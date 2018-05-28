蘇聯人在《中蘇條約》耍心機，毛澤東一看就火了

文：沈志華

毛澤東在1947年的春天第一次提出他想去莫斯科，但是那時候史達林比較擔心，因為他不知道中國內戰最後的結局是什麼，如果最後共產黨打敗了，這時候把毛接到莫斯科去，這個消息如果傳出去對蘇聯非常不利，所以他幾次婉言拒絕了毛澤東。剛開始他答應了讓毛澤東來，當時毛非常激動，就在山西一個打穀的場子修建了簡易機場，等著飛機接他，後來史達林說你別來了，你挺忙的，先忙你的事，等戰爭差不多結束以後你再來。

到了1948年，大局基本上已定，國民黨已經是兵敗如山倒，這時候毛澤東又提出說要去莫斯科，說要向他彙報將來中共的一些方針、政策等等。

開始史達林也答應，但是猶豫了一下，就說你開始準備吧。毛澤東買了新帽子、新衣服、新皮鞋，準備了四大箱子（檔）向史達林彙報，結果毛澤東臨走的時候史達林又來電報，說你現在來不是時候，我們政治局委員都下去徵購糧食了，莫斯科沒人。當時毛澤東非常氣憤，但是也沒辦法，史達林不讓他去他就去不了。

到1949年初，因為他們倆之間發生了一個矛盾，就是關於和談的問題，史達林讓中共和國民黨和談，蘇聯作為中間人調停，毛澤東堅決拒絕了，所以兩人弄得很不愉快。1949年的時候，史達林告訴毛澤東，莫斯科你就不要來了，我派人去，他就派了米高揚秘密訪問中共機關所在的西柏坡。訪問西柏坡以後，中蘇關係迅速升溫。

通過米高揚對西柏坡的訪問，史達林知道了中國共產黨將來就是要向蘇聯一邊倒，所有政策跟蘇聯都保持一致，所以他非常高興，加大了對中共援助的力度。6月，劉少奇率領中共代表團秘密訪蘇，兩黨關係更加密切，史達林幾乎答應了中共提出的所有要求，但是在這個過程當中出了一個問題。原來中蘇之間有一個同盟條約，1945年蔣介石和史達林簽的條約，按照那個條約，中國同意讓外蒙古公投後分離出去，同意把旅順港租給蘇聯，還牽扯到大連港的行政權，等等。

中國共產黨馬上奪取政權了，蘇聯很擔心中國共產黨否認這個條約，所以史達林很想知道中共在這方面的態度。其實毛澤東心裡也很清楚，他要向蘇聯「一邊倒」，要採取跟蘇聯一致的政策，而且他要在黨內、在全國人民當中宣傳這點，要確立這個政策，有一點是他必須要邁過的障礙，就是把1945年這個條約否決掉，重新簽一個條約。

其實雙方內心的目標是完全不一樣的，但是誰也不好明講，因為他們主要的目的是雙方要合作，蘇聯要拉住中國，當時建立的社會主義陣營，他希望新中國能夠加入這個陣營，毛澤東也希望共產黨剛奪取的政權能夠得到蘇聯的幫助，這方面是一致的。但是涉及國家利益，雙方確實是處在非常矛盾的狀態。

所以一開始雙方都在試探對方，比如史達林派米高揚跟毛澤東講，旅順港我們當時租用對你們是不公平的，但是當時是在國民黨反動派手裡，說是現在為了革命我們租用了，等你們奪取政權以後，我們就把旅順港給你們。當時中共中央五大書記在那兒聽著愣了，旅順港是一個軍港，我們也沒有海軍，你還給我們幹什麼，等我們有了海軍以後再收回來。

同時毛澤東也提出來，旅順港不能馬上收回來，但是外蒙古想收回來。所以毛澤東跟米高揚講，當時也是為了革命的利益，我們贊成外蒙古分離出去，建立革命根據地，但現在革命成功了，政權回到人民手中了，我們考慮到蒙古民族的統一問題，是不是請史達林同志考慮讓外蒙古回到祖國的懷抱。米高揚一聽，馬上給史達林發了一個電報，說毛澤東現在惦記外蒙古了。

第二天他就給毛澤東宣讀了史達林的電報，史達林講：「外蒙古獨立是人民的選擇，是通過公投的，是已經確定的事實，不容改變。現在有人要把內蒙古合併到外蒙古去，我們堅決反對，為了中國的利益，我們希望還是不要談蒙古民族的統一問題。」

他們經歷了這樣一輪事態以後，到劉少奇去莫斯科的時候，劉少奇寫了一個很長的報告，有一段專門講中蘇關係，其中就涉及1945年條約的問題。劉少奇報告當中說，中共中央研究了這個問題，我們有三個方案：第一，新政權承認1945年的條約；第二，宣佈廢除1945年的條約；第三，暫時繼承，日後修改。這三點蘇共中央認為哪一點比較合適？

我看蘇聯檔案上史達林在這個問題上畫了一個大圈，寫上「這個問題等毛澤東來了再談。」他沒有跟劉少奇談這個事。所以1949年10月中華人民共和國成立以後，毛澤東考慮一個很重大的問題，就是要跟史達林解決《中蘇友好同盟條約》的問題，到底是繼承1945年的條約，還是重新簽一個條約。

這個時候毛澤東來一個乾脆的，11月他給史達林發了一個電報，說我現在有時間了，我可以去莫斯科，我去莫斯科的主要目的就是要簽訂一個新的同盟條約，講得非常明確。過去檔案沒解密，在這個問題上說什麼的都有，說毛澤東主要是治病去了，有的俄國學者寫，說毛澤東是來治病，不是談條約的，所以史達林沒有準備。

其實不是，現在檔案出來了，而且不止這一封，後來史達林沒有回電，毛通過周恩來又跟蘇聯外交部提出說主席要訪問蘇聯，訪問的主要目的是談簽訂條約的問題，但是史達林還是沒有答覆。他們名義上是給史達林祝壽去了，那年史達林70大壽，生日馬上就要到了，怎麼去呢？後來毛澤東又給他發了一封電報，說你要是同意簽訂新的條約，我和周恩來一塊兒去，你要是不同意，我一個人去，你就告訴我，是我一個人去，還是我和周恩來一塊兒去。史達林還是沒有答覆，沒辦法了，後來他就一個人去。

Photo Credit: AP/達志影像

毛澤東的性格是非常執著的，他見到史達林第一面是12月16日。兩人寒喧了幾句，馬上他就提出來，說我來之前中共中央召開了一次會議，關於1945年的條約我們是這樣……話沒說完，史達林說，打住，你來之前蘇共中央也召開一次會議，我們認為1945年的條約不能改變，必須保留，就把毛澤東的話給堵回去了，再談就沒意思了。轉圈轉了半天，到最後毛澤東還是不甘心，說史達林同志，周恩來同志要到莫斯科來，是不是讓他來一趟。史達林一想，又來了，你讓周恩來來幹嗎？反正我找他沒事，你要找他你就讓他來，倆人就談不下去了。

從公開的材料、照片、報紙看，史達林對毛澤東非常尊敬。在史達林祝壽的會上，站在最前排的就是毛澤東，其他所有人都在後面。在照片上一般看不到外國領導人，就只有毛澤東和史達林站在一塊，然後是其他的政治局委員，對毛澤東還是非常關照的。但就是不跟他談正事，毛澤東非常氣憤。他給劉少奇寫了一封信，說我跟史達林同志談了一次，史達林的態度非常強硬，他不同意談條約的問題，請在京的政治局委員商量一下怎麼辦。

過兩天劉少奇回電，說既然史達林同志態度這麼強硬，祝壽完了你就回來吧，再談也無意義。再後來我就沒有看到毛澤東的回電，但是我知道毛澤東沒有按照政治局考慮的這個方案來，他就不走了，他就待在莫斯科了。

等到祝壽完了，各國領導人都走了，就剩毛澤東一個人，他待在賓館裡，也不出來，在那裡發脾氣。毛澤東有什麼脾氣呢？他不睡沙發床，只睡硬板床，他就把賓館裡的沙發墊拉出來，扔在地上，說「非要讓我睡這個，我就是不睡。」還有一個，他不會用馬桶。這都是他的警衛寫回憶的時候寫的。他也不出門了，本來給他安排去列寧格勒訪問、去參觀地鐵、去集體農莊，他都不去了，說頭疼，一天到晚不出門。這弄得史達林非常尷尬，說毛澤東怎麼這樣，人家祝壽完了都回去了，你也不回去，你不回去也應該參加活動啊。

沒幾天外電傳開了，謠言四起，說毛澤東被史達林軟禁了，中蘇發生了嚴重的分歧。現在我們查到了，這個謠言是美國人造的，我看了美國國務卿給美國駐英國和駐蘇聯大使的電報，讓他們造幾個謠言，其中有一個就是這個，說毛澤東被史達林軟禁了。還有一個謠言說朱德和劉少奇發動政變，毛澤東回不了國了。到處亂造謠，這樣弄得史達林非常被動，他就找了王稼祥，說你們能不能跟毛澤東說說，好歹出來露個面，這樣我們受不了。

關於後來他們怎麼商量的現在沒有材料，但是後來毛澤東就發表了一個書面的接見塔斯社記者的聲明。那個聲明怎麼寫的呢？記者問：毛先生你到莫斯科幹嗎來了？毛澤東說我來莫斯科除了給史達林同志祝壽以外，我還要談關於中蘇同盟條約、商品貿易等一系列問題。這是第一次把這個事給挑出來。記者問：那您什麼時候走？毛澤東答，那就要看談判的情況如何了。那意思就是你不簽我就不走了。到12月底的時候，毛澤東跟史達林就僵在那兒了，最後誰讓步了呢？還是史達林。

史達林1月2日晚上讓莫洛托夫去找毛澤東，說史達林同志同意按照中國的條件簽訂新的同盟條約。那天晚上毛澤東非常高興，一臉的烏雲散去了，立刻給周恩來寫封信說，史達林終於同意我的條件了，你馬上做好準備，五天之後出發，十天以後到達莫斯科，你跟他談判。然後毛就去參觀冬宮、參觀地鐵、看電影，因為他不管這些細節。

周恩來是1月20日到的莫斯科。到了莫斯科以後，中國人不太知道，蘇聯人其實很有心機，史達林雖然答應簽新條約，其實他們做了新的準備，從1月5日成立了一個龐大的條約起草小組，外交部、交通部等幾個部委聯合，把所有條約文本進行了修改，基本內容還是1945年那個條約，就是換了個名字，但是毛澤東並不知道。這裡面其實很複雜，其實有兩個內容，一個是條約本身，還有一個是關於中長鐵路、旅順港、大連港的補充協定。

我說的主要是協定，我們一般都是用條約這個名詞，實際上是那個協定。那個協定基本上維持了1945年的條款，但是中國人不知道，毛澤東不知道，等到1月20日周恩來到了，22日他跟史達林、周恩來、米高揚、莫洛托夫所有人進行會談，會談的時候只談了個原則，也沒有給他們看具體條文，所以他們都不知道。直到23日，蘇聯把這個條文提出以後，毛澤東一看就火了，說這不是換湯不換藥嗎，你弄了個新條約，中長路還是中蘇共同佔領、經營，旅順港是等到對日和約簽訂以後再還給中國，另外還沒有提大連港的事，毛很不高興，跟周恩來說，你重新搞一個。

周恩來他們就重新搞了一個條款，這個條款要求：第一，旅順港的歸還不能等到對日和約，對日和約不知道什麼時候簽訂，所以加了一個條件，就是1952年底以前必須歸還；第二，關於大連港，大連港的行政權立即收回，所有租給蘇聯的物資全部無償還給中國。最重要的就是關於中長路，中國提出立即收回中長路，而且是無償收回中長路（中國長春鐵路），26日把這個方案給了蘇聯。

他們內部怎麼討論的我們現在不太清楚，但是我看到了四份關於中國這個方案俄方的修改稿，其中有一份改動的是最厲害的，一共四頁紙的條文，除了畫杠杠就是畫叉子，不是嘆號就是問號，最後簽了一個名字——史達林。從這個檔能想像到史達林非常憤怒。但是，1月28日蘇聯把中國起草的草案退還回來的時候，基本上沒有修改，基本上同意了中國的方案。

也就是說，史達林再次做出了讓步，為什麼？從我看到的材料來說，有兩個原因，而且主要不是中國人，也不是蘇聯人，是美國人在這裡面起到的作用。因為毛澤東到了蘇聯以後非常轟動，因為中國剛建國，中國元首就去了莫斯科，而且一待就一、兩個月不回來了，在那兒幹嗎呢？美國人就開始琢磨這個事，因為美國對中國的政策一直搖擺不定，從內戰打起來以後，美國人就在猶豫，到底支持不支持國民黨政府，一派說應該支持，另一派說不支持，國民黨很腐敗，你支持它幹嗎，看將來的結果。討論來討論去，最後他們確定一個方針，等塵埃落定，我們看清楚以後再決定到底支持誰。

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書籍介紹

本文摘錄自《冷戰在亞洲：沈志華演講錄》，廣場出版

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作者：沈志華

一位勇於推翻中共黨史的歷史學者——沈志華，他並且挑戰了冷戰（以美國學者為主）主流的觀點。

從塵封的檔案材料中追尋歷史的本來面目，是歷史研究者的一項重大使命。只要有了史料，學術研究就有了基礎。無論時間怎樣流逝，世界局勢如何變遷，關心歷史的人總能通過這些材料走進真實的歷史。華東師範大學冷戰史研究中心的沈志華教授認為，在國際關係史的研究中，最重要的任務是重構歷史。重構歷史必須從個案做起，先搞清楚基本的史實，再探討其背後的理論問題，這樣對歷史的理解才能不斷加深。

然而，檔案材料是普通讀者很難接觸到的，學術研究的大部頭著作也不便於日常閱讀。此時就需要學者通過報告、講座、演講的方式，以最平實生動的語言，將研究成果的精華，普及給更多的歷史愛好者。這種形式更加直觀，更有利於我們掌握瞭解歷史的方法，也有助於我們擴大觀察歷史的視野。

作為歷史研究領域的國際著名學者，沈志華教授近年來在中直機關及各大高校講演數十場，就整個二十世紀的中蘇關係、中朝關係、朝鮮戰爭、蘇聯興衰的歷史啟示等等做了深入淺出的講解。我們將其中有代表性的演講實錄整理歸類，編選成書，以期將這一領域的最新研究成果分享給更多的大眾讀者。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航