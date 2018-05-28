為甚麼主管應該嘉許那些勇敢回報失誤的人？

文：沖本留里子

嘉許那些勇敢回報失誤的人

摘要：發現問題就當場責備，會導致部屬等到事情無法收拾了才告訴你。問題一發生就忙著追究原因，只會把時間浪費在怪罪與卸責。

假設部屬在工作上發生問題，慌張的跑來向你報告，這時你會怎麼處理？

或是身為部屬的你，看到主管對上司或客戶說：「我不曉得發生了什麼問題……。」你會做何感想？

電視上，政治人物經常說：「我並不知情。」先不管他有沒有說謊，單從客觀的角度來看「不知情」部屬的行動，就會令人質疑身為主管的能力。

部屬：「因為材料來不及進貨，這個月的生產量只能達到目標的八成。所以……。」

主管：「你說什麼？為什麼事到如今才告訴我這種事？你之前都在做什麼？事情為什麼會變成這樣？原因是什麼？」

主管打斷部屬的話，還痛罵一頓。

這種處理方式，等下次又發生問題時，部屬會自己想辦法解決，等到一切結束之後，只向你報告結果。或者乾脆假裝什麼事也沒有發生過，瞞著你不說。

敢說出自己工作失誤的部屬，應該嘉許

但如果發現問題超出自己的處理能力時，才再向主管報告早就來不及了，事情已經無法收拾，甚至會影響到公司的生存。

所以，主管們一定要勉勵部屬回報失誤的行為。

因為要說出對自己不利的事、冒著可能會背黑鍋的風險，也願意確實回報，這需要很大的勇氣。

所以主管要贊許當事人的精神可嘉，只要部屬獲得正面的評價，以後就不會隱瞞疏失，假如下次又發生類似的事，也會立刻上報主管。

越早處理，問題越小

發生問題時，如果立刻追究原因問：「你為什麼那麼做？事情為何變成那樣？」

聽到這種話，部屬會自動將它視為責備，而不是問話。然後，為了想要自保，便開始找藉口搪塞，但藉口是無法解決任何問題的。

所以，當問題發生時，首要之務是思考該怎麼處理問題才好，事後再去追究原因。

部屬：「因為材料來不及進貨，本月的生產量只能達到目標的八成。目前還不清楚為什麼會這樣，但我想先向您報告再說。」

主管：「○○，你發現問題馬上就回報的行動很好。先冷靜思考看有沒有處理的方法吧。看是要趕緊加工生產，或者思考如何以八成的生產量因應客戶的需求。先解決眼前的問題，然後再檢討原因，以免同樣的事情再發生。」

若一開始就追究原因，只會花更多的時間、拖更久才能解決問題，反而失去了處理問題的最佳時機。更糟的是，如果沒有及時處理得當，損失會越來越大。

以處理問題為優先思考時，其實也能同時查明原因。等問題處理好後，再找出原因以免重蹈覆轍。

Knowledge Beans股份有限公司（日本一家開發軟體、應用程式公司，2010年成立）寺澤元伸說：「只要是會造成客戶困擾的狀況發生時，重點在於迅速處理。釐清原因等事情解決了之後再說。基於我過往的經驗，越早處理，越能在問題不大時獲得解決。」

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部屬很被動，如何帶出積極性？

摘要：用「反問」來改變凡事都請求指示的部屬。等待指示的員工，只想樂得輕鬆、不想擔責任，得問問題逼他思考。

只會等待指示的部屬，無法幫你做事

每個主管都希望，即使我不下指令，部屬也能自動自發做事。各位主管，你的部屬是等待指示，還是會自行思考行動的人呢？

部屬：「主管，這次新產品的促銷活動，該從哪裡開始著手呢？」

主管：「你先準備邀請函，並委託各部門在下週之內交出客戶名單。然後，由你整理客戶名單總表。完成之後向我報告，我會再下指示。」

當部屬像這樣請求指示時，你是否就會忍不住想給指示呢？這樣一來，就會陷入「部屬請求指示→主管下指示→部屬完成指示內容報告→部屬請求指示→主管下指示……」中難以脫身。但這偏偏是很多主管和部屬的工作模式和習慣性使然而成。

一旦習慣了等待指示，部屬就不再思考

此外，也經常出現以下這種案例。

部屬：「我彙整了各部門提交的名單。接下來要怎麼做呢？」

主管：「咦？這次的人數比往年多好多……這、這……你有檢查過名單嗎？你不覺得奇怪嗎？你自己都不會思考過後再行動嗎？進公司快三年的人，凡事還要仰賴我……。」

這就是主管一直給部屬指令的結果。其實，以上這兩個案例中的主管都是從前的我。

每當我問：「你做事的時候，都沒有察覺到這些問題嗎？」

部屬也只回答我：「沒有……。」

部屬如果凡事只要按照主管的吩咐行動，就樂得輕鬆。

一旦部屬有過這種輕鬆的感覺，就會漸漸不想動腦思考；最後，變成主管叫我做的事我才做，這樣一定不會出錯，即使有錯，那也是主管的錯。慢慢的部屬不會再對工作產生責任感，也不會自行思考行動。

回頭看看我在這一節的開頭提到，很多主管都希望，即使我不下指令，部屬也能自動自發做事。想要部屬主動做事，你得改掉愛下指示的習慣。

Advantage Risk Management （日本一家提供人事解決方法與風險管理公司，1999年成立）股份有限公司的主管神林基，他會避免立刻給部屬建議或指令，而是問部屬：「你覺得該怎麼做才好？」讓部屬自發性的思考行動。

部屬：「主管，關於這次的新產品促銷活動，我想在下週之內整理好客戶的邀請名單，您認為如何？」

主管：「哦，你已經想要準備新產品的促銷活動啦？好啊！你想從整理寄送邀請函的客戶名單開始著手嗎？你有想過要怎麼做比較好嗎？」

讚美部屬做得好，認同他自行思考行動。

假如發現部屬的做法有缺失需改善的地方，用反問的方式讓他察覺到錯誤。

主管的職責不只是下指令，為了讓部屬能自動自發的工作，必須狠下心來，刻意不下指令給部屬，才能讓他成長。

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書籍介紹

本文摘錄自《1分鐘下指令：主管講話超過1分鐘，部屬反而不明白了。給你4種方法套用35種情境，他自己想照你的意思執行》，大是文化出版

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作者：沖本留里子

譯者：張智淵

主管總擔心：「我的指令如果說的太短，部屬可能聽不懂、不會按照我的想法去執行。」

但部屬內心想的卻是：「講得落落長，你到底想說什麼？」、「是是是，我已經非常清楚你想說的內容了。拜託你趕快閉嘴吧。」、「用不著你雞婆。你根本什麼都不懂，真正在做事的又不是你。」

為什麼多數主管花了那麼多時間、說的那麼明白，

部屬卻不會照指令和說明，老要自己亂做？（是笨嗎？還是素質差？其實都不是。）

那是因為，你得1分鐘內把話說完，因為超過1分鐘，他就聽不明白了。

日本企業管理顧問沖本留里子（會計助理出身，三十幾歲當上董事）指出，實務上，主管最重要的任務有4個：

提振士氣。

把部屬改變成能「自律」的工作者。

勉強部屬，讓他樂意去做原本不喜歡的工作。

誘導出工作者的主動積極心態，自己想把事情做得更好。

這4項管理任務，都需要主管「下指令」與「做說明」才能夠完成。那麼，主管該怎麼在1分鐘內下指令、做說明？作者提供4種1分鐘交代指令的祕訣，讓你的重點都能清楚傳達：

結果法 兩面法 原因法 二、三個法

這4種方法，足以涵蓋35種最常遇到的下指令與做說明的狀況：士氣低落時，該怎麼激勵部屬？／雖然想稱讚對方，但怕被譏為賞罰不明。／每次問話，他都回得支支吾吾、沒有重點。／一直沒進步的人，或是很被動的人，如何振奮他？／老是唱反調、愛唱衰的部屬，如何用他？

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航