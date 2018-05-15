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這支MV才十天就破億觀看，你在「This is America」看到什麼？
我們想讓你知道的是
《This is America》MV上線不到十天，已有超過一億人次觀看，輕鬆歡樂的歌舞背後是對種族與槍枝問題提出的尖銳挑釁。
（中央社）
上線一週，觀看次數逼近一億，非裔美國男星唐納葛洛佛（Donald Glover）最新單曲的音樂錄影帶（MV），暗諷種族歧視和槍枝氾濫現況，充滿話題，不僅讓他聲名大噪，更掀起美國社會反思。
影視歌三棲的唐納葛洛佛（Donald Glover）睽違兩年，上週以他在唱片界的藝名「幼稚甘比諾」（Childish Gambino）推出最新單曲「這就是美國」（This Is America）。一週來，這首歌與MV成為席捲全球的最新文化現象。
唐納葛洛佛在MV中打赤膊，剛開始隨旋律扭腰擺臀，看似輕鬆，但他隨即掏出手槍，以行刑風格槍殺蒙面黑人男子，歌曲中段又突然以AK-47步槍，朝黑人唱詩班掃射，影射美國槍枝氾濫，重大槍擊案屢見不鮮的情形。
他在MV中的開槍姿勢，令人想起19世紀美國白人將臉塗黑扮成奴隸的表演；他與年輕學生跳舞時，背景卻呈現黑人社區混亂的一面；他在MV結尾被白人追趕，帶著驚恐表情一路狂奔，被認為反映黑人在美國社會的弱勢地位。
這些隱藏其中的沉重符號與政治訊息，這一週來不斷引發迴響與討論，許多網友將MV一看再看，口耳相傳下，這首歌人氣直線竄升。
唐納葛洛佛5日主持綜藝節目「週六夜現場」（SNL）並現場演出「這就是美國」，MV同步上線。根據YouTube統計，這支影片上線24小時，觀看次數達1,290萬次；一天後，觀看次數突破3,000萬次；截至12日，觀看次數已逼近一億大關。（如今已突破一億一千萬次）
不僅在網路爆紅，「這就是美國」還可能登上告示牌（Billboard）單曲排行榜冠軍，終結饒舌歌手德瑞克（Drake）連15週冠軍的紀錄。
這支由唐納葛洛佛長期合作夥伴村井浩（Hiro Murai）執導的MV，穿插血腥與暴力畫面，爭議十足。在校園槍枝暴力頻傳，非裔美國人社群屢遭歧視的當下，英國金融時報評論認為，唐納葛洛佛彷彿拿著一面鏡子，反映美國的真實面貌。
文章寫道，這支MV不僅引發美國新一波自省，也讓唐納葛洛佛成為流行音樂界最有份量的新銳聲音之一。
唐納葛洛佛Donald Glover是誰？
台灣觀眾對唐納葛洛佛可能不太熟悉。出道10多年的他出過多張專輯，以影集「亞特蘭大」（Atlanta）在電視圈占有一席之地，也曾在「蜘蛛人：返校日」（Spider-Man: Homecoming）等電影中飾演配角。
今年的他星運大開，除了「這就是美國」紅透半邊天，他在新片「星際大戰外傳：韓索羅」（Solo: A Star Wars Story）中飾演藍道卡利森（Lando Calrissian），角色吃重；預定明年上映的真人版「獅子王」（The Lion King），他將為獅王辛巴（Simba）配音。
面對突然其來的關注，唐納葛洛佛不改幽默個性，日前上脫口秀節目時說，自從「這就是美國」爆紅，他就避免上網，以免看到網友批評。
「我很敏感，只要看到有人給負評，我就會開始人肉搜索。」他接著開玩笑說，他會去他們的Instagram帳號看看，然後心裡想，對方「也不怎麼樣嘛！」或「那個小孩根本沒多可愛。」
無論評價好壞，「這就是美國」掀起的討論，已讓34歲的唐納葛洛佛成功引領話題，成為當前娛樂界最受矚目的明星之一。這股網路熱潮，也預料將讓種族與槍枝問題，持續受到美國社會關注。
《立場新聞》報導，葛洛佛同時集編導演、唱作饒舌歌手、唱片技師和搞笑藝人於一身，23歲受賞識當上著名喜劇《30 Rock》的編劇，後來憑處境喜劇《Community》成功踏上演員和搞笑藝人之路，去年他憑第三張專輯《Awaken, My Love!》贏得葛萊美最佳專輯獎；單曲《Redbone》也贏得最佳傳統R&B歌曲獎，更是年度最佳歌曲，同樣也講述黑人種族歧視、去年的話題懸疑電影《逃出絕命鎮》(Get Out)更用為開頭的背景音樂；同時唐納葛洛佛也以Childish Gambino的身份，挑戰主流想像中的黑人音樂和藝人形像。
MV和歌詞當中的「意有所指」
《地球圖輯隊》進一步分析，在影片開始，葛洛佛以一種奇異的姿勢行刑了一名頭戴頭套的男子，很多網友均指出，這個姿勢和1832年出版的諷刺漫畫《蹦跳的吉姆·克勞》非常相似，吉姆·克勞（Jim Crow）是該漫畫中一名黑人角色的名字，並在當時成為了「黑鬼」的代名詞，當 1876年，美國各州頒布種族隔離法案時，該法案也時常被稱為《吉姆·克勞法》。
另一方面，「射殺唱詩班」也暗指 2015年的南卡羅萊納州查爾斯頓槍擊案（Charleston church shooting），那時一名白人兇嫌持槍殺害了 9名黑人教徒，並在後續審判中承認自己是基於種族因素犯案。
歌詞中「這是手機/那是工具」（this a celly / that’s a tool）也被相信擁有雙重意涵。
因為工具也有「槍枝」的意思，因此有部分的人認為這句歌詞暗指今年 4月中在美國加州沙加緬度（Sacramento）發生的事件，當時 22歲的克拉克（Stephon Clark）拿著手機在自家後院移動，卻被警方誤以為他拿著「工具」而將之擊斃；同時這句歌詞也可以解讀成手機作為一種紀錄（警察暴力的）工具。
黑人種族歧視困境
最精彩的或許是影片中探討了成功/娛樂性與黑人困境之間的複雜關係。一如許多人指出，在影片中扣下扳機的都是葛洛佛這名「黑人」，再搭配歌詞中出現的「我奶奶告訴我：去賺你的錢，黑人。」（Grandma told me: Get your money, Black man）。
人們認為這是葛洛佛控訴許多黑人創作者（嘻哈歌手、靈魂樂、喜劇演員）會透過描述人們對黑人的刻板印象來創造娛樂性，並藉此賺得金錢和名聲，但這在無形中卻又加深一般人對黑人的偏見（如把槍枝/犯罪者等標籤和黑人畫上等號）。
目前「This Is America」已經在Youtube上有超過一億一千萬的瀏覽次數，《Bustle》報導，社會大眾對於影片背後所蘊藏的意義瘋狂討論，而通常觀看不只一次才能看懂，也讓瀏覽量更被推高，而許多音樂圈的名人也持續在社群媒體上分享轉發這支MV並稱讚葛洛佛，包括近期參與演出漫威電影《黑豹》的溫斯頓・杜克。
《Bustle》指出，就算不是個嘻哈迷，都可以從這支MV背後的信息有所收穫，因為種族主義和槍支暴力會影響所有不同音樂類型的樂迷，而這MV儘管簡短，虛假的輕鬆歡樂瞬間，最終代表了一個不舒服的現實，從歌曲當前引起的巨大迴響來看，人們正在關注這些重要議題。
新聞來源：
- This Is America諷美種族歧視槍枝氾濫 MV爆紅（中央社）
- 美國爆紅歌曲《This is America》在談些什麼？（地球圖輯隊）
- 愛黛兒也叫好！Childish Gambino驚世MV吸1120萬點閱（KKBOX）
- Childish Gambino's "This Is America" Reached A Milestone That Means People Are Paying Attention To Its Important Message（Bustle）
- 熱爆MV《This is America》鞭撻美國陰暗面 歡舞中充滿可怕「彩蛋」（立場新聞）
核稿編輯：羊正鈺