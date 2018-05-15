台灣首座大型「智慧電網」落腳澎湖七美，一年可省五千萬

台電今（15）日發布新聞稿，指出首座離島大型微電網在澎湖七美誕生，並於七美嶼舉辦「七美太陽光電系統及低碳島智慧電網示範系統啟用典禮」，微電網具有穩定電壓與頻率功能，可整合七美太陽光電、風力發電及七美電廠的柴油發電，來克服綠能發電間歇特性，智慧輸配島嶼電力，維持穩定電力。

台電指出，七美島有近4千位居民，每年近780萬度用電，主要仰賴七美發電廠總裝置容量4,000瓩的柴油發電機供應全島電力，為了運用當地充沛日照及風力，台電積極發展綠能來減少碳排，自2010年起，台電在佔地兩公頃的七美綠能園區設置太陽光電系統，第一期計畫已建置155kWp的裝置容量，第二期再增設200kWp太陽光電系統，預計全年太陽光電發電量可達48萬度。

台電、科技部與陳朝順教授合力投入能源國家型科技計畫（NEP-II），今（2018）年初在七美綠能園區完成「智慧微電網示範系統」，包括增置200kWp（峰瓩）太陽光電系統及300kWh（每小時瓩）儲能系統，成功推導出最佳成本效益的能源容量配置，提升綠能供電品質，並降低發電成本。

太陽光電的裝置容量單位經常以峰瓩KWp或MWh表示，p代表峰值(peak)，指裝設的太陽電池範本在標準狀況下，（即範本溫度25℃、轉換轉換效率15%）：最大發電量總和。通常1峰瓩可發3-5度電。



台電強調，繼2017年初台電於烏來福山建置防災型微電網，可提供本島偏遠地區天災發生時的緊急電力，經過兩年的建置與試驗，微電網又有進一步創舉，台電與科技部攜手建置的澎湖七美離島微電網，可達到再生能源併網容量極大化，並降低離島發電燃油運輸及維護成本的雙重目標。

台電指出，未來將繼續擴增澎湖七美的綠能發電及儲能系統，預計2019年各項建設完成後，綠能發電量可達337萬度，約占全島年用電量的43%，將澎湖七美打造節能減碳的「低碳島」。

「智慧微電網」是什麼？

計畫主持人陳朝順教授說明，微電網技術是近年來興起的一種新型電網模式，具有穩定電壓與頻率功能，因應七美綠能極大化，綠能園區設置「智慧微電網示範系統」，包含控制主站、光纖通訊環路、儲能系統（ESS）、以及能源管理系統（EMS）等，可整合七美太陽光電、風力發電及七美電廠的柴油發電，來克服綠能發電間歇特性，智慧輸配島嶼電力，維持穩定電力。



另外，為增進發電效能，七美光電系統採用高效能光電模組，發電效能可達3.8度/每日每kW，並將既有太陽光電的變流器更新為「智慧型變流器」，來增加系統調控能力。

EE Times Taiwan 電子工程專輯指出，

目前的電網使用有限的單向互動；也就是說，電力從發電廠輸送至消費者。 相形之下，智慧電網（Smart Grid）導入了雙向交換機制：電力和資訊可以在電力公司和消費者之間雙向互動。這種通訊、自動化、電腦和控制應用不斷增加的網路，有助於使電網更高效、更可靠、更安全，也更「綠色」環保。 智慧電網還能讓可再生能源技術（如風能和太陽能產生的電能和插電式電動車），接取至國家電網。

台灣智慧型電網產業協會則說明，智慧型電網為整合發電、輸電、配電及用戶的先進電網系統，兼具自動化及資訊化的優勢，具備自我檢視、診斷及修復等功能，提供具高可靠度、高品質、高效率及潔淨之電力。

另一方面，可以導入大量再生能源併網發電、結合智慧型電表進行需求面管理，減少二氧化碳排放、抑制尖峰負載及節約能源，建置智慧型電網的關鍵技術包括：

跨網路的整合通訊技術

先進的控制方式

感測、讀錶及量測

先進的電力設備及電網元件

決策支援及人機介面

台灣2012年九月通過了「智慧電網總體規劃方案」，共制定了六大構面，分別為「智慧發電與調度」、「智慧輸電」、「智慧配電」、「智慧用戶」、「智慧電網產業發展」、「智慧電網環境建構」，不過目前各地都尚在實驗和示範階段。

台電表示，未來將繼續推動NEP-II計畫，擴充太陽光電、風力發電裝置容量與儲能系統容量，目標於2019年在七美完成增設風力發電600瓩，並擴充太陽光電系統容量至1,200kWp，儲能系統也預計擴充到2,000kWh，以提高七美全年綠能發電佔比，並降低柴油發電成本，預計一年可省下逾5千萬元。



台電希望藉由七美微電網，發展低碳島綠能生活圈，終極目標是系統在離峰時段可達100%綠能發電，未來再逐步推展至我國其他離島，進而擴展運用到台灣本島，實踐綠能推展及環境永續的理念。

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核稿編輯：羊正鈺