16：8間歇性禁食四星期的經驗

上個月一位相熟的朋友說他正在實行間歇性禁食（intermittent fasting），效果很好，我聽後不禁好奇心大起，決定一試，今天剛好實行了四個星期，可以報告一下經驗。

間歇性禁食有多種方法，主要分別在於禁食時間的長短和次數，最極端的是每周禁食兩天，即連續24小時只喝水、不吃任何食物，一周內實行兩次；我嘗試的是溫和得多的16：8方法，即每天禁食16小時，只在指定的8小時內進食。

我的做法是早上11點早午餐同吃（所謂brunch也），到黃昏六點半吃晚飯，晚飯後至翌日早上11點禁食。這兩餐我都不會吃得特別豐富或特別飽，跟平時差不多，兩餐之間吃些水果和零食，但不多吃。起初我以為禁食期間一定會很餓，誰知並非如此，這四星期內，只有兩三次晚上有點餓，卻都不至於有「想吃吃不得」的捱飢抵餓之感。對我來說，16：8間歇性禁食很容易實行，完全不辛苦。

朋友說的「效果很好」，指的是減了磅，人也比以前較精神俐落。我一向天天做運動，每星期去健身室四次，從來沒有精神不振的問題，反而是充滿活力，因此，我感覺不到禁食對我在這方面有甚麼好的影響。至於減磅，那就很明顯有效，這四星期我減了六七磅。

奇怪的是，最初兩星期磅數沒甚麼變化，到了第三星期，忽然減了三四磅，接著的一星期再減三四磅；如果繼續實行間歇性禁食（我已決定繼續），不知會減磅到甚麼程度？據說有研究顯示間歇性禁食對身體有其他好處，例如降低膽固醇和減輕炎症（inflammation），這個我沒有深究，姑妄聽之，下次做身體檢查時，看看膽固醇的水平和其他檢驗結果，也許會有一些可供比較的資料。無論如何，想減肥的朋友，不妨試用這個方法。

朝九晚五工作的朋友很難實行16：8方法，如果想嘗試間歇性禁食，恐怕只有用每周禁食一天的方法了；我沒試過，但可以想像這個方法比16：8辛苦很多。

本文獲授權轉載，原文見魚之樂。

責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰王陽翎