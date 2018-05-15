古語有云：「物以罕為貴。」但若論到血型的話，擁有罕見的血型不是一件幸運的事，相反它可能會為你帶來危險，因為假如你要輸血的話，可能會非常非常難找到適合你的血液。這次史丹福會為大家介紹幾種重要的罕見血型。

首先要提一提大家，並不是擁有任何罕見血型都是危險的。罕見血型的危險在於紅血球缺少了大眾都有的抗原（antigen），如果免疫系統產生了抗體對抗這種抗原，病人輸血時就必須要接受缺乏這種抗原的紅血球，否則抗體攻擊抗原，產生溶血反應。但由於大部分的大眾都有那種抗原，所以血庫就很難找到適合的血液給病人，令病人「輸無可輸」，因此臨床上重要的罕見血型都是陰性血型。

相反，如果某種罕見血液令病人紅血球多了大家沒有的抗原，那沒有甚麼大不了，反正免疫系統不會生產抗體去攻擊抗原，我們輸血時基本上可以完全不理會這個抗原。例如K陽性病人紅血球上多了罕見的K抗原，亞洲人接近完全沒有這種血型，但這沒有甚麼問題，我們照輸沒有K抗原的常見K陰性血液給病人就好了，這是一點問題都沒有的。

先此聲明，這篇文章所牽涉的生物化學與免疫學知識很複雜，史丹福已經盡量寫得簡單，但大家如果看不明白的話也很平常，大家當是開一開眼界就好了。

Photo Credit: Michael Buholzer / Reuters / 達志影像

最廣為人知的罕見血型應該就是孟買血型（Bombay blood group）與亞孟買血型（Para-bombay blood group）了。在香港，約每1,7000人才有一個擁有這種血型。

話說1952年的時候，醫生為兩位病人進行交叉配血（crossmatch），找尋合適的血液去進行輸血，卻發現超過160個捐贈者中竟然沒有一個是和病人相容的！最後，經過千辛萬苦，醫生終於找到了一位來自孟買的捐贈者與病人的血液相容。醫生後來就把這種特別的血液稱為「孟買血型」（Bombay blood group）。

孟買血型俗稱「偽O型」，它會令明明有A或B型血基因的病人變成很像是O型血。原來我們紅血球上的A及B抗原都是由H抗原經過酶的作用改造出來的。但孟買血型的人缺少了製造H抗原的酶，所以根本上就沒有H抗原。這就像是一間工廠無論生產力有多高，如果沒有原料的話，都不可能做出工業產品。

孟買血型的病人有自然的anti-H抗體對抗H抗原。正常的A型、B型、O型與AB型血全都有H抗原，輸了這些紅血球的話，anti-H抗體就會攻擊外來的血液而引起很強的溶血反應。因此病人只可以接受其他孟買血型的血液。而孟買血型血型極為罕見，要找到適合的血液並不容易。

另外一種與孟買血型相關的血型叫做「亞孟買血型」。病人雖然沒有酶去為紅血球製造H抗原，但他們有另一種酶可以在分泌物（如口水）中製造H抗原，從而製造A或B抗原。病人的紅血球可以從分泌物中吸附非常少量的A或B抗原，所以抗體產生的反應也較弱，輸血的難度稍為低一些。

圖片由作者提供 亞孟買血型病人的血型檢查報告。

另一個在香港較常見的罕見血型是Jk(a-b-)。「較常見的罕見血型」這個形容詞當然很自相矛盾，但在香港有每四千多位捐贈者就有一位擁有這種血型，比起文中提及的其他血型，已經算是常見得多了，而且它在亞洲人中較為常見。

這種血型的病人缺乏了Kidd（簡稱Jk）血型系統入面的Jk(a)與Jk(b)抗原。Jk(a)與Jk(b)抗原上有一個共同的抗原Jk3，所以Jk(a-b-)血型的病人如果輸血時輸了Jk(a)陽性或Jk(b)陽性的血液，就可以產生anti-Jk3抗體，之後便不能再接受Jk(a)陽性或Jk(b)陽性的血液，否則會有溶血反應。但大家需知道在香港的捐贈者中，有29.2%是Jk(a+b-)，33.5%是Jk(a-b+)，37.3%是Jk(a+b+)，剛才提及過每四千多位捐贈者才有一位擁有這種血型。

紅十字會輸血服務中心自然很珍惜這種血型的捐贈者，他們有一個特別的方法去篩檢，就是把捐款者的紅血球放在尿酸中。原來Kidd蛋白除了是血型蛋白外，它本身也是一個尿酸運送蛋白。當捐款者的紅血球被放在尿酸中，如果紅血球上有Kidd蛋白，尿酸被運送到紅血球內，增加了紅血球內的滲透壓（osmolality），水也到因而透過滲透作用進入細胞內，最後破裂。相反，Jk(a-b-)的紅血球沒有Kidd蛋白，不能傳送尿酸，所以即使放在尿酸中一段長時間，仍然不會有溶血。透過這個方法，紅十字會輸血中心每年約製造到十包紅血球，以備不時之需。

之後介紹的Fy(a-b-)，其實嚴格來說並不罕見，在非洲中有近三分之二的人都有這種血型。奈何，香港只有不足0.1%的人擁有這種血型。為什麼非洲人特別多？原來Fy(a-b-)血型是非洲人用來對付瘧疾的秘密武器！

圖片由作者提供 Fy (a-b-)血型病人的血型檢查報告。

瘧疾是人類史上歷史最悠久的傳染病之一，它會感染肝臟細胞及紅血球，引起頭痛、發燒、發冷、溶血性貧血，嚴重的可能會影響腦部，出現痙攣，甚至死亡。這種可怕的傳染病在非洲尤其常見，非洲人為了抵抗瘧疾，就透過自然選擇的機制演化出非常罕見的血型──Fy(a-b-)。Fy是Duffy抗原的簡稱，分為Fy(a)與Fy(b)兩種，它們是一種趨化因子（chemokines）受體，瘧疾原蟲卻「綁架」了它，利用它去幫助自己走進紅血球內，感染紅血球。Fy(a-b-)血型的紅血球完全缺乏Duffy抗原，所以演化出Fy(a-b-)血型的非洲人得天獨厚，可以抵抗Plasmodium vivax瘧疾原蟲的入侵，代價卻是當需要輸血時會很難找到適合的血液。這種病人容易在輸血後製造出anti-Fy(a)抗體，他們之後需要Fy(a-)的血液，而香港卻只有0.2%的捐贈者是Fy(a-)。

那我們找尋居住在香港的非洲人作捐贈者可以嗎？這個方法未嘗不可，不過在實際運作時卻有很多限制，因為非洲是瘧疾流行的地方，捐贈者必須長時間沒有回過老家才會被允許捐血。

另外S-s-U-與p都是重要的罕見血型，但它們背後的生物化學原理太複雜了，史丹福不想把大家的腦袋炸爆，所以這些問題還是留給血庫的專家去苦惱吧。

史丹福最後介紹兩個特級罕見的血型，罕見得我自己從來未見過。

首先要介紹的是Kell null。Kell是紅血球表面的蛋白，差不多每個人的紅血球上都有，它包括了35個不同的抗原，最主要的是K/k、Kp(a)/Kp(b)、Js(a)/Js(b)，這些抗原的狀態因人而異，但基本上每個擁有Kell蛋白的人都一定會有Ku抗原。但Kell null紅血球欠缺了整個所以Kell系統的抗原，包括了Ku，只要病人一接觸過其他人的血液，就會製造出anti-Ku抗體，這種抗體會攻擊所有帶有Kell蛋白的紅血球，以後病人就只能接受其他Kell null紅血球的輸血了。

這個如此罕見的血型自然是不少小說或電視電影的好題材。美劇《Elementary》是一套講述現代版福爾摩斯的劇集，有點像Benedict Cumberbatch主演的英國版《Sherlock》。

Image Credit: CBS 《Elementary》宣傳圖

其中有一集講述一位擁有Kell null血型的富豪接受心臟手術，需要輸血，唯一能輸血給他的人是同樣擁有Kell null血型的女兒，他的女兒卻被殺了。福爾摩斯聰明絕頂，但在這集劇集入面就有點失色了，或者應該就是編劇有點失色了，因為Kell null血型由顯性（autosomal recessive）基因控制，以Kell null基因的罕見程度，富豪的妻子接近不可能擁有Kell null基因，女兒自然也不可能是Kell null血液。除非富豪與妻子是近親吧，事實上Kell null血型在近親夫婦誕下的兒女的確容易出現得多。其實，富豪如果需要輸血，最理想的捐贈者應該是兄弟姐妹而不是女兒，他的兄弟姐妹有Kell null血型的機會高達四分之一。

最後介紹一個罕見血型之最──每六百萬人才有一個Rh null血型。Rh null血型的稀少程度令它被法國巴黎免疫血液學研究所長稱為「黃金血液（golden blood）」。根據文獻記載，全世界以知的Rh null病人只有43個，他們共來自14個家庭。

Rh即恆河猴（Rhesus）血型系統，它的發現與恆河猴故事很有趣，Landsteiner與Weiner以為自己在恆河猴身上發現「恆河猴」因子，最後卻發現這個血型系統與恆河猴完全沒有關係。（有興趣的朋友可以參考小弟的舊文章〈有關血型的兩三事〉）這個血型系統是人類最複雜的血型系統，共有55個抗體。其中大家最熟悉的，也是臨床上最重要的是D抗原，大家平常聽的A+、O-中的正與負就是指D抗原的狀態。

Rh null這種「黃金血液」欠缺了整個所有Rh系統的抗原。這種血型的病人一生只有一次輸血的機會。之後他們便會產生anti-Rh29抗體，這種抗體會攻擊所有帶有Rh抗原的紅血球，所以之後就再也不會找到適合他們的血，除非他們之前自己捐過血便冷凍儲存著，或者他們有兄弟姊妹有相同的血型可以捐血給他們，否則就難逃一劫了。

罕見血型如此珍貴，紅十字會輸血服務中心會特意篩檢及儲存擁有罕見血型的紅血球，希望可以留給將來有需要的病人。問題是，如果用一般方法保存紅血球，最多都只能保存42日。幸好，我們有一個方法可以令紅血球的保存期限延長，就是加入甘油（glycerol），然後慢慢把紅血球冷凍至零下65度或以下。這樣紅血球就可以保存達10年。

資料來源︰

Fung MK, Eder A, Spitalnik SL, Westhoff CM (2017). Technical manual. Bethesda, MD: AABB. Dean L (2005). Blood groups and red cell antigens. Bethesda, MD: NCBI. Westhoff CM, Shaz BH. Kell and Kidd Blood Group Systems. Transfusion Medicine and Hemostasis. 2013: 163-6. Avent ND, Reid ME. The Rh blood group system: a review. Blood 2000; 95: 375-87. Adnan Q, Muhammad S, Bushra M. Rhnull: a rare blood group phenotype. Journal of Pakistan Medical Association 2010. 60(11): 960-1. KH Mak, S Cheng, C Yuen, E Chua, CK Lin, S Leong. Survey of blood group distribution among Chinese blood donors in Hong Kong. Vox Sang. 67. S2-94 July 1994 International Society of Blood Transfusion XXIII Congress. Amsterdam. Poster No 260. 50.

本文獲授權轉載，原文見史丹福狂想曲。

責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯：王陽翎