邊唱歌邊找人的韓式躲貓貓，源自朝鮮時代的「官兵捉強盜」

許多讀者在小時候是否有玩過「捉迷藏」遊戲呢？一提到捉迷藏，大家首先想到的是什麼呢？根據史料記載，全世界紀錄人們最早玩起捉迷藏遊戲，是在古埃及時代（西元前32世紀到西元343年）。而韓國當地也有捉迷藏遊戲，不過韓國捉迷藏卻有一點異於台灣，即寓含「音樂性」呢。

一跟韓國人提到捉迷藏，除了基本躲藏抓人的玩法外，韓國人廣為熟悉的是邊抓人邊唱著可愛版傳統童謠《你要躲好啊》（꼭꼭 숨어라）一曲，童謠內充滿著濃濃鄉土人情風味，歌詞內容如下：「你要好好地躲好啊，好好地躲好啊！你不行躲在田地底下，這樣會讓我踩踏生菜種子！你也不行躲在花圃內，這樣會讓我踐踏花苗！你也不行躲在籬笆圈內，這樣會讓我踩踏南瓜。你要好好地躲起來啊，好好地躲起來，我發現到你的頭髮了啊，原來你躲在醬缸架啊！我看到你的黑頭髮了，原來你躲在磨坊內啊，（我又）發現妳的紅色髮帶了，原來妳躲在柱子後方啊！」

就歌詞內容來看，此童謠極具人情味，描寫小孩子雖然嬉鬧玩著捉迷藏，但也惦記別破壞家裡村內農事，充滿了古早味。而在玩捉迷藏的兒童，總愛唱著這首歌，迄今來到21世紀，此歌謠也搭配許多可愛新創動畫人物，再度重現在大螢幕上。

然而，有趣的是，就外人熟悉的韓國捉迷藏歌曲，恐怕是像我一樣，每次在看韓劇或電影時，特別是觀賞恐怖片或者是兇殺片，諸如《捉迷藏》（숨바꼭질，2013年8月上映）、《殺手的品格》（우는남자， 2014年6月上映）劇情，抑或台灣觀眾熟悉知名影星孔劉所主演的《熔爐》（도가니，2011年9月上映）內，戀童癖變態校長來到廁所，尋找躲藏在內聾啞女學生場景，亦或2018年4月上映《七年之夜》（7년의밤），由張東健主演家暴父親，尋找藏身在森林內小女孩等，總會聽到他們嘴巴哼著一首歌的旋律，歌詞內容是：「你要躲好喔，我看到你的頭髮了，你要躲好喔，老虎將軍要出去抓你了！」（꼭꼭숨어라，머리카락 보인다，꼭꼭숨어라，범장군나간다）

其歌曲與可愛版《你要躲好啊》童謠共同點，在於抓人者皆「提醒」躲藏者要躲好外，同時「頭髮」意象也出現於其中。然而，就外人而言，相較於陌生的當地《你要躲好啊》此童謠，大家所熟悉的應是時常出現在韓流大眾文化內的「你要躲好喔，我看到你的頭髮了」此旋律，且又太過頻繁，不禁讓人好奇起這首歌內容。

「捉迷藏」（술래잡기）在韓國又被稱為「躲貓貓」（숨바꼭질）、「抓鬼遊戲」（술래놀이）。然而，時代再怎麼變遷，當地捉迷藏名稱再怎麼變，遊戲方法也大同小異，如同台灣人熟悉，抑或我們在電影內，時常可以看到的情節，由猜拳猜輸的人當鬼，到處尋找躲藏在暗處的其他人們，遊戲時間不限，場地不拘，這個遊戲多盛行在小孩子族群。

有趣的是，原本應該靜悄悄躲藏、抓人的捉迷藏，韓國人玩起此遊戲，卻是唱起歌來，其中最常聽到的旋律，就是「你要好好躲好喔，我看到你的頭髮了。」而這樣的旋律與內容，可是大有歷史來源呢。

就韓國當地最有力主張的說法，乃是從語源考察起，認為流傳迄今民間遊戲「捉迷藏」，早在14世紀朝鮮時代就已經流行起來，然而一開始卻非由小朋友自行開發出來的遊戲，而是誤打誤撞地模仿起「官兵抓強盜」。

「捉迷藏」遊戲內，稱捉鬼的人為「술래」，這個字有著同漢字「巡邏」（술라）意涵，而搭配此字的詞語，還有諸如「五更巡邏」（오경순라）與「巡邏曲」（순라곡）等詞，可說「巡邏」兩字在朝鮮時代就已經流傳開了。爾後，因發音便利關係，變成了「술래」；而後面的「抓」，則是由動詞「抓」（잡다），名詞化轉變成「잡기」。因此，就其捉迷藏遊戲的起源與原意，可推到朝鮮時代夜晚時，巡察人員去巡邏街頭巷尾，看有無異狀（諸如火災）或抓小偷之意，易言之，即「官兵抓強盜」。

後來小孩子也見樣學樣，學起維持治安的官兵，玩起抓強盜的捉迷藏遊戲—由猜拳猜輸的人當起官兵，閉起眼睛後，貼在牆壁或樹上，大聲地喊出讓人聽見的數數聲，一口氣數到大家所約定的數字，之後睜開雙眼，開始四處去抓人，而在當官兵小孩數數字時，其他人則是找尋最佳位置躲藏起來。《朝鮮王朝實錄》「英祖27年（1751年）5月26日，第一條條目」即記載到：「譬如眾盲模象，群兒迷藏」的捉迷藏遊戲了。

Photo Credit:Reuters/達志影像

古早台灣似乎也有流行過「官兵抓強盜」的捉迷藏遊戲，然而，卻不像韓國人在玩這樣的遊戲，還會虛張聲勢地唱著歌，告訴躲在暗處的人，「你要躲好喔，我看到你的頭髮了，要躲好喔，老虎將軍要出去抓你了！」

究其邊捉人邊發聲唱歌的現象，除了保留過往朝鮮時代夜晚巡察人員的慣習外，更有「警惕」作用。試想躲藏者明明自認藏身之處妥當，卻聽到尋找者故作聲勢地說，我看到你的「頭髮」了，不難猜想，此時躲藏者會有多麼（作賊）心虛緊張了，連頭髮這麼細微的東西都被人看到，想必躲藏之處必不安全，這時候若是沈不住氣，亂動或自亂陣腳地奔跑出去，無疑就落入到抓者的計算中。

然而，就算躲藏者自我安撫，怎麼可能連細微的頭髮都被抓者看到呢，但隨著「你要躲好喔」的警告，以及旋律的接近，恐怕也會造成躲藏者心中不小的壓力呢。

不得不說，韓國人搭配著旋律捉迷藏的遊戲，比起靜悄悄的抓人來得刺激、扎心多了。

而我們時常在韓國電影內，聽到的捉迷藏旋律與歌詞內容，多為平安道（편안도）地方盛行之歌曲。不同的地方，也有不一樣的歌詞內容，諸如江原道（강원도）地區，把抓人者比喻成老鷹（솔개），躲藏者則變成小鶵雞仔（병아리），要牠趕緊好好地躲在媽媽的翅膀內、腳下；或是忠清道（충청도）地方，反客為主地由強盜當起抓人者，要官兵躲好呢。

然而，來到21世紀，韓國人把這樣的捉迷藏歌曲又再度演化了，由2012年當地虛擬歌手See U（시유），唱出濃厚恐怖版本的《躲貓貓》（숨바꼭질）一曲，中文版歌詞翻譯如下：「叮咚！開門啊，我來了！你們躲起來也沒用的。叮咚！快開門啊 ，我來了，你們要逃跑的話，也已經太晚了。我看向窗戶，和你四目相望了，你害怕的雙眼啊！（你不要怕）讓我再靠近點看看吧。叮咚，我要進去了喔，你要跑去哪啊？來跟我玩玩捉迷藏吧！我可是有聽到你轟隆轟隆逃跑的腳步聲，也聽到你急促的呼吸聲呢，你好好地躲好吧，我看到你的頭髮了！你好好地躲好吧，我看到你的頭髮了。傳來你急促的呼吸聲，聰明的我來到了房間門口前，也不需要你的許可，我就進去了，聰明的我來到房間內，你要躲去哪裡啊？遊戲漸漸要結束了，我看看你有沒有躲在床底下，之後再看看你有沒有躲在衣櫃內，叮咚，原來你在這啊，原來你就躲在這啊，現在換你當鬼（官兵）吧，叮咚，我贏了呢，現在換你當鬼（官兵）吧，叮咚，你趕快接受處罰吧，叮咚，遊戲結束了，什麼都不剩（全部都被我抓到了），叮咚，全部都再見啦。」

同樣地，恐怖版的躲貓貓歌曲，除了旋律更加陰沈輕快、現代化外，歌詞內也同樣出現「你要好好躲好喔」（꼭꼭 숨어라）的警示語、「我看到你的頭髮」（머리카락 보일라），以及「巡邏」（술래）等意象，看來這並非是偶然的，為一歷史沈澱物。

讓人不禁好奇起，21世紀風行全球的韓流電影，韓國人在各式各樣的電影題材內，試圖頻繁地保留下韓國傳統捉迷藏遊戲與旋律等場面，是否也是一種「另類的」置入性文化宣傳呢？