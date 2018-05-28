《思考的藝術》：為何你對名嘴所說的話不要太過認真

作者：魯爾夫．杜伯里

一九一八年，普朗克（Max Planck）榮獲諾貝爾物理獎；此後，他展開了全德的巡迴演講。不管走到哪兒，普朗克所講的總是同一套新的量子力學內容；久而久之，就連他的司機都會背了。 有一天，普朗克的司機突發奇想向他提議道：「普朗克教授，您一直都在重覆同一套演說，想必您本人也一定感到很無聊了吧？我想提個建議，不如這樣好了，等我們到了慕尼黑之後，就由我來替您演講；您就戴上司機的帽子，坐在前排，假裝是司機。或許這樣，我們兩個都能從中獲得一點消遣呢！」普朗克也覺得這個建議聽起來挺有意思，便欣然地接受了。於是，普朗克的司機就假扮成他，在一大群出類拔萃的觀眾面前發表演說。演講進行了一段時間後，台下有位物理學教授竟然冷不防地提出了一個問題。 可是，這位假扮成普朗克的司機不僅不慌張，還反過來用帶點輕蔑的口吻說：「我萬萬沒料到，在慕尼黑這麼進步的城市裡，竟然會有人提出這麼簡單的問題。既然如此，這種問題就交給我的司機來回答好了！」

這個與普朗克有關的笑話，是我從查理．芒格（Charlie Munger）那裡聽來的，他是位世界頂尖的投資專家。根據芒格的說法，這世上有兩種知識：一種是「真知」，是由那些滿懷求知慾的人投注了許多時間與精力所換來的成果；另一種則稱為「司機的知識」，這裡的「司機」即引自芒格所講的故事裡的司機，指的是那些行為舉止表現得好像他們確實知道、事實上只是虛有其表的人。這些人知道該如何表演。他們可能擁有十分美好的嗓音，也可能擁有頗具說服力的外表；然而，他們所傳播的知識卻無比空洞，只不過是利用如簧的巧舌，頭頭是道地講些廢話。

令人無奈的是，要鑑別出司機的知識與真知，往往十分地困難。不過，在名嘴這類情況裡，倒是相對容易許多。很簡單，他們就是一群演員，如此而已；而這其實是所有人都知道的祕密。耐人尋味的是，這些廢話大師總是受到民眾們高度地尊敬，他們甚至常被重金禮聘去參加一些研討會或演說，胡謅一些他們根本沒有深入研究過的題目。

相對來說，要從記者們身上區分出真知與司機的知識，這就稍微難了一點。有些記者的確具有相當扎實的知識基礎，尤其是那些經年累月持續在某個特定領域鑽研的資深記者。

這些資深記者通常十分用心，會以認真的態度去理解、勾勒出事件中各種錯綜複雜的關係。也因此，他們多半偏好較大的篇幅，唯有如此才能夠清楚地闡釋各種相關的情況與例外。不過，大部分的記者其實還是屬於司機的知識這一類。他們能夠在很短時間內，針對各式各樣的主題，變出一篇相關的報導。感謝網際網路，這樣的工作因此又變得更為輕鬆。他們的文章多半語帶諷刺，流於片面，篇幅也很短。關於篇幅這一點，或許剛好可以掩飾他們司機的知識的不足！

一般來說，愈大的企業就會對執行長的表演才華抱持著愈高的期待，這項表演才華則有個「溝通能力」的美名。對於大企業而言，交由一位沉默、固執但苦幹實幹的管家來打理，那是行不通的；至少不能讓這個人坐到最高的位子。因為，很顯然地，股東與財經記者們都相信，長袖善舞的人比較能夠創造出好的業績。可是，實際上當然並非如此。

芒格的伙伴巴菲特提出了一個很棒的概念，那就是「能力範圍」（Circle of Competence）。所有落在個人能力範圍之內的事，我們都能如專家一般瞭如指掌；相反地，所有落在個人能力範圍之外的事，我們則是一知半解，甚至毫無頭緒。巴菲特的人生座右銘就是：「找出你個人的能力範圍，並且待在裡面。至於這個範圍有多大，其實無關緊要。

重要的是，要清楚掌握範圍的界限究竟在哪裡！」芒格沿著這個脈絡闡釋道：「你必須弄清楚你的才能在何處。如果你想在自己的能力範圍外尋求成功，你的事業會是一團糟。關於這一點，我幾乎可以跟你打包票！」

結論：請不要相信司機的知識。請不要將公司發言人、長袖善舞的人、名嘴、建談的人、滿口空話的業餘者、陳腔濫調的傳播者等，誤認為是具有真才實學的人。我們該怎麼明辨呢？事實上，有一種明顯的信號：具有真才實學的人明瞭「知之為知之，不知為不知」。當這類人遇上了超出他能力範圍的情況時，他不是保持沉默，就是會老實招認：「我不曉得。」他在做出這樣的坦白時並不感到羞愧，相反地，甚至還會帶點驕傲。然而，從司機的知識這類人身上，我們只會聽到別的說詞，可是絕對不會聽到「我不曉得」這句話。

相關書摘 ►《思考的藝術》：及時行樂！不過最好只限禮拜天

書籍介紹

《思考的藝術：52個非受迫性思考錯誤》，商周出版

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作者：理查．楊克

譯者：范堯寬、林奕伶

杜伯里帶著放大鏡，幫助我們一一檢視這些常見的思考陷阱，並告訴我們為何該藐視權威、別跟模特兒做好朋友、別以實報實銷的方式付錢給律師、別參加什麼拍賣會或競標案、別說你在婚姻裡付出比較多……

作者以清晰易讀的語調，逐篇舉出52個人人易犯的思考錯誤，並佐以生活趣事、名人軼事、歷史、愛情關係、投資理財、實驗研究等內容，具體說明錯誤何在、何以會犯。此外，針對各項錯誤，作者一一提出解決之道，讓讀者不易掉入思考陷阱之中。同時，每篇均搭配一幅與主題相關的諧趣插畫，讓本書不僅具實用性，更具可看性。

不論是日常生活、學習、工作經營、投資理財或愛情關係上的大小事，本書指摘的52個思考錯誤，將讓你明白自身的弱點何在，並且更勇敢地與自己的非理性對抗，不再只靠直覺決定一切。

Photo Credit：商周出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航