新生兒腸道菌最先來自母親：剖腹產、自然產結果不一樣

作者：何兆芬

二十世紀初，一聽到細菌就覺得要殲滅它，但大衛．雷蒙的研究打破了這層偏見，認為這些腸道菌對於人體免疫系統的發展，具有重要的意義。

好菌有益健康，壞菌使人病

自從二十世紀初的亞歷山大．弗萊明（Alexander Fleming）發明盤尼西林開始，細菌一直被認為是不好的、邪惡的、會威脅人類健康的大敵，一聽到細菌就覺得要殲滅它。

但大衛．雷蒙的研究打破了這層偏見，他將數量如此龐大的腸道菌視為一個「器官」，不再把它們當作「害蟲」，認為這些腸道菌對於人體免疫系統的發展具有重要的意義。

免疫系統分為先天（innate）與後天（adaptive），而我們的免疫系統需要「分辨」，才會知道誰是該殲滅殺死的病原與毒素，誰又是可以幫助身體的幫手。而腸道菌駐在腸黏膜上，它可以刺激身體的先天免疫力，且對於刺激黏膜的強壯也很有助益，它們會產生乙酸、丙酸、丁酸的代謝物，其中丁酸是腸道上皮細胞的能量來源，這些細菌的代謝物可提供人體百分之十的能量來源。簡單來說，好菌的發酵作用有益於健康，壞菌的腐敗作用會使人生病。

腸道菌的研究主要來自動物的經驗，研究發現無菌動物比較容易受感染，可能的原因如下：

血管分布與血流量下降。 消化酵素較差。 腸壁比較薄。 細胞介質分泌較少。 腸淋巴組織中的培氏斑塊較小、上皮內淋巴細胞較少。 腸嗜鉻細胞（enterochromaffin cell，一種腸內分泌細胞）較多。

二○○三年時，XuJ醫師發表了一篇研究報告，在無菌老鼠體內只種了一種屬於擬桿菌門的菌，這就影響了無菌老鼠的多個基因，包括營養吸收、黏膜屏障功能、新陳代謝功能、血管新生與腸神經系統的發展都受影響。因此，更不要說人體內有至少一千種細菌，對人體健康的影響絕對不容小覷！

腸道菌的關鍵三角色

對人類而言，腸道菌可分成以下三種：

好菌：又稱益菌、共生菌，約佔百分之十∼二十。好菌一般指乳酸桿菌、雙岐桿菌等乳酸菌群，會發酵乳醣、葡萄糖，生成乳酸、醋酸（乙酸）和丁酸等，使腸道處於微酸狀態。 壞菌：又稱害菌、致病菌，佔百分之二十。指困難腸梭菌、病原性大腸菌、葡萄球菌、赤痢菌、傷寒菌等。它們會將小腸中沒有被完全消化吸收的脂肪和蛋白質做腐敗反應，產生胺基酸、氨、硫化氫、組織胺和吲等。當攝取過量脂肪時，體內膽汁就會被分泌，糞便變成鹼性，顏色也會呈現膽汁的顏色，變成深褐色或墨綠色。 中性菌：又稱伺機菌與條件致病菌，約佔百分之六十∼七十。中性菌是不好不壞，但會根據腸道環境而改變，伺機變好或變壞。

孩子的腸道菌最先來自母親

以人類的成長過程來看，孩子一出生後，早期進駐腸道的是腸桿菌屬（屬於變形菌門），和雙歧桿菌屬（屬於放線菌門），這些先驅者會影響宿主基因的表現，以產生適合它們居住的環境，阻止其他細菌的生長。

剖腹產的新生兒，其腸道內的菌種會出現媽媽皮膚上的菌，如金黃色葡萄球菌、丙酸桿菌（Propionibacterium spp）和棒狀桿菌（Corynebacterium）。而自然產的寶寶腸道內則是媽媽陰道裡的菌種，如乳酸菌、普雷沃菌屬（Prevotella）、斯尼斯菌（Sneathia）。這些烙印的菌種會一直存在孩子的體內，直到長大成人。所以，腸道菌最先來自母親。我常告訴病人，很少有女性醫師選擇剖腹產的原因在此。

二○一○年有一篇研究指出，研究者分析了歐洲小孩與非洲小孩的腸道菌叢後，發現歐洲小孩的厚壁菌門較多，擬桿菌門較少；非洲小孩則是相反，擬桿菌門多，厚壁菌門少。由孩子的體型來觀察，歐洲的孩子普遍比非洲小孩胖，這結果吻合一項小鼠實驗：腸道內厚壁菌門（乳酸菌）多的小鼠比較胖。以上研究說明了生產方式、飲食文化、年齡、生活方式會改變人們腸內菌種，會影響腸道的菌叢組合，這些變因影響了個人日後罹患代謝等疾病的機率。

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書籍介紹

《身體不健康，腸漏先知道：腸胃專科醫師整合最新醫學研究，斷絕過敏、慢性病、壓力情緒、免疫失調 新世代腸道重建療法！》，三采文化出版

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作者：何兆芬

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Photo Credit：三采文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航