毛澤東預告美軍會在仁川登陸，但金日成連防守都做不到

文：沈志華

朝鮮戰爭一爆發，美國的第一反應就是要把共產黨頂回去，而這個意見就是美國國務卿艾奇遜提的，他認為這個涉及到美國的聲譽問題、名譽問題。如果朝鮮不頂回去，越南、馬來西亞都會成為問題，所以現在一步都不能讓，必須頂住。現在共產黨在任何一個方向上突破都要頂住，這就是美國為什麼突然決定參與朝鮮戰爭的原因。

那麼美國參與朝鮮戰爭，這個問題就複雜了，立刻就引出了一個重大的問題。金日成能不能頂得住？金日成如果頂不住怎麼辦？史達林是很有考慮的，所以1950年7月2日蘇聯大使羅申就找周恩來，說史達林同志已經注意到美國出兵了，不知道中國同志有沒有做好準備？史達林同志認為中國應該做好準備。周恩來說，毛澤東同志已經想好了，我們現在已經在籌建東北邊防軍，要準備集中三個軍先到東北。如果美國越過了「三八線」，我們願意出動陸軍跟美國人打，但是希望蘇聯出動空軍。

羅申當時沒法回答這個問題，7月5日史達林直接給周恩來發了個電報，其中談到他很贊同中國的方案，另外他最後答覆，如果美國軍隊越過「三八線」，那麼蘇聯將出動空軍協同中國的陸軍作戰。實際上，蘇聯空軍出動的問題在7月初的時候，史達林就已經有所考慮，而且做過承諾。

從這以後的情況，大體上是這樣，開始朝鮮人民軍進展是很順利，因為美國人開始確實部隊調動不過來，美國在日本一共就四個師，所以開始只能靠空軍轟炸，最早派了一個營的先遣隊在大田著陸，結果全軍覆沒。朝鮮人民軍就是人海戰術，像浪一樣地就往南滾，你一個營跳傘下來，那不全給卷裡頭了？所以一直退，退到洛東江，大概到了整個朝鮮半島南端，慢慢地才穩住腳，美軍的登陸也開始在釜山實施。這個時候金日成就感到很沒有把握了。

我看了一封電報，大概在8月初的時候，因為朝鮮人民軍沒有經歷過這樣現代化的戰爭，所以飛機一轟炸，整個部隊全亂了。金日成就給史達林發了電報，要求蘇聯顧問必須南下，說蘇聯顧問不南下我的戰爭沒法打。後來史達林還是答應了，雖然史達林很不滿意什特科夫首先答應了金日成的要求，但是他也沒辦法。他也知道如果蘇聯顧問不南下，金日成的部隊真的就亂了。但是他提了一條，可以派顧問去，但是把軍裝全脫了。誰到南朝鮮去，都算是《真理報》的記者，是自願去的，跟政府沒關係。然後他又跟什特科夫專門寫了一段，說這個事就你個人負責，他們死了沒關係，但是不能讓他們落在美國人手裡。

史達林不想留下一點痕跡，表露蘇聯在參加這場戰爭。我還看了一份電報，很有意思，他不是援助北朝鮮一艘軍艦嗎？蘇聯人開著軍艦就進了港口，進完了人就要走，金日成不讓走，說你不能走，你們走了我們怎麼辦？沒人會開這軍艦了。

金日成給史達林發電報，說您能不能把領航員、駕駛員都留下來？都走了軍艦沒人開，等於沒用了。史達林回電，不行，我可以幫你訓練駕駛員、領航員，但是蘇聯的人員必須撤回，不能參與戰鬥。包括汽車也是，一次蘇聯給朝鮮3,000輛汽車，朝鮮沒有那麼多司機，就跟蘇聯要司機，史達林說我可以幫你辦個駕校，但是要司機沒有。後來又找中國要，從東北派了一大批司機過去。當時史達林的想法就是避免讓蘇聯人給美國留下這個藉口。

那麼這樣，金日成就有些怨氣，所以他就跟什特科夫講，蘇聯人不幫我，那麼應該讓中國人來幫我。既然美國都已經出兵了，美國人可以幫助李承晚，為什麼中國人不可以幫助我？毛澤東其實從7月開始就想把部隊派過去，從我們現在的中國的檔案文獻和俄國的檔案文獻來看，他至少三次提出這個問題。

當時中國的設想是這樣的，把幾個軍的部隊全部換上朝鮮人民軍的服裝，變成朝鮮部隊，秘密派到朝鮮參戰。其實到了8月，在洛東江的戰事就處於膠著狀態，打不過去，也反攻不過來，毛澤東就非常擔心，就通過中國的聯絡官柴軍武，就是後來的柴成文，轉告金日成，說現在非常危險。也通過蘇聯大使轉告，幾條管道告訴他。因為朝鮮是一個狹長的島國，美軍隨時可以從兩邊海岸側後登陸，如果一旦被切斷了後方，就有全軍覆沒的危險。所以要用重兵來防守東西海岸線，但是我知道你現在抽不出重兵，中國軍隊可以換上朝鮮的服裝過去，幫你守後方，你在前面打。金日成覺得這個想法非常好，就找什特科夫，說你請示一下史達林同志，我們現在想讓中國出兵。

結果過了好幾天，莫斯科沒答覆這個事。沒答覆他就不敢動。就這樣，拖到了9月份。當時毛澤東有一封電報說得非常明確，說美國登陸的地點很可能在仁川或者元山，都在「三八線」附近，一個西海岸一個東海岸，兩個港口，要特別防著這個情況發生。但是當時金日成做不到。後來史達林給他一個回電，說你主要依靠自己的力量，不要老指望別人。我再給你點飛機大炮，裝備再給你一些。這樣就把他穩住了。

但是9月15日，美國果然在仁川登陸，一舉成功。因為仁川那個地方確實是不容易登陸成功的，仁川港外海水非常淺，一年就三、四次漲大潮的時候，船才能靠岸，還靠不了大岸，得靠月尾島，然後換小船再登陸。而這個漲潮的時間，就兩個小時。所以兩個小時如果沒有登陸成功的話，潮水一退，你所有的軍艦就擱淺了，那足夠讓人打半年的。所以美國國防部沒有一個人同意麥克亞瑟的計畫，但是麥克亞瑟誰的話都不聽，結果還就讓他蒙著了。按照美國的戰史書上講，仁川這個地方登陸想要成功，想要偷襲成功，只有五千分之一的成功率，結果就讓麥克亞瑟賭贏了。

Photo Credit: US Navy @Wiki Public Domain

9月15日，七萬美國人，200多艘大小艦船在仁川登陸，金日成防守的人不到兩個營。仁川登陸一成功，立刻局勢就完全變了，美國人馬上兵分兩路，一部分包圍了漢城向北，一部分南下就把洛東江，圍困釜山的朝鮮人民軍全部給包圍了。這時候形勢就非常危急了，所以9月17日周恩來緊急召見朝鮮大使，說現在情況已經非常危急，如果朝鮮政府有什麼要求，馬上提出來，我們立刻做，意思就是要出兵。劉少奇也傳遞了相應的資訊。

到20日，朝鮮勞動黨政治局就開始討論，到底請不請中國出兵？金日成說這事還得問史達林，如果史達林同志不同意，咱們也不敢私自作主，於是又找什特科夫，說趕快請示史達林，形勢危急，你得給我答覆，因為史達林一直沒有答覆，他前面請示了好幾回。

9月24日史達林回電，說現在金日成和朝鮮勞動黨主要的任務就是要堅持，革命最重要的事情就是堅持。這點困難算什麼？20世紀20年代，14個國家干涉俄國革命，我們正是因為堅持，才戰勝了敵人，所以你要發揚無產階級革命精神，只要堅持下去，勝利終歸是你的。金日成一看，明擺的還是不讓中國人出兵，讓我堅持。史達林還是不能讓中國參與這事。

到了9月27日，漢城已經被重重包圍，而南方的戰事在平壤是一點消息都沒有，聯繫完全中斷，根本不知道南方發生了什麼。後來逃回來一些部隊，說部隊全部被瓦解了，所以這時面臨著一個很重大的危機，如果這個時候美韓聯軍要是北上的話，「三八線」沒有一兵一卒防守。所以他們又開會商量，金日成決定給史達林寫一封親筆信。信上說，史達林同志，為了國際無產階級的利益，朝鮮勞動黨和朝鮮勞動人民英勇奮鬥，堅持作戰，流盡了最後一滴血，現在實在堅持不下去了，我們希望蘇聯在這個關鍵的時候給我們以直接的軍事援助。如果你認為蘇聯出兵不合適的話，那麼請你說明我們組織一支國際志願部隊——落款：金日成。然後電報就發出去了。

30日，史達林接到電報，10月1日，史達林回電，這是直接給金日成回的電，說金日成同志，最近我在南方療養，你們那裡發生了什麼事情我不大清楚，看來現在你真的是遇到困難了，但是我以前跟你說過，真的出了問題蘇聯是幫不上忙的，我認為現在最好的辦法是請中國人出來幫你。這個問題你不用著急，我會和毛澤東談的。

金日成一接到電報，連夜就親筆給毛澤東寫了一封求援信，現在這個信就在北京軍博展覽。然後派朴一禹連夜往北京送，他也不等史達林的答覆了。而史達林10月1日確實給毛發了電報：現在是出兵的時候了，請告以何時出兵。10月1日毛澤東正在天安門城樓上檢閱，當時他只是跟劉少奇、周恩來、朱德商議了一下，這個也是回憶錄裡寫的，沒有檔。

10月2日的凌晨3：00，毛澤東起草了一份電報。這個電報我們在《建國以來毛澤東文稿上》發表了，但是只發表了中間一部分，是告訴史達林說中國同意出兵，10月15日先出四個軍，然後是第二批。

等到了天亮了，書記處擴大會議一商量，大家都反對，說現在出兵不是時候，該出兵的時候他不讓去，現在讓我們出兵，這不是等著送死嗎？我們跟美國人倉促作戰，也沒有什麼準備。大家都表示反對，這個時候毛澤東就只能把寫好的昨晚那封電報收起來了，沒有發出去。

晚上他連夜召見了羅申，講了書記處擴大會議的意見，說我們認為現在出兵時機不成熟，中國現在很多人反對出兵，講了幾條原因，第一是中國連年作戰，現在是軍隊厭戰。第二是民主黨派反對出兵，第三是我們要搞經濟建設，現在不能再打仗。第四就是即使打了也打不過人家，中國武器裝備不行，根本無法跟美國比，出去也打不了勝仗，但是最後毛澤東說了一句，這還不是最後的意見，我們還要開會討論。

羅申連夜把電報就發給了史達林。史達林接到這個電報以後，5日他又給毛澤東發了個電報，史達林講，現在出兵是最好的時機，你要瞭解大的國際形勢，第二次世界大戰結束以後，帝國主義已經是走向沒落，你看日本、德國、義大利都完了，英國衰敗了，法國一蹶不振，現在就剩美國了，只要你和我聯合，把美國人打敗，實現共產主義的日子就不遠了。那個時候，你的台灣問題也就順便解決了。

電報發過來的時候，毛澤東正在召開政治局擴大會議，根據參加會議的一些人，像聶榮臻、楊尚昆他們的回憶錄來看，包括彭德懷的回憶錄，當時大體上情況是這樣：4日那天的爭論沒有結果。當時彭德懷在西安，在西北主持軍政，也不知道到北京開什麼會，以為要開發大西北，卷了一大堆圖紙就進京了。進中南海一看，不對勁，大家都死氣沉沉的，他也不敢說話，晚上回去就住北京飯店。晚間9：00，鄧小平去見彭德懷，說出事了，朝鮮打起來了，毛主席堅持要出兵，大家都反對。毛澤東同志讓我轉告你，明天9：00豐澤園單獨召見，你好好想想。

彭德懷一夜沒睡著覺，主席單獨召見肯定是讓我支持他的意見。第二天早晨9：00他到了豐澤園，一見面，毛澤東就說：「老彭你說該不該打？」彭德懷就把他想了一夜的話告訴了毛澤東——如果蘇聯完全撒手，我們也不能參與。如果蘇聯半撒手，就是他們能幫我們一把，跟蘇聯聯合，還可以和美國有一拼。毛澤東一拍桌子，等的就是你這句話。拉著彭德懷就進了懷仁堂。10月5日下午政治局的會議，才做出了中國出兵朝鮮的最後的決定。

10月6日召開第二次國防會議，10月8日下達了命令，具體分工等等，但是毛澤東擔心一件事，什麼呢？就是蘇聯的空軍。如果我們把部隊派過去，史達林的空軍沒到怎麼辦？所以不行這事，得讓周恩來、林彪親自去一趟，必須讓史達林當面確認這件事。

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書籍介紹

本文摘錄自《冷戰在亞洲：沈志華演講錄》，廣場出版

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作者：沈志華

一位勇於推翻中共黨史的歷史學者——沈志華，他並且挑戰了冷戰（以美國學者為主）主流的觀點。

從塵封的檔案材料中追尋歷史的本來面目，是歷史研究者的一項重大使命。只要有了史料，學術研究就有了基礎。無論時間怎樣流逝，世界局勢如何變遷，關心歷史的人總能通過這些材料走進真實的歷史。華東師範大學冷戰史研究中心的沈志華教授認為，在國際關係史的研究中，最重要的任務是重構歷史。重構歷史必須從個案做起，先搞清楚基本的史實，再探討其背後的理論問題，這樣對歷史的理解才能不斷加深。

然而，檔案材料是普通讀者很難接觸到的，學術研究的大部頭著作也不便於日常閱讀。此時就需要學者通過報告、講座、演講的方式，以最平實生動的語言，將研究成果的精華，普及給更多的歷史愛好者。這種形式更加直觀，更有利於我們掌握瞭解歷史的方法，也有助於我們擴大觀察歷史的視野。

作為歷史研究領域的國際著名學者，沈志華教授近年來在中直機關及各大高校講演數十場，就整個二十世紀的中蘇關係、中朝關係、朝鮮戰爭、蘇聯興衰的歷史啟示等等做了深入淺出的講解。我們將其中有代表性的演講實錄整理歸類，編選成書，以期將這一領域的最新研究成果分享給更多的大眾讀者。

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