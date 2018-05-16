這位前市長得罪數千商家，卻奠定了台北市30年發展基礎

出門搭捷運、假日到大安森林公園散步參加活動，已經是台北人既定的生活模式，但你可能不知道，捷運當年可是被市民所厭惡，甚至在三個市長候選人當中，就有兩個說若當選就要拆掉，其中一個叫陳水扁。

台北市長自1994年開始民選，迄今已六屆，但若持平來看，真正奠定台北市近三十年來的基礎建設與發展的，恰恰好就是那位跟陳水扁、趙少康競選，落到第三名的黃大洲，原因無他，就是口才不好、不會作秀。

黃大洲做了哪些事？他做了很多得罪選民的事。首先，開挖捷運。台北市的捷運是在張豐緒與林洋港任內開始規劃研議，後來經過李登輝等四任市長都沒有動工，直到1988年吳伯雄擔任台北市長時捷運的北投機廠才總算開工，兩年後，黃大洲接任，這才真正開始了所謂「六線齊發」的捷運建設。這當中當然要得罪很多地主、拆遷戶、廠商，工程中也有很多被外界質疑，但換個角度，如果沒有黃大洲去得罪人，台北市可能到今天都不會有捷運。

此外，當時台北市區已經有多處老舊聚落，包括當時已經三十年的西門町中華商場、國際學舍周邊的眷村聚落等，也是在黃大洲任內拆除改建。中華商場是許多老台北人的記憶，但自1961年設立到1992早已老舊髒汙，橫亙在忠孝西路到愛國西路間的中華路精華區上，不僅交通擁擠，也危險頻傳，黃大洲在1992年決定拆除，也才有了現在交通較為順暢、景觀爽朗的西門町。當然，又是得罪了好幾千個商家，更傷了老台北人的情感記憶。

大安森林公園，早在日本時代就被規劃為公園，但在1949年之後，被挪做眷村和國際學舍，但四、五十年過去也已老舊破敗不堪。因此，1992年，黃大洲下令拆遷，並建成大安森林公園，至1994年完工開放，這樣，黃大洲又得罪了數千居民。

此外，松山區的民生社區過去經常淹水，黃大洲任內進行基隆河截彎取直，不僅解決了民生社區的水患問題，也造就了現在內湖科技園區和舊宗路一帶的媒體與商業聚落，但在過程中，當地的地主、既得利益者與拆遷戶還是都得罪了。在這麼多「暴政」之下，又是一個不懂做秀、說話不伶俐的個人特質，媒體自然更是一面倒的抨擊黃大洲。

1994年，台北市長第一次民選，時任市長的黃大洲代表國民黨競選，不但沒有當選，還落居第三名。選前的政見發表會上，民進黨陳水扁信誓旦旦的說，只要他當選，就要拆掉捷運；新黨的趙少康揶揄黃大洲說「弄個大安森林公園，一下雨就變黃大洲」，黃大洲對著鏡頭恭敬的說一句「會再跟各位長官報告」，趙少康當場頂他「你跟市民報告就好，不必跟長官報告」，當時多少人在電視前訕笑黃大洲口拙、稱讚陳水扁與趙少康，在兩位辯才無礙的政治明星夾攻下，黃大洲狼狽不堪，選舉結果，自然也是狼狽不堪。

但，陳水扁上任後，拆了捷運嗎？之後幾位辯才無礙、深諳媒體語言、懂得討好民眾、每天活躍在螢光幕上的政治明星，又有哪一位對台北市的建設比得上前述黃大洲所做的那四項？

Photo Credit: Reuters/達志影像

選民熱愛口才好、會作秀的政治明星，但，事實證明，原來一個不懂做秀、媒體不愛的市長，才是過去三十年來對台北建設最實在的那位。

當然，黃大洲在政壇早已是過去式，洗白他也毫無意義。但或許，今年的市長選舉，民眾應該認真思考，我們到底是選個逗自己開心的小丑，還是選個真正會做事的「市長」，才能扳回多年來早已落後中國一線城市、二線城市甚至是越南的城市發展。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航