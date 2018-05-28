如何知道自己是吃壞肚子還是「腸躁症」？

作者：何兆芬

在功能性腸胃疾病中，最常見的一種就是大腸激躁症（IBS），大腸激躁症（IBS）的定義如下：當患者並沒有結構上的病灶，最近三個月至少每週一天出現反覆的肚子痛，並伴隨下列二或更多個條件：

和排便有關。 排便次數有改變。 大便的外觀有改變。在歐美國家其盛行率約是百分之十～十五，更是職場病假中僅次於感冒的一種病症。

在台灣，發生率是百分之十～二十，腸胃科門診中，約有四分之一～二分之一的病人是大腸激躁症患者，國內每年在「消化不良」這一大類的健保花費高達九十億元，可見此項疾病所費不貲！

不管是在一九九二年的第二次羅馬會議，還是二○一六年的第四次羅馬會議中，定義大腸激躁症的主要症狀是慢性腹痛和排便習慣改變，腹痛可發生在任何位置，在排氣或排便後會改善。

診斷上第一要務是先問病人是否有體重減輕，再問病人是否有腸胃炎的病史，如果有下列症狀時，一定要立刻警覺和大腸癌的鑑別診斷：

非故意減重而體重減少。 半夜也起床腹瀉。 血便。 貧血。 年齡大於五十歲才出現症狀。

雖然大腸激躁症患者的年齡通常是二十～四十歲，但是現在大腸癌患者發病年齡有逐漸降低的趨勢，根據衛福部國健署二○一五年統計，大腸癌每年新增超過一萬五千名病例，以往觀念認為大腸癌患者多是五、六十歲的民眾，但近十年來，好發年齡已降至四十歲到四十九歲。所以，大腸鏡檢查或大腸攝影對醫師的鑑別診斷就有很大的幫助，千萬不可忽視這致命的疾病。

大腸激躁症如何被引發？

研究顯示，罹患腸胃炎的病患中，約有百分之十的患者會轉為大腸激躁症，這些患者通常是女性，感染腸胃炎的時間較久，而且在感染時可能承受了壓力，亦或者他們本來就有憂鬱症、長期失眠等精神方面的困擾，因此而發病。所以，醫界把這個疾病歸類到了精神層面，認為是心理因素導致感覺神經與運動神經的功能異常。

近年來，隨著醫界對黏膜免疫學和腸道菌叢的了解更多，雖然大腸激躁症患者的內視鏡檢查狀似正常，但在上皮細胞切片的組織學上，即使沒有白血球浸潤，但是有一大部分的病人腸道黏膜的T淋巴球和肥大細胞數目增加，同時，細胞激素、組織胺、蛋白酶等濃度增高，其中的蛋白酶會破壞上皮細胞的緊密連接，使滲透度增加，而滲透度改變會使腸腔內的抗原（如食物、細菌）進入黏膜固有層，使神經末梢與肌肉細胞受到了干擾！

二○○六年，美國腸胃學期刊中登錄普醫師（Dr.Dunlop）的研究論文，指出有些腹瀉型腸躁症患者雖然並未發生過腸道感染，但小腸前段的滲透度是增加的。這代表感染只是腸躁症的機轉之一，很有可能的是，感染只是讓患者長久以來腸子滲透度異常的問題凸顯、浮出了檯面，而且以前的研究都只強調迴腸末端和大腸，而忽略了腸道的整體性。

所以綜合來說，大腸激躁症跟腸道滲透度、腦部、週邊神經、體內的輕微發炎有關。當某人具有弱基因（家族中有腸躁症的患者），而且恰好遇到感染、使用了抗生素、或是承受了慢性壓力，就有可能誘發腸躁症。

另外要注意的是，這類病人同時被發現有過敏體質，常伴隨著慢性濕疹、氣喘和花粉熱等這類系統性免疫疾病。

半數的腸躁症患者合併有腸漏症

根據排便習慣，大腸激躁症可分為「腹瀉型」與「便祕型」、「輪替型」三大類。

不管是腹瀉型、便祕型、輪替型，這三大類的腸躁症都可能跟腸道中黏著小帶（zo1）的濃度改變有關，這時腸子的滲透度也跟著變了，用小腸滲透力分析（單糖/雙糖）的方式來檢驗，會發現有百分之十二～五十的異常比例，而腹瀉型的腸躁症與腸漏的關聯性更高；合併有感染症狀的患者，異常比例也是最高。

簡單來說，約有半數的腸躁症患者合併有腸漏症但是反推回來，不是所有的腸漏症患者都會產生大腸激躁症，會扣下罹病板機的因子還包括基因、壓力、環境、感染、嬰兒期創傷等，需要許多條件的配合才會產生疾病。症狀的重疊性

但不管是什麼型，大腸激躁症患者通常會出現失眠、緊張、頭痛、疲勞、非心因性胸痛、心口灼熱、吞嚥困難等合併症狀，甚至會有疼痛膀胱症後群、間質性膀胱炎、顳顎關節症候群等。情形時好時壞，通常在情緒差、壓力大時，症狀就會惡化，而身體病痛又會影響心情，如此惡性循環使患者身心俱疲。

症狀的重疊性

但不管是什麼型，大腸激躁症患者通常會出現失眠、緊張、頭痛、疲勞、非心因性胸痛、心口灼熱、吞嚥困難等合併症狀，甚至會有疼痛膀胱症後群、間質性膀胱炎、顳顎關節症候群等。情形時好時壞，通常在情緒差、壓力大時，症狀就會惡化，而身體病痛又會影響心情，如此惡性循環使患者身心俱疲。

大腸激躁症患者的調養建議

治療上，醫師要與病患建立良好的醫病關係。根據病人最主要的症狀，例如腹瀉或便祕，目前健保給付的藥物是抗痙攣劑、止瀉劑、安神劑、肌肉鬆弛劑、高纖劑、軟便劑與通便劑，這可以解燃眉之急，但卻沒有真正解決病因。我給腸躁症患者的建議如下：

飲食中須避免奶製品。

避免太多的糖分攝取（蔗糖、山梨醇容易讓腸道發酵、脹氣）。

含咖啡因、酒精的食物都必須忌口。

若合併有明顯腸漏的症狀，重建腸黏膜健康也是必要的。

補充適量的纖維（益生元）、優質的益生菌。

若是交感神經太興奮，可以練瑜伽、打太極拳等運動。副交感神經太亢奮的人可做快走、有氧舞蹈等運動。

正常作息、充足睡眠。

相關書摘 ►新生兒腸道菌最先來自母親：剖腹產、自然產結果不一樣

書籍介紹

《身體不健康，腸漏先知道：腸胃專科醫師整合最新醫學研究，斷絕過敏、慢性病、壓力情緒、免疫失調 新世代腸道重建療法！》，三采文化出版

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作者：何兆芬

腸漏，讓營養變毒素！

健康的腸道有完整的腸黏膜來吸收營養、防範外來病源侵入。當腸道滲漏，吃進腸道未被消化完全的大分子、代謝所產生的廢物毒素，會透過滲漏的腸壁進入血液，進而刺激免疫及自體免疫系統，引起各種疾病。所以，很多久病不癒的慢性病、自體免疫疾病患者，回朔後發現，腸道很早就出問題。

修復腸黏膜是重建健康的第一道牆！顧好腸黏膜，才能治好腸漏，重拾生活品質！

Photo Credit：三采文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航