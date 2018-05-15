這支MV才十天就破億觀看，你在「This is America」看到什麼？

（中央社）

上線一週，觀看次數逼近一億，非裔美國男星唐納葛洛佛（Donald Glover）最新單曲的音樂錄影帶（MV），暗諷種族歧視和槍枝氾濫現況，充滿話題，不僅讓他聲名大噪，更掀起美國社會反思。

影視歌三棲的唐納葛洛佛（Donald Glover）睽違兩年，上週以他在唱片界的藝名「幼稚甘比諾」（Childish Gambino）推出最新單曲「這就是美國」（This Is America）。一週來，這首歌與MV成為席捲全球的最新文化現象。

唐納葛洛佛在MV中打赤膊，剛開始隨旋律扭腰擺臀，看似輕鬆，但他隨即掏出手槍，以行刑風格槍殺蒙面黑人男子，歌曲中段又突然以AK-47步槍，朝黑人唱詩班掃射，影射美國槍枝氾濫，重大槍擊案屢見不鮮的情形。

他在MV中的開槍姿勢，令人想起19世紀美國白人將臉塗黑扮成奴隸的表演；他與年輕學生跳舞時，背景卻呈現黑人社區混亂的一面；他在MV結尾被白人追趕，帶著驚恐表情一路狂奔，被認為反映黑人在美國社會的弱勢地位。

這些隱藏其中的沉重符號與政治訊息，這一週來不斷引發迴響與討論，許多網友將MV一看再看，口耳相傳下，這首歌人氣直線竄升。

唐納葛洛佛5日主持綜藝節目「週六夜現場」（SNL）並現場演出「這就是美國」，MV同步上線。根據YouTube統計，這支影片上線24小時，觀看次數達1,290萬次；一天後，觀看次數突破3,000萬次；截至12日，觀看次數已逼近一億大關。（如今已突破一億一千萬次）



不僅在網路爆紅，「這就是美國」還可能登上告示牌（Billboard）單曲排行榜冠軍，終結饒舌歌手德瑞克（Drake）連15週冠軍的紀錄。



這支由唐納葛洛佛長期合作夥伴村井浩（Hiro Murai）執導的MV，穿插血腥與暴力畫面，爭議十足。在校園槍枝暴力頻傳，非裔美國人社群屢遭歧視的當下，英國金融時報評論認為，唐納葛洛佛彷彿拿著一面鏡子，反映美國的真實面貌。

文章寫道，這支MV不僅引發美國新一波自省，也讓唐納葛洛佛成為流行音樂界最有份量的新銳聲音之一。

唐納葛洛佛Donald Glover是誰？

台灣觀眾對唐納葛洛佛可能不太熟悉。出道10多年的他出過多張專輯，以影集「亞特蘭大」（Atlanta）在電視圈占有一席之地，也曾在「蜘蛛人：返校日」（Spider-Man: Homecoming）等電影中飾演配角。

今年的他星運大開，除了「這就是美國」紅透半邊天，他在新片「星際大戰外傳：韓索羅」（Solo: A Star Wars Story）中飾演藍道卡利森（Lando Calrissian），角色吃重；預定明年上映的真人版「獅子王」（The Lion King），他將為獅王辛巴（Simba）配音。

面對突然其來的關注，唐納葛洛佛不改幽默個性，日前上脫口秀節目時說，自從「這就是美國」爆紅，他就避免上網，以免看到網友批評。

「我很敏感，只要看到有人給負評，我就會開始人肉搜索。」他接著開玩笑說，他會去他們的Instagram帳號看看，然後心裡想，對方「也不怎麼樣嘛！」或「那個小孩根本沒多可愛。」

無論評價好壞，「這就是美國」掀起的討論，已讓34歲的唐納葛洛佛成功引領話題，成為當前娛樂界最受矚目的明星之一。這股網路熱潮，也預料將讓種族與槍枝問題，持續受到美國社會關注。

MV和歌詞當中的「意有所指」

《地球圖輯隊》進一步分析，在影片開始，葛洛佛以一種奇異的姿勢行刑了一名頭戴頭套的男子，很多網友均指出，這個姿勢和1832年出版的諷刺漫畫《蹦跳的吉姆·克勞》非常相似，吉姆·克勞（Jim Crow）是該漫畫中一名黑人角色的名字，並在當時成為了「黑鬼」的代名詞，當 1876年，美國各州頒布種族隔離法案時，該法案也時常被稱為《吉姆·克勞法》。

另一方面，「射殺唱詩班」也暗指 2015年的南卡羅萊納州查爾斯頓槍擊案（Charleston church shooting），那時一名白人兇嫌持槍殺害了 9名黑人教徒，並在後續審判中承認自己是基於種族因素犯案。

歌詞中「這是手機/那是工具」（this a celly / that’s a tool）也被相信擁有雙重意涵。

因為工具也有「槍枝」的意思，因此有部分的人認為這句歌詞暗指今年 4月中在美國加州沙加緬度（Sacramento）發生的事件，當時 22歲的克拉克（Stephon Clark）拿著手機在自家後院移動，卻被警方誤以為他拿著「工具」而將之擊斃；同時這句歌詞也可以解讀成手機作為一種紀錄（警察暴力的）工具。

黑人種族歧視困境

最精彩的或許是影片中探討了成功/娛樂性與黑人困境之間的複雜關係。一如許多人指出，在影片中扣下扳機的都是葛洛佛這名「黑人」，再搭配歌詞中出現的「我奶奶告訴我：去賺你的錢，黑人。」（Grandma told me: Get your money, Black man）。

人們認為這是葛洛佛控訴許多黑人創作者（嘻哈歌手、靈魂樂、喜劇演員）會透過描述人們對黑人的刻板印象來創造娛樂性，並藉此賺得金錢和名聲，但這在無形中卻又加深一般人對黑人的偏見（如把槍枝/犯罪者等標籤和黑人畫上等號）。

目前「This Is America」已經在Youtube上有超過一億一千萬的瀏覽次數，《Bustle》報導，社會大眾對於影片背後所蘊藏的意義瘋狂討論，而通常觀看不只一次才能看懂，也讓瀏覽量更被推高，而許多音樂圈的名人也持續在社群媒體上分享轉發這支MV並稱讚 葛洛佛 ，包括近期參與演出漫威電影《黑豹》的溫斯頓・杜克。

What happens when you put creative agency in the hands of artists. ?? Powerful narratives, carried by the vehicle of entertainment. Specificity is the universal connective tissue. Big shout to @childishgambino for this one ?? #ThisIsAmerica pic.twitter.com/u9N6Wb5dzL — Winston Duke (@Winston_Duke) 2018年5月6日

《Bustle》指出， 就算不是個嘻哈迷，都可以從這支MV背後的信息有所收穫，因為種族主義和槍支暴力會影響所有不同音樂類型的樂迷，而這MV儘管簡短，虛假的輕鬆歡樂瞬間，最終代表了一個不舒服的現實，從歌曲當前引起的巨大迴響來看，人們正在關注這些重要議題。

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核稿編輯：羊正鈺