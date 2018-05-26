松浦彌太郎：《佛陀》的八正道，造就了現在的我

文：松浦彌太郎

要求自己正確，但不否定不正確

該用什麼方式問候最合適？我每次都為此傷透腦筋。

其實，說句「你好」就足夠了，但又覺得有點太正式。也許帶著微笑，什麼也不說的並肩而坐，好像就能不那麼尷尬。

今天我想聊一聊，關於生活的準則。長大之後，脫離了師長、父母的羽翼，也許習得了一些技能，好像就沒什麼事是不能做的，所有限制與界限，幾乎都是憑個人自由心證。當然，我們多少會受制於他人的評價與目光，但認真說來，除了法律之外，並沒有很明確的界線，規範我們該如何去做。

說起來，這有些令人恐慌，雖然小時候總希望能快點長大，就能獲得自由；真正掌握自由後又發現，毫無依據的做出選擇，是非常困難的事。我想，這可能就是人們需要宗教的原因。

我在大約18歲左右時，第一次閱讀手塚治虫的作品《佛陀》，在那之後也反覆閱讀了好幾次，這是我最喜歡的漫畫。我過去曾將《佛陀》帶到美國，帶著大約12本的書一同旅行真的很辛苦。但是，對於那時的我而言，《佛陀》的存在是我心靈唯一的寄託。我相信不論發生什麼事，只要帶著它就絕對沒有問題。

詩人辻誠在小時候，和父親辻潤一起到巴黎旅行時，據說帶著共四十一集的長篇歷史小說《大菩薩嶺》同行，而我則是帶著，共12本的漫畫《佛陀》。

在《佛陀》中，有個名為「八正道」的教義。當我年輕時，儘管沉浸於某件事情而達到忘我的境界，卻不知道自己該以什麼為核心準則去行事，也不清楚自己該遵守什麼規定。而正是在那個時候，我與「八正道」相遇了。

八正道，即是確實的了解、正確的思考、合宜的言語、正直的行為、正當的生活、踏實的努力、公正的判斷、恆久的定力，共八個教義。

我相信只要遵循這些原則，一定就沒有問題。在過去，如浮萍般四處漂泊的我，處於慌不擇路的狀態，將這些教義時時刻刻掛在嘴邊，並書寫在紙上，嘗試將其融入我身體內每一個角落之中。儘管現實有許多辦不到的事情，但我還是相信著「八正道」。

到底什麼是正確的？雖然要找到解答非常的困難，但我認為，這正是人生中所必須要學習、煩惱、思考與面對的一個歷程。

每天，我都會問自己，是否充分了解事物的樣貌？思考的方向是否正確？說出口的言論是否合宜？行為舉止是否正直？生活是否堂堂正正？每一分努力都問心無愧嗎？做出的判斷是否公正？能維持恆久的定力嗎？共八個原則。

如此自問自答的日子，一天也不曾停歇，直至今日。但是，在自問自答的同時，我不得不面對自己的欲望，而我卻也一直臣服於自己的欲望。

若有人詢問我，從年輕到現在一路都做了些什麼？我會回答，我將所有的時間都用在遵行八正道上。這樣聽起來很像在耍帥，但真要說起來，這是我唯一持續至今的自主學習。而從中獲得的體悟、想法，後來都轉換為我在工作、生活上的助力，讓我把事情做得更好，並避開外在的誘惑與紛擾。

所以，說是《佛陀》的八正道，造就了現在的我也不為過。

從遵行、內化，到新生的人生哲學

我就這樣日復一日的實踐八正道，在某一天，我的腦海中誕生了「誠實、親切、笑臉、今天也有禮貌」等，屬於自己的生活原則。其實，「誠實親切」這句話真正的主人，是詩人高村光太郎，我只是借用而已。

要做到所謂的正確的確不容易，但有件事必須謹記在心——絕對不要否定不正確的事物。畢竟，正如我前面所言，還在法律規範內的所有行為，即使不正確、即使遊走在灰色地帶，那也都是每個人依循自己的價值觀，所做出的選擇，並沒有絕對的是非標準。理解那些人採取行動背後的動機，反而能幫助你更確立自己的原則。

後來我漸漸體會，自己所依循的「正道」，就是「愛」這件事。是的，所以就是去思考「八個愛的方式」，雖然我絕對無法對人說出如此令人害羞的話語。對我而言，能這樣說出自己的想法，已經是一大進步了，畢竟，我為了這個目標，已經努力了幾十年。未來，我還是會以愛為正道，繼續實踐。你願意陪伴我同行嗎？

微建議

了解沒有所謂的敵人和朋友

即使你的身旁有很難相處的人，有對你抱持著仇恨的人，他們並不是敵人也不是朋友。敵人就是朋友，朋友就是敵人。雙方都是自己學習的對象，是能夠讓自己成長的必要存在。不要太在意任何一方，保持平衡非常重要。為了做到這點，自己的心中必須持有兩個以上的「價值觀」標準，並維持著良好的平衡。

想起人生中必須實現的約定

人生是很短暫的，學習的機會轉瞬即逝。我發覺到這個事實，是在我年齡增長的時候、在面臨自己最不擅長的事情的時候。在面對自己最脆弱的一面時候、也是在我想起自己的人生中，必須要實現的約定的時候。

書籍介紹

本文摘錄自《松浦彌太郎寫給凌晨五點的你：不想一個人、不想上班、覺得人生進度落後了……美學大師的微建議，關於生活中那些不美的事》，大是文化出版

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作者：松浦彌太郎

譯者：林佑純

每個人的生活中，都有被打○的日子，也有被打上？與△的日子。

對我來說，「接近○」的日子，就是好日子。

這是我第一次，

談談關於生活中的那些不美麗……限凌晨5點前。——松浦彌太郎

日本美學大師松浦彌太郎，一直是優雅、質感的象徵，

但這次他想聊聊，關於生活中不太美的那些事。

像是，優雅大師也曾被人批評站姿不良、中輟學歷讓他極度自卑、

還有，覺得快要撐不下去的時候、一直揮棒落空的時候……

他將這些內容傳到名為「生活基礎」的網站，每晚8點才會出現，直到凌晨5點就會快閃消失。

Photo Credit: 大是文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航