《好音樂的科學II》：為何大調聽起來快樂，而小調聽起來悲傷？

文：約翰・包威爾（John Powell）

你的音樂初體驗

我敢保證你一定不記得，第一次情緒因音樂而受到影響，究竟是什麼時候的事了。你或許想問，我怎麼能這麼肯定呢？因為，這很有可能是發生在你出生前的事。人類胎兒大約在出生前兩個月，對聲音就已經有反應了：快速、活潑的音樂會讓胎兒心跳加快；而緩慢、撫慰的音樂則會使他們平靜。幾週後，當人們準備降臨這個紛擾的世界時，透過測量心跳變化，以及在母體子宮內不同的胎動程度，胎兒就已展現出對音樂的情緒反應。

出生後，做父母的（尤其是母親）就會視當時是要逗小寶貝開心還是要安撫他，來跟小嬰兒以各種有如歌唱般的語調說話。安撫時所說的「好了好了，寶貝不哭了哦！」通常是採用低音、下行旋律，以及十分緩慢的速度來說，其實比較像是在唱搖籃曲。而逗弄嬰兒時說的「你這個可愛的小東西！那是什麼聲音啊？」採取的則是高音、音符變化較多、節奏強烈且不斷重複的語調。這類母親本身發出的音樂性語句，伴隨著樂曲和搖籃曲的播放，會影響小嬰兒血中皮質醇（cortisol）的濃度，而皮質醇的濃度，則與人們興奮或放鬆的程度息息相關。

搖籃曲甚至具有醫療用途，因此對小嬰兒來說相當重要。傑恩・斯坦德利（Jayne Standley）醫師在二○○○年時，曾將搖籃曲用於有哺乳問題的早產兒身上。由於在懷孕三十四週前就出生的嬰兒，尚未發展出吸吮液體而不會嗆到牛奶的協調能力，因而必須用管子餵食。而學會吸吮動作的嬰兒要比以管子餵食的更容易增重。斯坦德利醫師為了解決這個問題，便發明了「搖籃曲播放奶嘴」（Pacifier Activated Lullaby）系統，簡稱PAL。每當小嬰兒吸吮奶嘴時，PAL就會播放搖籃曲，然而吸吮的動作一旦停止，音樂也就跟著停了。很明顯地，小嬰兒是愛聽音樂的，因為只需練習個幾分鐘，小嬰兒便學會了持續吸吮奶嘴，好讓音樂一直播放下去。

小嬰兒在快過第一次生日時，便開始養成分辨快樂和悲傷歌曲的能力。到了四歲時，幼兒便可依照自己正在聽的音樂，將符合音樂情境的臉部表情圖片指認出來。從這個年紀開始，他們就會以快樂或是悲傷的方式，唱同一首歌——如果用夠多的巧克力來賄賂他們的話。只不過，在他們成長的這個階段，所謂的「快樂」指的不過就是快速大聲，而「悲傷」就等於安靜徐緩罷了。至於成人雖然能辨別一些較為複雜的音樂情境，但我們仍然會將快樂的情緒，與速度和大聲連結在一起。

到了五到十二歲期間，我們就會開始建立起一套音樂標準，對於不符合這些標準的音樂，我們就會感到好笑或討厭。例如，我們在聽過大量的音樂或歌曲後，潛意識裡就具備了理解一首樂曲調性的能力。我們可能並不清楚調子是什麼，但卻能哼出這首曲子中一連串的音，甚至還能猜對最後一個音，以及和聲中所用的和弦是什麼。倘若曲子中出現了奇怪的或走音的音，即使是九歲小兒都會覺得好笑或怪異。在就讀小學的期間，我們也開始懂得辨別小調與悲傷、以及大調與快樂之間的關聯——而正好，這就是我們要進入的下一個主題。

為何大調快樂而小調悲傷？

我之前提過，即使你完全沒學過音樂，也仍會是專業的聽眾。每當你聽到一首樂曲，就會下意識地分析每一件事，像是曲子是哪種類型、節奏為何，以及我剛才提到的，是什麼調子——即使你連調子是什麼都不懂。

那麼，調子到底是什麼？還有，要是我們連調子都不懂的話，又怎能辨認它們呢？

在西方音樂系統中共有十二音可用，但我們多半一次只用其中七個音（雖然作曲者在一首曲子中，可能會從某一組七個音變換到另一組）。在所有西方樂曲中，每次選用的那一組七個音，便稱為「調」（key）。

在播放樂曲時，你會對「用了哪七個音」有清楚的概念，因而當有人用了不對的音彈奏時，你就會覺得聽起來不太對勁，音的位置不對——也就是走音了。

當你下意識地拼湊出這七個音的同時，也能辨識其中最重要的一個，而這一個就是主音。C大調的主音是C，同組的還有D、E、F、G、A和B；而D大調的主音則是D，整組音則是D、E、升F、G、A、B和升C。別擔心，你不需要記得這些音的順序，我之所以在這裡把它們列出來，只是為了說明各組音，也就是每個調，都有固定的識別元素。

西方音樂採用兩種調，小調與大調，而我們潛意識裡的音樂分析機制，則不難分辨自己正在聽的是哪一種。如同我在上一節最後所說，我們習慣將小調與悲傷、大調與快樂聯想在一起。但，為什麼會這樣？

其中一個原因跟文化有關。在北歐和美國，多數悲傷的歌詞是以小調演唱的，如著名的爵士歌曲 〈Cry Me a River〉即是；而快樂的歌詞則傾向以大調來表現，如披頭四的這首歌〈Here Comes the Sun〉。因而生長在這些社會的人，就會對這樣的連結產生預期心理。但對音樂來說，還是老話一句：即便對於身在這些社會中的人們來說，這樣的連結也並非鐵律。大家還是可以用小調譜寫快樂的歌，如英國作曲家珀瑟爾（Purcell）以D小調所譜寫的輪旋曲Round O；並以大調創作悲傷的樂曲，如加拿大詩人兼創作歌手李歐納・柯恩（LeonardCohen）的〈哈利路亞〉（Hallelujah）等。

我們在前面提到了，某些社會（如西班牙、巴爾幹半島諸國以及印度等）是以小調來譜寫歡樂以及悲傷的樂曲。那麼，是否有任何客觀理由，可以解釋為何小調聽起來就應該是悲傷的？

有兩個技術性理由可以解釋為何人們認為小調比起大調，更適合用來表達悲傷或渴望等複雜的情緒，但我們不應把這些理由當成鐵律，以下比較像是溫和的建議。

小調能將較悲傷的情緒表現得這麼出色的第一個理由，是它們本身就比大調來得複雜。為讓各位瞭解這一點，我們先很快地看一下將豎琴弦調成大調的方式。

豎琴弦乃是以特定頻率來回振動的方式產生樂音。舉例來說，一根琴弦可能每秒會從左盪到右再擺盪回來達一百一十次，使得我們耳膜附近的氣壓，每秒也跟著升高降低一百一十次。這種擾動壓力會讓我們的耳膜，以同樣的速率前後鼓動，如此我們便能聽見該頻率的音。（此處說的便是A2這個音的頻率，亦即由吉他A弦所彈奏出來的音。）

要是我們讓豎琴的另一根弦，也發出跟第一根弦的頻率，有著簡單倍數關係的振動的話，聲音聽起來就會很和諧。例如，每秒振動一百六十五次的音就可以跟頻率一百一十的音搭配得很好，因為一百六十五是一百一十的一點五倍。

一組大調音階會從某個頻率的音開始，然後分別加上頻率是第一個音的1⅛、1¼、1⅓、1½、1 和1⅞倍的音。而由這些簡單的分數關係，所組成的穩固且緊密的「團隊」，我們就稱之為大調。

且讓我們用運動來類比一下。小調基本上就是從一組大調團隊中，將三名隊員替換成另外不太融入的三隻菜鳥。例如，其中「1⅔」的那個音，就會換成比較不熟悉的分數「1」。為了增加複雜度，小調樂曲偶爾就會將一些原本的大調隊員，換成比較弱的新成員。

由於新團隊的所有成員間彼此不太協調，因而比起較為自信的大調，也更能傳達複雜或抑鬱的音樂情境。

音樂心理學家大衛・赫倫（David Huron）以及馬修・戴維斯（Matthew Davies）則發現了另一個將小調與抑鬱情緒連結在一起的可能原因。在他們針對大調與小調樂曲的廣泛研究結果中顯示，小調旋律中各音間的起伏，平均要比大調來得小。當我們開心的時候，說話的音調起伏就會比較大，像這類句子「嗨！很高興你來了，你好嗎？」中，「嗨」和「很高興」兩者之間聲音由高到低的落差可能會相當大，接著在說到「你好嗎？」時又會跳回到高亢的音調。當我們不開心的時候，我們的音高起伏則較小。比方說，「我聽說你母親的事了，你還好吧？」這句話各音高間只有很小的落差。即使我們根本聽不懂某個人的語言，也能從這個人語調高低間的落差大小，來判斷對方的心情。因此，小調樂曲中較低的音高起伏，就成了我們將它視為悲傷情境的原因之一。

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書籍介紹

本文摘錄自《好音樂的科學II：從古典旋律到搖滾詩篇──看美妙樂曲如何改寫思維、療癒人心》，大寫出版

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作者：約翰・包威爾（John Powell）

譯者：柴婉玲

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這是寫給愛樂者的大腦科學，也是寫給認真聆樂者的音樂心理學＋實用社會學。

人們喜愛音樂的原因之一，就是音樂能給予大腦適度的刺激，並同時產生愉悅的感受。以科普作家的妙喻來說，音樂「不過就是大腦的健身房罷了」。當然，音樂遠不只是能讓大腦維持良好狀態而已，更是一種強大的情緒興奮劑。

音樂是良藥 → 振作並集中精神╳轉移厭煩的情緒╳使某情境意義更深刻╳凝聚人心╳紓解壓力

我們的大腦如何將音樂轉化為情緒？

腦幹反射：突然發生聲響時示警；而其他腦區負責剎車

節奏誘導：心跳速率與外界合拍，欺騙大腦去感受情緒

評價制約：將樂曲與愉快事物相連結，使人有美好印象

情緒感染：在正面旋律或歌詞中，同時轉變為開心狀態

視覺心像：白日夢讓人放鬆——腦海浮現風景和其他影像

情節記憶：「親愛的，他們正在播我們的歌」的情緒效應

音樂預期：由猜對或猜錯下面幾個音，感覺高興或激動

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樂觀與傳統：流行樂、電影配樂、宗教音樂和鄉村樂。

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Photo Credit: 大寫出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰