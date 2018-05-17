英雄與獨裁者一個樣，尼加拉瓜年改燒出人民11年怒火

1979年6月20日，美國廣播公司（ABC）記者比爾史都華（Bill Stewart）到尼加拉瓜首都馬納瓜（Managua）的東部，企圖深入革命份子和獨裁政府軍交戰的中心。旅途中經過由政府軍「國家護衛」（Guardia Nacional）看守的檢查哨，持有合法媒體證的史都華乖乖下車接受檢查，卻隨即被士兵要求下跪，一時緊張的士兵，開了一槍擊中其後腦，史都華當場斃命。下手士兵發現誤殺美國記者後，試圖掩滅證據並嫁禍給革命份子。

殊不知，這段畫面被當時車內的攝影師拍下，影帶隨即偷渡到紐約。這段國家護衛軍射殺外國記者的畫面，藉由ABC、國家廣播公司（NBC）和哥倫比亞廣播公司（CBS）的晚間新聞時段強力播放。如此，輿論讓長期以來支持獨裁政權並訓練國家護衛軍的美國總統卡特（Jimmy Carter）決定抽手，獨裁領袖蘇慕薩（Anastasio Somoza DeBayle）也在7月17日逃離尼加拉瓜。

7月19日，挾著天主教會的支持，革命軍桑定民族解放陣線（FSLN，桑定為尼加拉瓜20世紀初的革命領袖）夥同反對派的資本集團組成了聯合政府。當時33歲的FSLN領袖之一丹尼爾・奧蒂嘉（Daniel Ortega）和他的弟弟恩貝多（Humberto Ortega）意氣風發身著橄欖綠軍服，對著亢奮的群眾吶喊：「戰士是千萬人民之僕！」

昔日英雄卻成被抗議者，民眾上街反年改

時間快轉到今（2018）年4月21日，同樣的場景，在反對政府的年金改革示威遊行中，尼加拉瓜記者加恩那（Ángel Gahona），於Facebook直播報導時，頭部中彈，血淋淋的畫面一刀未剪的在網路上瘋傳。尼加拉瓜人民心口一震，這畫面極其熟悉彷彿歷史重演。只是這次，壓迫抗議民眾的政府領導，是當年搖旗吶喊，如今現年72歲的已顯老態的奧蒂嘉。

還原這起事件，要從4月16日一早說起。奧蒂嘉政府在當天發佈了修法年金改革的政令。根據尼國國家社會保險機構（INSS）的說法，這次的年金改革分成三個部分：

勞工的負擔從原本的6.25％增加到7％；企業家得負擔年金從19％將逐步增加，直到2020年的22.5％。 原本的課稅上限為月薪72,410科多巴（科多巴與台幣匯率接近1：1），這次也完全取消，完全照實質受薪計算，衝擊當地的高階主管階級，所得替代率則依據繳交週數降低約10％-15％。 對於退休人士，將負擔5％的年金扣除額，用來支付醫療計劃。

有趣的是，80年代時，也是桑定政府親手拿掉退休年金扣除額，當時贏得退休人士支持。

INSS表示，此次改革是為了讓社會保險機制能收支平衡。2017年國際貨幣基金（IMF）的報告中指出，尼加拉瓜許多社會計劃，在委內瑞拉減少援助後，有立即性的危機，其中社會保險機制，有可能在2019年破產。但INSS閃電式的記者會當中，卻沒有提到如何解決INSS長期為人詬病的行政濫支，和財務透明度不足等根本問題。

這可是擺明了，把資本家、勞工和中產階級一次得罪光了。除了百萬勞工，企業家這次也都跳出來和群眾站在一起，呼籲政府收回成命，否則將損害經濟和民眾的利益，且亦無法保證解決社會保險的財務問題。抗議活動從4月18日開始，由首都漸漸蔓延到各省，其中更包括40年前桑定的革命大本營和奧蒂嘉的票倉，天主教會和企業家也都和民眾站在一起。只是抗議的群眾不僅要面對政府暴力鎮壓，還得面對桑定支持者的攻擊，也因此造成47人死亡，並登上了各國媒體版面。

但無論如何，年金改革在世界各地見怪不怪，抗議固然無法避免，卻也不至於造成如此嚴重傷亡和對抗，也引起了不成比例的國際社會關注。一切就在於，尼加拉瓜人民對於這個政府已忍無可忍，無法再維持著過去11年來的壓迫。

Photo Credit:Reuters/達志影像

拉攏資本家、深入軍警系統，奧蒂嘉還廢除連任限制

在革命後執政的奧蒂嘉，1985年大選輸給對手，在2007年捲土重來，以些微差距贏得選戰，再次登上總統之位。左派出身的他，卻明白要牢牢掌握權勢，勢必要安頓資本家。除了讓企業家派代表進入政府擔任顧問，給予稅金優惠，更將大量來自社會主義友邦國家如委內瑞拉等的國際援助，直接藉由合約和法規，注入私人企業，以此換取企業家在爭議議題上的支持。

接著奧蒂嘉把重心轉向警察和軍人勢力，安插個人勢力並修法削弱軍警的制度化，加長軍隊領導任期，使這兩個部門也成為聽命行事的工具。對於內部媒體，則採取鐵腕壓制，大力的審查和重重的規定，與政府沒關係的獨立媒體，幾乎無法參加任何政府活動，使媒體數量大量減少。為了更鞏固其勢力，奧蒂嘉也開始伸出友誼之手，和以往關係緊張的天主教和基督教建立關係，並在墮胎、多元性別等議題上傾向保守。在鄉村地區，奧蒂嘉則利用來自委內瑞拉龐大的補助，發放農民救助金，投入許多社會計劃，協助其修繕屋頂等等，藉此贏得鄉村廣大群眾的支持。

尼加拉瓜憲法雖禁止總統連任，但該國最高法院卻在2011年裁定憲法的連任限制不適用，確認奧蒂嘉的連任資格，並使其成功當選。奧蒂嘉就任後推動修憲，2014年修憲使其可無限連選連任。這也讓奧蒂嘉在2016年，成功的協同其副總統——總統夫人牟利羅（Rosario Murillo）第三次宣誓就職。

第一夫人當副總統，奧蒂嘉鞏固政權最佳推手

詩人出生的總統夫人牟利羅，卻掌握了尼加拉瓜近十年的政治。自從其夫掌政後，牟利羅就主導了所有的政府對外發言，撰寫新聞稿。部分的預算案和政府決策，也都必須透過牟利羅批准。各省的市長，也都被強迫參加定期與牟利羅的會議。每天中午，牟利羅甚至透過廣播和電視，在政府媒體頻道大力宣導政府政策，和其社會主義思想。

此外，對藝術有一番獨特見解的牟利羅，在公共場合出現總是一席奢華民族風打扮，對首都馬納瓜的街景也有相當多的意見，並下在全市種了近150顆金屬打造，總價330萬美元的生命之樹（Arbol de la vida）。擅長公關的牟利羅，幾乎是奧蒂嘉鞏固政權的最佳幕後推手，外界也都預期，牟利羅將可能是健康每況愈下的奧蒂嘉在2019年的接班人。

歷史給的教訓，就是我們無法從歷史得到教訓

就這樣奧蒂嘉和牟利羅政權，度過了近乎沒有反對聲音的11年，且各方勢力達到了一個扭曲的恐怖平衡。經濟上來說，尼國是全拉丁美洲成長率第三高的國家（2010-2017年，平均5％，僅次於巴拿馬和多明尼加），許多外資紛紛投入當地的礦場和紡織業。

在鐵腕政策下，尼國也順利的避開鄰國宏都拉斯和薩爾瓦多的幫派和毒品犯罪。但看在尼國長期被壓抑的中產階級和學生眼中，尼國社會貧富不均年年拉大、財富集中少數人、民主和人權不斷被扼殺。就像黑格爾（Georg Wilhelm Friedrich Hegel）說的：「歷史給我們唯一的教訓，就是我們無法從歷史中得到任何教訓。」對他們來說，現在的奧蒂嘉已經和40年前他們父母口中的蘇慕薩，是同一個人了。

年金改革隨著天主教會、資本家和各國使館的壓力下，已宣布暫緩，並在5月16日由天主教會作為斡旋，由奧蒂嘉進行與反對派的磋商。馬納瓜街上，抗議活動也告一段落，留下滿地碎屑和抗議的紙牌，上面寫著「蘇慕薩，奧蒂嘉，到頭來一個樣！」這句話，卻連同尼國記者加恩那被謀殺的畫面，繼續在網路上發酵孕育著下一場風暴。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航