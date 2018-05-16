《煉雲》演唱會紀實：你想看的是以前的張懸，還是現在的安溥？

5月13號，是焦安溥的《煉雲》演唱會，演唱會辦在小巨蛋。平常我多半在live house看演出，在小巨蛋的觀賞經驗，只有為了看玖壹壹跑去KKBOX音樂獎的表演（親眼看到〈再會中港路〉現場，可說死而無憾）。當時只覺得場地的聲音跟設備很好，以一種很流行的舞台呈現方式，讓人能獲得上佳享受。而這次看《煉雲》演唱會，感受又有不同。

《煉雲》演唱會的舞台設計，並非走流行音樂的路線。舞台上吊了許多可投影的巨大方塊，焦安溥說，她跟工作人員把那些方塊叫做「魔方」。視覺團隊在方塊上打出具像與抽象的各種投影，配合現場的舞台設計與燈光，隨著曲目進行和光影的互動，融入一流的音樂呈現，讓觀眾進入一場迷濛的幻境。這個現場，是我近年看過最眩目的表演。

這場演唱會有個特別的點，全場22首曲目，除了〈寶貝〉一曲為焦安溥所寫之外，其他都是翻唱台灣音樂中的經典歌曲。絕大部分是獨立音樂，大半歌曲根本就少人知曉。有一半以上我都沒聽過，其中也有我喜愛的獨立樂團的歌曲。可能是受限於我的個人品味，其中一些我就不太能接受。

曲目中有一些男性作品，如賽璐璐的〈要我怎麼辦〉、亂彈〈寒風刺骨的思念〉、林強〈風咧吹〉等歌，本來很陽剛、硬漢的味道，被焦安溥轉化為自己的風味。而拍謝少年的〈夢中見〉、橙草〈烏鴉〉卻毫無違合感。而Angel Baby充滿律動的〈Django〉完全成了另一種樣貌。

焦安溥跟樂手為了這場演出，用獨特的演繹方式，將22首曲目串連成一個專屬於焦安溥風格的表演，層層推進，在最後感謝名單唸完後，把樂聲推進到了最高潮，非常精采。但也很理所當然的，這本質上會是過去的張懸歌迷所意想不到，也較難理解的一場演出。

冷僻孤傲的樂聲，隨著每一首歌迴繞現場。我觀察前後左右的觀眾，有不少人，特別是年紀大的長者，聽得一臉茫然；許多人聽得幌神，有的滿臉不耐，彷彿座位上被放了蟑螂。倒是沒有看到聽到睡著的觀眾，不過大概可以抓到一些觀眾的期待跟現場有所悖離的狀態。直到張懸〈寶貝〉一曲出現，才看到許多人回神，並給予熱烈的回應。

從現場觀眾的反應，大概可以想見一件事。以華人世界的歌星姿態，「退休」沉寂多年再出現的大型演唱會，不但唱翻唱歌，許多還是極冷門的歌曲，這其中也意味著，焦安溥想透過這場演出去傳達些什麼。我覺得這並非是過去的張懸歌迷預先想感受到的東西。

演唱會前夕，焦安溥不但在經紀公司的網站上，預先公佈部分歌單，同時也接受了許多訪問，巨細靡遺的說明她在這場演唱會想呈現的東西，與選曲理由。有很多文章都有內容，在此就不討論。而這關鍵在於，過去幾年圍繞在焦安溥上的爭議。

2015年，張懸在大型演唱會《潮水箴言》後，被媒體宣告「退休」，聲明說自己要回歸焦安溥的身分。庶民如我，也只是從媒體看到這消息，然後就抱持這個印象。

其實早在張懸甫闖出名號，一個人背著吉他在live house表演時，就已看過她的演出。她在舞台上以絕美歌聲加上一堆廢話的表演特色，到她後來在Sony出片，成為全台知名的歌星之後，張懸的特質伴隨著名氣的增長，成了一個張懸的樣板。而對於廣大的群眾，不管是透過親炙或是透過現場、媒體，對張懸的認知就是某個樣子。而這個形象，是否就是焦安溥這個人的真正模樣？

每個人都有多面性。任何人面對不同的人事物，都會展現出或多或少不同的樣貌。面對家人、朋友、情人、職場，都會呈現不同面貌。但台灣社會在儒教文化的荼毒下，總會要求每個人都言行、心體如一。即使自己做不到，也要別人當個聖人。而一個全台知名的明星張懸，又是否為本名焦安溥的30多歲女子的真正樣貌？這是否只是焦安溥的其中一個面向而已？

我曾聽一位歷史留名的台灣巨星說過，她不管在舞台上或舞台下，都必須是符合她的名號的那個樣子。不管過了幾十年，只要沒有退休，她都必須是那個人。不然就會背離了她的支持者的期望。而2015年焦安溥說要暫離舞台，退居幕後，回歸生活，是否僅是要擺脫張懸這個身分，讓自己的更多面性，可以展現在這個世界而已？

在過去幾年，焦安溥不但常跑live house，在地下社會倒閉時跟一群獨立樂迷坐在師大公園喝酒，拿起吉他隨意彈唱。出國做小型演出，擔任獨立樂團的樂手或嘉賓，在海外旅行見習。還莫名搞出個酒駕的「社會實驗」，去年弄了一個「公民對談」，引來一堆粉絲的叫好以及一部分人的酸言酸語。

這些可能都是焦安溥在走到30多歲的人生階段，試圖用新的方式來面對世界的一種姿態。

當然，在大家都以為張懸退休之後，在2018年以本名搞了大型演唱會，上台還說：「cover張懸的〈寶貝〉。」這種姿態也同樣引來粉絲叫好與社會批判。但不管是期待叫好或是攻擊酸語，他們看到的還是以前的張懸，而非現在的焦安溥。

那麼在演唱會結束後，焦安溥想透過這場演出自我完成的或傳達的，有沒有達到效果？

演出前，我拿到兩張演唱會加場的票，先找自己的熟人要一起去看。結果發現我的熟人，大部分在世俗眼光內算是怪人，對張懸都沒什麼興趣。直到前一天，朋友A更傳看完演唱會的幾個歌迷感想跟我分享：「其他的歌都好無聊，還好她有唱〈寶貝〉耶，我愛安溥<3」、「我希望她快點結束，我好想去尿尿喔。」、「22首太多了啦，聽到一半就幌神了，我肚子好餓，還得趕火車回家⋯⋯」

A傳完後說：「誰要去啊？」不過我後來還是找到人去看了，畢竟是可以期待的音樂會。

當然，在社群軟體上同時也看到不少叫好的回應，很多人說光是聽到她的聲音就哭了，也有獨立樂迷為了歌單叫好，並勾起自己的聽團經驗等等（但這好像跟採訪中焦安溥想傳達的東西不同）。不管是好壞的反應，以及發文者在討論焦安溥的態度，蠻多人還是把「焦安溥」當「張懸」看。

但從網路上的回應看來，《煉雲》演唱會的評價應該是有切到焦安溥想要的一些點。不管聽眾的反應如何，我還是認為這是場相當獨特並成功的演唱會。接下來焦安溥會有什麼動態，會有什麼新的作品或計畫？也許值得關注。

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航