巴菲特：買股票的唯一心態是「永遠當公司合夥人」

文：班・史坦（Ben Stein）

成為富一代，從買進一張股票開始

要不然，我們從另一起事件開始講好了。1973年至1974年間，贖罪日戰爭[1]之後的中東，阿拉伯石油出口商，因為美國支持以色列（他們再度徹底擊敗阿拉伯），而對此祭出懲罰。

阿拉伯賞給美國的巴掌，叫做「禁運石油」。當時美國非常依賴中東的石油，因為奇蹟——美國國內的頁岩與水力壓裂法（shale and fracking）[2]——在那時尚未發生。1973年至隔年的美國消費者，發現加油站的油價飆漲。這種情況對誰都沒有好處，但是大型石油公司卻賺翻了。

有些美國石油生產商，持有美國石油儲量的大半部分。他們是在一桶油（42加侖，按：一加侖等於3.8公升）價格低於50美分時，買進這些石油的，到了1973年，一桶油漲到30美元以上。石油公司從這些油田賺到的利潤，實在太驚人了。

對比我的反應就和多數人一樣：心生嫉妒。我對我爸說：「這樣賺錢也未免太沒道義了！」

老爸就像不耐煩的窮經濟學家（我爸當過總統顧問），嘆了一口氣問我：「你真的覺得這樣撈錢很髒？那你認為他們會繼續賺下去嗎？」

「當然會！」我回答。

「是喔？」我的超強老爸回我：「你不是有存一點錢？那你為什麼不去買這些大型石油公司的股票？」

起初我嗤之以鼻，但當我仔細想過，才發現老爸是對的。我在西德州（State of Texas）沒有一小片土地可以鑽油、看油噴出來，再用數百萬美元賣掉；我在奧克拉荷馬州（Oklahoma）與阿肯色州（Arkansas），也沒有收集天然氣用的硬體網絡。但我可以買下某家大型石油公司的一小部分，等於擁有一小片油田，這樣就算油價上漲，也還是能賺到錢。我就這麼加入石油事業了！我滿喜歡這種想法，而且還真的買了一點零股，這些零股都表現得不錯。

我第一次知道只要透過股市，我也可以變成靠爸族（只是比較小咖）。

我可以擁有自己的小事業，就好像石油貿易是我的祖傳事業一樣。

我早該這麼做了！透過親朋好友的慷慨捐贈，以及我在暑假接下的兼職，存了一小筆錢後，其中一部分就拿去買股票。但我把我有持股的公司，當成遙遠的國度，裡頭的達官顯要都過著奢華、有權有勢的生活，而這些國度的股票有時漲、有時跌。

我認為自己手中的股票，會幾乎完全透過巴菲特所謂的「價格行為」（price action）：證券（股票）的價格移動，而變得有價值。我並不把它們當成事業，我只是其中一位超級菜鳥合夥人。

「我在Quotron（股票行情指示器的開山祖師，這玩意兒如今無所不在）上擁有一個數字，沒有牽涉到實體面。」這種愚蠢的想法是新聞媒體灌輸給我的，他們每天都緊盯著股市的走勢，而不是追蹤公司的基本收益。公司主管的不當行為，以及揭發他們劫掠股東之類的如實報導，讓我更加堅信，自己幾乎沒擁有什麼，頂多只能瞄一下財經版，媒體幾乎不討論道格拉斯（Douglas）這類大公司。道格拉斯是我首批投資的標的之一，我把它當成一場在尖端航空產業中的冒險。而這家公司也遠在天邊，我擁有的是每日變動的價格，以及每季發放的股息。

在此委婉的告訴大家：擁有股票，不只是擁有報紙上一小篇的股價紀錄，而是擁有其事業的一部分。

機器、建築、土地、專利與勞工，我能擁有

真希望我在哥倫比亞大學念書的時候，就看透了這點。我的第一位經濟老師、偉大的C．洛威爾．哈里斯（C. Lowell Harriss），總是鼓勵我們在思考公司作為的時候，要把公司的股東想成寡婦與孤兒。這表示公司主管有責任好好指引股東，而不管股東持有的股份有多小。雖然也有邪惡的管理者鄙視股東，並竊取其利益，但大多數主管都經營得不錯，我們可以放心當股東。

這聽來簡單，但時至今日，還是有許多我認識的年輕人甚或老人，不懂這一點。回想起詹森（Lyndon B. Johnson）當總統時，我也不清楚這一點。對我來說，股票只是放在人生賭盤上的賭注，中獎很好，沒中獎就拉倒。我不懂自己其實已經坐擁一點事業：機器、建築、土地、專利與勞工，這些要素彼此互動、隨著時間賺錢，才是我擁有的關鍵事物，但我就是不懂。

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查詢他們的資訊，決定是否投資

而當我在1970年代中期搬到洛杉磯時，其實更該搞懂這一點。當時我那聰明的作家經紀人，推薦我看一本《沃克的西部公司手冊》（Walker's Manual of Western Corporations），瞧瞧南加州有哪些公司股票還不錯。

我讀了這本書，瞥到一家「洛杉磯運動俱樂部公司」（Los Angeles Athletic Club Company，簡稱LACCO）。它是一家（或好幾家）休閒俱樂部，也是一家以南加州的不動產為對象的控股公司（holding company）[3]，可說是加州的老牌企業。根據我從書上讀到的說法，它的資產結合了現金與不動產，替該公司的股價，產生可觀的溢價（premium）[4]。

LACCO大部分是由當地的望族——海瑟威家族（the Hathaways）持有並營運，當我發現這家公司時，這家族已掌管該公司八十年左右。它的股票鮮少交易，但股價依舊能反映這家公司的資產價值。

再加上多數股東，都剛好和其他股東有親戚關係，所以我相信這家公司為避免家族內鬨，會接受最高水準的管理。於是我買了一點LACCO的股票，如今我真希望當初多買一點。（我持有了將近五十年！）

結果LACCO成為我第一家，可以就近觀察其股票的公司。我發現它的管理方針，確實是以股東利益為優先，只有稍微顧及管理者的利益。這一小小的經濟體、這家運動俱樂部的經營方針，都是為我的利益設想。

這可是一大啟示：我成了一家休閒與不動產控股公司的所有者，雖然很小咖。這家公司不但經營得極為出色，還坐落於當時急速發展的洛杉磯地區（該地如今又再次興旺）。該公司不只股價逐年上升，連股息都十分可觀。每一季我收到的信中，都很清楚顯示LACCO有賺錢，而我可以從中分一杯羹。

而且，我還有幸與LACCO的高層私下會面。他們彬彬有禮、和藹可親，對不動產知之甚詳。我只投資了一點錢，就變成不動產業界的「靠爸族」了。我成了洛杉磯海瑟威家族的一員。再次強調，我自認是海瑟威家族的子孫，而他們也視我如己出。

但後來南加州的房價震盪激烈，也影響到LACCO的股價，我有些嚇到，覺得該切割一點南加州房地產，於是我賣了一點LACCO股票。但我錯了！幸好我還保留了許多張股票，讓我能非常規律的領到股息，這讓我感覺自己像「靠爸族」，不用做事也能領到錢。

所以還真的有公司管理階層，會把股東（投資人）當成合夥人。幾年後，LACCO確實轉型成合夥形式的所有權，而且合夥利益還可以公開交易。他們鮮少交易，但你可以查詢他們的資訊，然後決定是否投資，他們在股市掛牌名叫「LAACZ」。

介紹LACCO給我的經紀人，還對我說他最喜愛的股票，叫做「波克夏海瑟威」——我從來沒聽過，他說這是一檔千萬別賣的股票，於是我買了一些，但處理它們的方式，幾乎是錯的。附帶一提，我人生中這兩檔最讚的投資都叫做海瑟威，當然，他們兩家沒有什麼關聯，我只是碰巧寫在一起。

買股票的唯一心態：想永遠當公司合夥人

波克夏海瑟威的運作，大都是仰賴巴菲特的裁量。他是投資界巨星，非常懂得善用股東的錢。以「天才」形容巴菲特還遠遠不夠，他的才華在投資界，無人能出其右。

1967年，巴菲特創立BRK，是一家投資合夥事業。他最初幾次投資並沒有很成功，但很快的，他的全壘打就一支接著一支。有人在BRK投資幾美元，到最後價值變成數千美元。巴菲特的投資天賦，可說前所未見——至少大多數凡人沒見過。

這天賦有一大部分，來自他對於保險的傑出眼光。他買了一些保險公司，這些公司都採用「浮存金」（float），也就是客戶支付高額保費，而保險公司可一直持有之，直到在死亡理賠或車禍理賠等情況下，將這筆錢支付出去為止。

大多數的保險公司，都用浮存金來購買超安全的投資標的，例如國庫債券。但巴菲特卻用大部分的浮存金，買他喜歡的公司股票。他在這方面的天賦非常神奇，很快就開始賺錢了。巴菲特的公司股票在1967年開始交易時，只值12美元左右，但當我1978年得知有這檔股票時，已經價值1,000美元了。

我買了一點，於是開始收到他著名的股東信，這些信件為世界的運作，提供了出色的洞見。但有一件事，巴菲特（在1965年至2014年，於波克夏海瑟威致股東信中）再三強調：巴菲特與另一位老闆——查理．蒙格（Charlie Munger）——BRK的第二號人物，都把股東當成合夥人。他們希望我們永遠持有他們的股票，體驗公司的成長，而不要頻繁買進或是賣出。

他們本身買股票也是依據同樣的原則。他們買進這些公司，都是想永遠成為其合夥人，或是事業的所有者，而不是炒短線而已。

老實說，這一點倒沒說服我，畢竟新聞都只報炒短線的人。但巴菲特，真的是我們這些小股東的朋友嗎？很難相信這無關任何推銷術。

更何況，比較知名的財經雜誌——包括我最愛的、自1921年起就是投資人必讀的刊物——《巴倫週報》（Barron's）都不看好BRK。他們列出各種理由，解釋為什麼這檔股票價格過高，一定會崩盤。再者，推薦我這檔股票的人，自己也在賣，還說我也應該脫手。

而我確實賣了一些，然後遺憾終身。

結果巴菲特說的都是實話。他真的努力替小股東如我，打造了一棵搖錢樹。他幾乎不支薪，讓我們這些市井小民，享受他這筆「輕鬆錢」。我們得以加入BRK最強的賺錢機制，爾後，這種機制成為奇蹟。正如我之前所說的，我無法創造奇蹟，但巴菲特可以。

註釋

[1] 贖罪日戰爭：起源是埃及與敘利亞攻擊了曾經被以色列占領的西奈半島（Sinai Peninsula）和戈蘭高地（Golan Heights）。即使在前兩日，埃敘聯盟占了上風，但是在敘軍退出戈蘭高地後，以色列沒有退讓，還越過蘇伊士運河，最後聯合國發出停火令。

為了報復支援以色列的美國，沙烏地阿拉伯宣布對美國實施石油禁運，其他阿拉伯產油國緊接著加入，並且擴大到對荷蘭與其他支持以色列的國家禁運，造成1973年的石油危機。

[2] 水力壓裂法：利用地面高壓泵，將化學物質摻雜水、沙石後製成壓裂液，再灌進地底深處，將其壓裂、釋放出石油或天然氣。

[3] 控股公司：嚴格來說，其存在只是為了持有另一家公司的股票。通常這個名詞在於強調一家公司，自己不生產商品或服務，而以擁有其他公司股票為目的。控股公司可以使擁有者的風險降低，並取得其他公司的所有權，以及控制權。

[4] 溢價：所支付的實際金額，超過證券或股票的名目價值或面額。用在基金上，則專指封閉型基金市場的買賣價，高於基金單位凈資產的價值。「這支股票有溢價」是指在減掉各種手續費等費用之後還有盈餘。我們說：「這支股票的溢價空間有多少？」是指離我們判斷這支股票的目標價格，和股票帳面價值之間的價差。

書籍介紹

本文摘錄自《一張股票開始的美好人生：領再多薪水你也沒有自主人生，唯有與資本主義掛鉤，即使只買一種股票，你就能做自己》，大是文化出版

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作者：班・史坦（Ben Stein）

譯者：廖桓偉

人總在開銷變大後突然收入減少，40歲前要存多少錢，才足以度過零薪水時的日子？

沒有富爸爸、創業風險又高，怎麼辦？其實有種投資工具，錢會自己流進來。

什麼樣的美好人生，讓你不只能去迪士尼樂園玩，還能擁有它？

有的，只要從「正確的」持有一張股票開始。

本書作者班．史坦是《紐約時報》暢銷財經作家，他認為現代人都誤解了資本主義和企業運作的方式，所以一提到賺錢，你就會說公司沒血沒淚！（那是因為你還沒擁有它。）

其實，與其他制度相比，民主資本主義最棒、最光明、最有希望，因為資本主義讓投資人的責任與壞處都受到限制，但好處卻不受限，所以，不想一輩子都得工作，你得與資本主義的強大引擎掛鉤，才是人生致勝法。

持有股票就能做自己，薪水領再多也別想

只要買進一張股票，任何人都能成為股權結構的持有人，因此你不只能去迪士尼樂園，還能擁有它；只要透過資本與其帶來的收入，你可以維持健康、鬥志，更重要的是：做你自己。

當股東，領錢還不必工作

如果你沒有富爸爸、又怕創業風險高……那，只能等樂透開獎嗎？你其實可以間接成為「老闆」，就從買進一張股票開始。這樣，機器、建築、土地、專利與勞工，你都能擁有。作者持有一檔股票超過50年，宛如公司的永久合夥人。這種股票怎麼找？

Photo Credit: 大是文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航