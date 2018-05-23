《好音樂的科學II》：流傳百年的〈生日快樂歌〉還有版權嗎？

文：約翰・包威爾（John Powell）

歌調、抄襲與版權

歌調（tune）是各類型音樂中最重要的特徵。事實上，一首歌除了歌詞以外，就只有其中的旋律有版權保護，因此相當重要。歌調乃是作曲者的智慧財產，而有智慧財產的地方，就有金錢；而有金錢的地方，就有律師……。

當然，所謂抄襲不過就是偷走他人的想法，假裝是你自己想出來的另一個說法。在音樂界最常見的，就是抄襲旋律，但情節輕重不一，從大到已真的犯了罪，到小至自以為創作了一首曲子，但其實只是潛意識記得去年看過某場電影的配樂皆有。

我一開始就說了，旋律是有版權保護的，因此，若你使用的是某個有版權的曲子，就會觸法，即使你是不小心的，即使你是滾石樂團，也一樣。

滾石樂團的基斯・理察（Keith Richard）和米克・傑格（Mick Jagger）長久以來一直是共同創作的，基斯很清楚米克不論到哪裡，都會汲取音樂新知，甚至有時認為他所譜寫的曲子，就是剛剛才在某處所聽到的。這種事通常不成問題，因為很容易就能找出原曲。但在基斯的自傳《搖滾人生》（Life）中，曾敘述當他把兩人最近完成的專輯《Bridges to Babylon》帶回家時，發生了什麼事。基斯一家人圍坐一起聆聽這張專輯，本來一切順利，但到了播放這首歌〈Anybody Seen My Baby〉時，基斯的女兒安琪拉和她的朋友，在副歌部分卻分別唱出了不一樣的歌詞。當時臉上擺出典型的「女兒可能在諷刺我這個英國百萬搖滾巨星老爸」表情的基斯，要女兒說明為何做出此等不買帳的行為。而當安琪拉告訴他副歌部分的旋律，跟創作歌手k. d. lang的〈Constant Craving〉這首歌一模一樣時，基斯感到相當震驚。由於距離專輯發行只剩下一個禮拜的時間，基斯不得不快速採取行動，因而今日，當你看到這張專輯的文案時，就會發現k. d. lang和她的共同創作人班・明克（Ben Mink）也一起列名此曲的作曲人。

雖然少了巨星魅力，但我在撰寫上一本書《好音樂的科學》（How Music Works）時，也是差點跟律師槓上。我原本決定全書只用兩首歌來舉例：即〈黑綿羊咩咩叫〉以及〈生日快樂歌〉，因此在書中隨處可見以這兩首歌作為例子，來說明各種節奏技巧、音程大小和其他許多東西的參考資料。在不同的編輯人員和一些友人看過草稿後，正當此書的作業接近尾聲時，卻有人問了一句：「〈生日快樂歌〉不是還有版權嗎？」而我認為這幾乎是不可能的事，當時並不知道這樣的歌居然還會有版權。但在我查證過後，發現這首最無害的歌，居然是一件有如約翰・葛里遜（John Grisham）的小說一般，有關貪婪企業和法律行為事件的焦點。

關於〈生日快樂歌〉，雖然有一籮筐的謠傳和軼聞，但幸好喬治華盛頓大學（George Washington University）的法學教授羅伯特・布羅奈斯（Robert Brauneis），針對這個主題寫了一篇詳盡且可靠的學術文章。在他這篇名為〈版權與世界最受歡迎的歌〉（Copyright and the World’s Most Popular Song）文章中，布羅奈斯教授將整件事做了一番深入探討，不過我在此處很快地說明一下它的光明面與陰暗面就好。

〈生日快樂歌〉約莫是在一八八九年某天，由美國一對姐妹花蜜德莉（Mildred）和佩蒂（Patty Hill）以不同的歌詞所創作出來的，她們兩位都是幼稚園老師。

現在，請別犯跟我一樣的錯誤，把這首曲子想像成是由一對戴著蕾絲呢帽的年長女士，在某天傍晚時分，邊煮晚餐邊突發奇想而成的。其實，當年在譜寫這首曲子時，佩蒂才二十二歲，她的姊姊蜜德莉也不過三十。而且這首曲子並非意外之作，而是為了進行一項針對兒童音樂教育的實驗，所精心譜寫而成的。

蜜德莉原本就是一位創作流行歌曲的音樂學者，專精非裔美國人音樂。而佩蒂一開始便投身教育，之後還在哥倫比亞大學任教。因此，我們現在談論的，是一對投入一項音樂計畫的年輕、聰慧且滿懷理想的專業人士。

這項計畫的宗旨，就是發展出一套在音樂和情緒層面上都適合小朋友唱的歌。這首歌就是由蜜德莉譜曲、佩蒂作詞所創作的歌曲初稿，而且依照佩蒂當時的說法：

明天早上我要把它拿到學校，讓小朋友試唱看看。如果它超過小朋友的「聲區」（register），我們就會拿回家修改，第二天早上再試一次，並要像這樣一試再試，直到我們確定連最小的孩子都能很容易學會為止。

如此創作而來的一系列歌曲， 乃以《幼稚園歌曲故事》（Song Stories for the Kindergarten）為名發表於一八九三年，其中一首歌就跟〈生日快樂歌〉的旋律相同，但歌詞卻完全不一樣。這首歌原本是以重複「大家早安」（Good Morning to All）這個片語創作並發表的，內容完全沒有提到生日。

到了十九世紀的尾聲，由於當時人們才剛剛懂得像今日一樣慶祝生日，因此美國境內本來是沒有統一的生日歌曲的。但在〈大家早安〉一曲發表後，人們開始把原來的歌詞換成了「祝你生日快樂」（Happy Birthday to You），並在二十世紀初逐漸成為通用的生日歌。到了一九三七年，甚至連製作電影的人都知道，即使只是以樂器演奏一小段這首歌的旋律，就足以讓觀眾明白這是過生日的橋段。

這首曲子，以及新的「祝你生日快樂」歌詞的版權，本應於一九三五年由那對姊妹所擁有。而這些年來，有好幾個人宣稱蜜德莉並未創作此曲，但卻都站不住腳，因為在指控者不斷宣稱「一模一樣」或「非常相似」的那些歌中，並沒有任何一首是真正相似的。因此我認為，應該將蜜德莉視為這首歌的原作者才公平。只是，沒有人知道「祝你生日快樂」的作詞者到底是誰，也許是佩蒂，或是其中一名學童，或根本就是另有其人也不一定。

時至今日，〈生日快樂歌〉已成了全世界最常傳唱的歌，事實上，正因為它實在太受歡迎，以致在當時我要是把這句話打出來的話，這首歌的擁有者就可獲得大約兩美元的版稅，也就是總計一天五千美金，或一年大約兩百萬美金的進帳。

而這也正是為何華納音樂公司（Warner Chappell Music）千方百計地想保有版權的緣故。二○一三年時，他們甚至表示要設法將這首歌的版權期限，延長到二○三○年！在看過電影《比佛利山超級警探》（Beverly Hills Cop）三次之後，我對於美國法律制度有了更深的認識，從我受過的高等教育的角度來看，我不得不說長達九十五年的版權期限，似乎太過分了點。

布羅奈斯教授對此提出了很好的見解，亦即這首歌並未真的取得版權。同時，珍妮佛・尼爾森（Jennifer Nelson）的那間名為早安製片公司（Good Morning to You Production），也利用這份研究做為有力論證，於二○一三年六月起針對此曲的版權問題提出訴訟。但好戲並沒有到此結束。二○一三年四月二十七日，一個名為露帕與四月魚（Rupa & the April Fishes）的樂團，於主唱露帕生日當天在舊金山舉辦了一場演唱會，在其現場實況專輯中，收錄了一段觀眾對露帕唱〈生日快樂歌〉的錄音。由於必須要付這首歌四百五十五美元的版稅，露帕加入了電影製片羅伯特・辛格爾（Robert Siegel）的訴訟行列——後者因為在某部影片中用了這首歌，而被索取三千美金的版稅。接下來法庭上這場以小搏大的版權之戰，則在法官喬治・H・金（George H. King）於二○一五年九月二十二日，判定華納音樂並未擁有該曲的有效版權而告終。甚至還有人認為，他們必須償還這些年所收取高達百萬版稅的部分費用。因此，現在你要是在餐廳裡對著祖母唱〈生日快樂歌〉的話，就不必再擔心有任何法律上的後遺症了。

怎樣才算創新，而非抄襲？

你可能常常聽到這句話「優秀的藝術家抄襲，偉大的藝術家剽竊」。這句話說得太好，事實上，它甚至好到對不同領域的名家都有貢獻，例如愛爾蘭作家王爾德（Oscar Wilde）、美國詩人艾略特（T. S. Eliot）、畢卡索、史特拉汶斯基等。而在這些成就耀眼的人中，只有艾略特真正寫過類似的話：「不成熟的詩人模仿；成熟的詩人竊取；糟糕的詩人將取自他人的東西搞砸，而優秀的詩人則予以改良，或至少寫出不一樣的東西。」

如果你想抓出抄襲的音樂，就會發現到處都有跡可循。但要想堅持每首曲子都必須是百分之百原創的話，不但毫無意義，而且也會處處受限。因為要是和聲、節奏、音色和結構完全沒有重疊的話，就無法創作或是辨認某類型的樂曲。例如，許多一九六○年代的汽車城音樂都大同小異，而正是這種相似的特性，讓這類型的音樂易於辨識。

正因新樂曲和新類型乃是衍生自以往風格，音樂才得以不斷演進。人們很容易就能聽出伊吉・帕普（Iggy Pop）在一九七七年所寫的暢銷金曲〈Lust for Life〉前幾秒，是源自一九六六年由拉蒙特・多齊爾（Lamont Dozier）、布萊恩・霍蘭德（Brain Holland）和艾迪・赫蘭（Eddie Holland）所寫的兩首歌：一首是由瑪莎與凡德拉合唱團（Martha & The Vandellas）所唱的〈I’m Ready for Love〉，而另一首則是至上女聲三重唱（Supremes）的〈You Can’t Hurry Love〉。但這並不算抄襲，伊吉・帕普是有意識或潛意識地以早期音樂風格為靈感，來創作全新的曲目，而這樣的情形其實一直都存在。布拉姆斯的《第一號交響曲》完成於一八五四年，雖是在貝多芬創作《第九號交響曲》的三十年後，但你仍能從後來的曲子聽到前人的影子。發現舊曲新歌之間有所關聯是件有趣的事，除非有人真的想剽竊他人的作品，否則，這些都只不過是音樂演進的一部份罷了。

相關書摘 ►《好音樂的科學II》：為何大調聽起來快樂，而小調聽起來悲傷？

書籍介紹

本文摘錄自《好音樂的科學II：從古典旋律到搖滾詩篇——看美妙樂曲如何改寫思維、療癒人心》，大寫出版

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作者：約翰・包威爾（John Powell）

譯者：柴婉玲

你怎樣看待音樂，決定你成為哪種人！

哪些音樂具有實用性？歌詞如何造就人？

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這是寫給愛樂者的大腦科學，也是寫給認真聆樂者的音樂心理學＋實用社會學。

人們喜愛音樂的原因之一，就是音樂能給予大腦適度的刺激，並同時產生愉悅的感受。以科普作家的妙喻來說，音樂「不過就是大腦的健身房罷了」。當然，音樂遠不只是能讓大腦維持良好狀態而已，更是一種強大的情緒興奮劑。

音樂是良藥 → 振作並集中精神╳轉移厭煩的情緒╳使某情境意義更深刻╳凝聚人心╳紓解壓力

我們的大腦如何將音樂轉化為情緒？

腦幹反射：突然發生聲響時示警；而其他腦區負責剎車

節奏誘導：心跳速率與外界合拍，欺騙大腦去感受情緒

評價制約：將樂曲與愉快事物相連結，使人有美好印象

情緒感染：在正面旋律或歌詞中，同時轉變為開心狀態

視覺心像：白日夢讓人放鬆——腦海浮現風景和其他影像

情節記憶：「親愛的，他們正在播我們的歌」的情緒效應

音樂預期：由猜對或猜錯下面幾個音，感覺高興或激動

平時，你喜歡哪種類型的音樂？

沉思與複雜：古典樂、爵士樂、民謠和藍調。

激昂與叛逆：搖滾樂、另類音樂，還有重金屬樂。

樂觀與傳統：流行樂、電影配樂、宗教音樂和鄉村樂。

活力與節奏：饒舌歌、靈魂樂以及電子音樂。

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流行樂也有大學問！讓不同類型的音樂進入生活，拓展你的音樂視野

諾貝爾文學獎得主巴布狄倫的歌詞，如何巧妙與曲調做出搭配？

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Photo Credit: 大寫出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰