊幾乎每個去過那裡旅遊的人都對中國的硬體建設、近年來工資水平的提升感到吃驚。更因此感嘆台灣虛耗了整整20年的光陰，現在人家都超越我們了。

我可以理解這種心情，因為2008年我到北京看奧運時也是這個感覺。 但當去過中國的次數愈多，時間愈長，就會發現人們對中國的評價呈現兩極化。好的那一派會說中國發展多迅速，每季去一次，城市風貌都在變化，電視劇、電視節目及新聞都非常有深度，不像台灣電視劇就是一堆勾心鬥角、爭股權，新聞整天在報導三寶、立法院打架等雞毛蒜皮的小事。

壞的那一派看到的可就是完全不一樣的事了，空汙、截訪、穴居、鼠族、在那邊絕對不能談政治、講話要小心，微信、微博不要亂發文、亂轉貼甚至按讚。做生意投資金額如果是一千萬，記得要跟銀行貸兩千萬，多的那一千萬是給中間疏通關係用的。除了不能談政治之外，路見不平、拔刀相助也要小心，不準哪個惡霸、違停、酒駕、搶劫、強暴、殺人的就是某省委書記、中宣部或其他高官的小孩。到時候怎麼「被消失」都不曉得。

Photo Credit: Reuters/達志影像

這就是中共統治下的中國，一個矛盾且兩極化的世界。

有人會問，中國有這麼多狗屁倒灶的事難道人民不會反抗嗎？ 有，不然每年（2015年除外）中國維穩費為何會大於軍費開支，因為內部人民反抗力量太大，各地維權事件太多，中共爲把這一切從各種視頻、網路文章中刪除，所以耗費大量的人力及軍力每天審查各種言論、壓制各樣反抗異議份子，為的就是維持共產黨統治在人民心中偉光正的形象。透過美化後的宣傳輸出到海外，降低自由世界對它的關注。

穩定壓倒一切，就是共產黨行事上的鐵律。

再回到台灣扮演的角色。 隨著中國改革開放，網路日漸發達，人民知識水平的提升。 即使網路長城蓋得再好，依然抵不過翻牆的人民對事實的渴望。

如果讓他們翻過了牆，發現到海峽對岸有一個（在法理上）也自稱是中國的中華民國，其人民熱心、善良、有教養，享有充分的言論自由、時時刻刻鞭策著政府前進，依法治國、最高領袖貪污也要坐牢，深夜可以安心走在大馬路上，警察與人民更像是夥伴而不是敵人，經濟發展也位居世界前沿、貧富差距極小、老有所居、幼有所養，沒有只能生一胎或兩胎的限令，醫療資源完善。

雖然地震颱風頻仍，但因媒體第四權的發揮及人民的監督，政府法令及咎責體系日漸完善，所以死傷人數極少、動員極快，不會發生2008年川震死亡破六萬人、2015年天津大爆炸，以及動車相撞未救出所有人就地掩埋等種種讓人感到悲痛的災難。如果被翻牆的網民們發現到這一切，共產黨的面子及統治正當性往哪裡擺？

所以，為了穩定共產黨在中國的領導地位，抹黑台灣就成了其中一個重要項目。

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這裡先來提一下我個人認為為何中國共產黨到現在還沒被人民推翻的理由：

麵包契約

共產黨統治下的中國，的確在這30年的改革開放中一步步讓部分人民富有起來，開始吃得好、穿得好、買得起房子、買得起新車。雖然過程中強占了許多農民的土地、破壞了自然環境、各種違反WTO規定的關稅、補貼政策以及偷盜各國外企的機密及技術，不甚光彩。但它確實是做到了，也用媒體洗腦的很成功。《厲害了，我的國》就是最明顯的例子。

推翻後能過得更好嗎？

人民對於推翻共產黨後的中國是否能獲得更好的生活抱持懷疑的態度。這個地方指的尤其是可以翻牆的知識份子，在翻牆後看到台灣的現況，一定也會對華人世界是否適合成為民主自由的社會產生強烈懷疑的態度。

人民對於統一中國的渴望

除了新疆及西藏的原民族之外，我所認識的大部分中國人都有想看到中國統一的願景。說是民族情感也好、被中共洗腦也好，大部分的人聽到台獨、港獨、疆獨、藏獨都會不由然的產生心裡厭惡的情緒。

由以上三點就可以看出，為何在台的兩黨在中國問題上、統獨意識上吵得越兇，中共愈高興。因為這根本就是對內、對人民洗腦的最佳負面教材啊。吵的愈兇，愈沒有時間討論民生、經濟議題，台灣經濟相對中國惡化，薪資凍漲，中共只要施以小利即可挖走台灣大把人才來補足高階人才的缺口，甚至能買到動搖國家根基的商業及軍事機密，何樂而不為啊！

吵得愈兇，國家發展愈停滯不前，中共就愈有理由說服中國人民，自由民主不好、兩黨政治不好、人民過得太自由不好，還是一黨專政，集中資源做大事最好。

只要牽扯到獨立的議題，對中國人民來說就會有情緒上的反感，而感性常常會壓過理性使人們做出不正確的決斷。因此即使有人內心也認識到兩個地方的風土民情、生活方式與政治體制極為不同，但情感上還是無法接受台灣已經是一個不同國家的事實。

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所以，針對阿共的陰謀，我們能怎麼做呢？ 我認為的解決方法是：

請急獨跟急統的朋友們先放下你們的時程表

首先對於急獨的朋友們，獨立可以是最終目標，但也必須講究達成目標的方法。在普遍對岸人民對於獨立有強烈反感的時候，首先我們應該讓他們認同我們的制度、認同自由、民主、法治、誠信與基本人權，協助他們推翻共產黨，然後我們才能站在同一個角度上來討論台灣是否該獨立。換個方向想，如果今天中國跟美國一樣是一個民主、自由、重視法治誠信與基本人權的國家，我們還需要獨立改國號嗎？

對於急統的朋友們，分兩個部分，如果你贊成的是三民主義，統一中國，請繼續維持。並且在對岸朋友詢問你統獨議題的時候，大聲回答我支持三民主義，以民為主，自由民主的中國。一樣協助對岸人民推翻共產黨，還給南海及東亞區域一個自由和平的未來。而對於想給共產黨統治的急統朋（ㄉㄧˊ）友（ㄖㄣˊ）們，抱歉，你們是敵人不是朋友，叛國賊就應該抓起來，不能苟且。

針對台灣政府，有以下幾點建議

停止統獨議題的意識形態之爭

以「中華民國台灣」為最大公約數，全力發展民生、經濟，改革政府效率不足的問題，相信以我們台灣人的創意及民間的活力，不出20年我們一定可以超越新加坡。成為亞洲國家中的榜樣，真正華人自由民主社會的燈塔。

積極輸出軟實力

值中共的孔子學院在世界領域因間諜滲透他國不斷被關閉之際，我們更應把握此機會與海外華人（含台灣、香港及脫離中共統治的中國人民）一起推廣正統的中國文化。讓尚未脫離中共洗腦的中國人及西方人能真正領略正體中文的美，認同做人應有的仁、義、禮、智、信並內化為生活方式，展現西方的自由民主法治也能與儒道墨法四大家完美融合。團結海外華人成為我國最堅強的後盾與海外發聲筒，讓世人知道，中國可以有一個不一樣的未來。

軍人年改

台灣的軍人年改的確是財政上的一大難題，該如何取捨諸方也在不斷討論中。私以為，最佳的解決方式，應該是反向表列，將退伍後仍有工作、且擔任企業獨董等高管職位或退伍後工作年收入大於XXX萬元以上的退伍軍人取消18%的優惠，退休金暫扣，待國家財政好轉時再行補發。另對於確定叛國的退伍軍人，則應取消退休待遇以及判處無期徒刑，終身不得假釋，叛國期間所得之利益也應全部上繳。以示軍心。

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積極處置叛國賊

針對統促黨及疑似有中共資本滲透的政黨、組織、媒體等應予徹查，逮捕相關人士，確定真有叛國行為後，處無期徒刑，且終身不得假釋，叛國期間所得之利益也應全部上繳。

儘速通過難民法

政府應儘速通過難民法，並對受到中共迫害的各個維權人士伸出手支援，使台灣成為中國良心犯最近的庇護所及反共復國的基地。如同民國前檀香山之於孫中山的角色一般，成為終結共產黨一黨專政的基石。

能源轉型

為達成非核家園是否真的要重啟深澳電廠？政府應提出具體措施鼓勵企業及民眾採用綠色能源。例如：對於在屋頂設置太陽能發電板以及高污染產業導入綠色製程給予補貼、預售屋及新成屋一律強制導入綠色能源發電系統，台電採用分散式電網及智慧監控來分配能源。

對於已經有出色成果之研究，如地熱發電、潮汐發電等應給予大量資金進行商業化開發來因應未來能源需求，並且開始針對大眾化運輸發達的城市徵收進城稅及壅擠稅，鼓勵人民使用大眾交通工具，減少空汙。讓中國人民看到即使在不破壞自然環境的前提下，一樣可以藉由自由創新的想法，發展綠色新經濟。

官方語言

政府應積極思考是否將英語列入第二官方語言，甚至根據周邊國家情勢及未來發展新增第三、第四官方語言，讓我們的下一代更可以跟世界接軌，有世界觀，對於人才在國際競爭力的提升及流動都有很大的幫助。也更能吸引外資來台設點，增加投資，促進經濟。

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綜上所述，我認為如果這幾個方面能做好，自然能讓對岸的人民更嚮往自由民主的體制能帶給他們的改變。進而推翻共產暴政下的統治，成功轉型為一個自由民主的新中國。

說到底，我們所要做的，只是堅持我們立國的理念及因著自由開放學習到的真實知識。協助、帶領對岸人民走出黑暗的統治而已。 但這沒有團結，一切都做不到。 停止內耗，團結一致對外。才能在第四集擊敗薩諾斯。喔不是，是停止共產黨對中國人民的迫害。給中國人民一個自由光明的新未來。

一個不用擔心自己會因言獲罪、不會擔心自己的小孩上幼稚園是否會被性侵、不用擔心是否下次強震來襲時自己寶貴的孩子又因政府好大喜功的豆腐渣工程而喪失性命、不用擔心政府哪天又強占土地、不用擔心當官的犯法不會被判刑的美麗新中國。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航