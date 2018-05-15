圖解政院「新經濟移民法」：連3年投資1500萬可永久移民

（中央社）

行政院今天宣布《新經濟移民法》草案規劃重點，鬆綁投資移民獲得永久居留的條件，只要符合投資營利事業新台幣1,500萬元並創造5個台灣人工作機會的條件滿3年以上，可取得永久居留權。

行政院長賴清德上午主持「新經濟移民法規劃重點記者會」，賴清德表示，提出新經濟移民法規草案是想解決兩個問題，一是產業發展有人才跟人力需求問題，第二是少子化衍生的人口危機問題。

出席記者會的行政院政務委員兼國家發展委員會主委陳美伶表示，在不影響國人就業機會與薪資水準前提下，積極延攬國家發展所需的人才及人力，以強化產業升級，改善人口結構，促進國家發展。

陳美伶說，《新經濟移民法》草案重點包括放寬外國專業人才、中階外籍技術人力、投資移民和海外國人及其後代取得永久居留條件，港澳居民可準用本法，預計在下會期送立法院審議。

台灣已邁入高齡化社會，人口成長再七年由正轉負

《中央社》報導，國家發展委員會人口推估報告直指，台灣人口結構的問題除了人口數下滑，113年人口最高峰達2,374萬人後，114年開始成長便由正轉負，直至150年，總人口數推估會降至1,837萬人，約僅占105年的78%。

台灣社會面臨少子化、高齡化的問題，國發會也說，這兩大趨勢會各自帶來一定程度的影響；以少子化來說，有三大衝擊，一是若總生育率維持現況，150年出生數會減少一半以上；未來20年，學齡人口將持續減少，第三、15歲至64歲工作年齡人口將持續減少且高齡化；事實上根據內政部統計，今年3月台灣因65歲以上老年人口占總人口比率達到14.05%、超越14%的門檻，已經正式跨入「高齡社會」。

國發會指出，台灣高齡化程度將持續增加，且因工作年齡人口遞減、退休年齡人口遞增，15歲至64歲的青壯年扶養負擔也會逐年增加，105年約每5.6個青壯年人口扶養一位老年人口，到了150年，可能變成每1.3個青壯年人口就要扶養一位老年人口。

針對四大對象放寬居留資格，鬆綁投資條件

《中央社》報導，目前外籍人士都是要連續在台居留5年、每年居留183天，而新經濟移民專法草案擬讓一般專業人才可放寬到「平均」每年居留183天即可，特定專業人才則放寬到連續居留3年、平均每年183天；若曾在台取得碩博士學位，也可折抵1到2年。

陳美伶說，目前投資移民條件缺乏誘因，至今只有不到20人，因此新政策將鬆綁投資標的，外籍投資人除投資政府公債外，也可投資有利國家建設或產業發展的基金、公債等金融商品，達成投資3,000萬以上等投資條件滿3年，即可取得永居資格。另也擬放寬投資移民投資金融商品的金額，不得超過匯款金額3成的限制。

最後在海外國人與後代方面，陳美伶說，將鬆綁來台條件，持中華民國有效護照可免入國許可。在取得永居資格方面，放寬無國籍國民來台工作或投資居留者，只要達到一年居留335天、或連續二年每年居留270天，或連續三年每年183天，即可取得永居；曾設有戶籍的國民子女或孫子女，可立即申請，無年齡限制。

總缺工21萬，政策再加強延攬外才

除了解決人口問題外，《新經濟移民法》也將針對缺工問題提出相關規劃，《中央社》報導，依據行政院主計總處統計，不含農林漁牧業，2017年8月台灣總缺工21.8萬人，其中，中階技術人力缺工12萬人，主要分布於製造業，占53%；其中又以電子零組件製造業職缺最多。



國家發展委員會主委陳美伶說明，去年立法院已通過《外國專業人才延攬及僱用法》，新經濟移民法草案進一步強化延攬國家發展所需的專業人才，重點包括：

工作資格條件將擴大職業類別，改採負面表列。

放寬高中及國中小可聘僱外籍學科教師。

若是五加二產業或數位創新產業，雇主條件將免除資本額須達新台幣500萬元和營業額1,000萬元的限制。

針對技術人力缺工，新經濟移民法草案中將也提出「中階技術人力」相關規範，包括技術員及助理專業人員、技藝有關及機械設備操作人員，或經主管機關認定短缺的技術人力，《中央社》報導，適用對象包括優先留用在台求學的僑外生，以及在台工作6年以上中階技術人力，為他們開一條留在台灣的路，第三類則是直接引進外籍中階技術人力。

賴清德強調，為避免衝擊台灣薪資水準，中階外籍技術人力會以薪資作為聘用門檻，月薪要達到平均總薪資70分位；

產業人力方面，技術員、助理專業人員或機械操作及組裝人員等，月薪門檻為新台幣4萬1393元；社福人力方面，健康照顧人員，則要達到長照2.0照服員月薪3萬2,000元。目的是希望取得平衡，降低對台灣勞動市場的衝擊。

不過，陳美伶指出，直接引進中階外籍技術人力是界定為補充人力性質，並未要替代本國勞工，因此暫時不會引進，將訂「日出條款」，實施日另定。

工商團體：樂見其成

《中央社》報導，中華民國全國商業總會理事長賴正鎰說，終於聽到好消息，台灣欠缺優秀人才，對比德國、加拿大、美國都靠移民讓他們人口素質、競爭力提升，但現階段台灣沒有良好移民政策，處於鎖國狀態，面對未來勞動力下滑，出生率降低，新移民法對整體幫助非常大。

賴正鎰指出，以其他國家狀況來看，新移民法不但不會搶到本地民眾工作機會，還能創造更多就業機會，改善人口素質，提升國家競爭力，解決出生率、勞動力不足問題，他也建議可把中國納入適用，不要害怕，張開雙手歡迎全世界的優秀人才。

中華民國工商協進會秘書長范良棟則說，對新移民法樂觀其成，不過政府還是要把台灣投資環境搞好，否則連台灣人才都選擇外移，這樣移民法再怎麼放寬，國外人才也不願意來，把投資環境弄好，搭配良好政策法案，就能阻止人才外移，並吸引國外人才來台打拚。

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核稿編輯：羊正鈺