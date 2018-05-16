「把我們逼到角落」，北韓臨時中止兩韓會談、更揚言取消「川金會」

就在原訂於今日（16）在板門店舉行的兩韓高層會議開始前兩個小時，北韓發表聲明取消會談，原因是南韓與美國再度展開大規模的聯合軍演。不只如此，北韓第一副外長金桂冠更表示，下一個被取消的有可能會是川金會：「如果美國只是試著單方面把我們逼到角落、強迫我們放棄核武，那我們是不會有興趣繼續核武協商的。」

兩韓高層會談原定今天在板門店停戰村南韓側舉行，討論上個月兩韓高峰會的後續措施，如緩解朝鮮半島軍事緊張、促成南北韓離散親人團聚、聯合組隊參加雅加達亞運等事宜。

（中央社）北韓今天表示，由於南韓與美國正展開聯合軍演，平壤決定取消原定今天與首爾舉行的高階會談，並質疑預定下個月舉行的美國與北韓高峰會是否能夠依計畫舉行。



北韓中央通信社報導，南韓和美國展開代號為「大雷霆」（Max Thunder）的聯合軍演，這是在「預演入侵北韓」，是兩韓關係熱絡之際的挑釁行徑。南韓聯合新聞通訊社引述報導指出，北韓也質疑，領導人金正恩下個月和美國總統川普的高峰會，是否能夠依計畫舉行。



北韓中央通信社報導稱：

「在南韓各地展開的這項軍演以我們為目標，明目張膽挑戰板門店宣言。這項蓄意軍事挑釁與朝鮮半島的正面政治發展背道而馳。在這項與南韓當局聯手展開的喧囂軍事挑釁之下，美國也必須仔細思量對擬議中北韓與美國高峰會命運的影響。」

為期兩週的聯合軍演已於5月11日展開，包括8架F-22猛禽式匿蹤戰鬥機、不明數量的B-52戰略轟炸機及F-15K戰機等約100架軍機參與演習。

這次演習涉及南韓與美國大約2000名士兵、100架軍機，美國國防部表示，這是年度的防禦演習，目標是在防禦，已經持續了幾十年了，沒有改變過，目的是在保持軍事準備的基礎。

高層會議臨時「被取消」南韓：這是一種恥辱

《蘋果日報》報導引述《韓聯社》，指出北韓在今日早上9點透過板門店的聯絡官，向南韓政府提案於今日進行兩韓高層會議，卻又在今日凌晨零時以北韓祖國和平統一委員長李善權的名義，向南韓政府通知今日的高層會議「無限延期」，更透過官媒在凌晨3時宣布「高層會議中止」。對於北韓金正恩政權在短短15小時之內出爾反爾，南韓政府表示「這是一種恥辱」。

青瓦台一名官員表示，南韓正在找出北韓取消會談的「真正意圖」。南韓也將對無限期延期高層會議一事，向北韓發出通知表明立場，具體內容還在研究當中。

而針對北韓向川普發出「美國應認真思考聯合軍演對川金會可能產生的影響」的訊息，美國國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）則表示，「我們會繼續計劃這場會談。」

她並說，華府未收到平壤立場改變的通知：「沒有從那個政府（指北韓）或從南韓方面聽到暗示我們不應該繼續這些演習，或者不用再繼續計劃川普總統與金正恩下個月會談的任何消息。」諾爾特也否認美韓聯合軍演是在挑釁，強調「金正恩說他理解我們展開這些聯合演習，對美國的重要性。演習會繼續進行下去」。

美國白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）今天也表示，白宮注意到來自北韓的這則報導，而「美方將考量北韓的說法，同時並持續與我們的盟友合作。」

北韓：如果要遵照「利比亞模式」，就不會有「川金會」

《韓聯社》報導，在臨時取消兩韓高層會議後數小時，透過北韓國家通訊社，北韓第一副外長金桂冠明確表示，北韓當局對任何迫使他們放棄核武的談判都不感興趣。

「如果美國只是試著單方面把我們逼到角落、強迫我們放棄核武，那我們是不會有興趣繼續核武協商的。」他更指出，將 重新考慮如何對應即將到來的美國首腦會議，也 呼籲美國以誠摯的態度參與會談，這樣北韓也會予以「適當的回應」。

北韓的不滿，正是針對美國的去核談判策略。美國國家安全顧問波頓（John Bolton）日前接受《ABC週日新聞》（ABC News Sunday）專訪時所述，希望以利比亞無核化計畫模式套用在北韓上，也就是「先棄核、後補償」為原則的棄核模式，並將相關材料與設備送往美國。

利比亞領袖格達費（Muammar Gaddafi）2003年放棄包括核武在內所有大規模毀滅性武器，不過2011年利比亞內戰爆發，格達費政權遭到接受西方國家支援的反抗軍推翻，北韓平壤當局一直引以為戒。此外，伊拉克獨裁者海珊（Saddam Hussein）也被美國以「伊拉克發展大規模殺傷性武器」為藉口發動侵略戰爭，海珊後來被處死。

《風傳媒》報導，金正恩4月與中國國家主席習近平談到無核化的問題時表示：「按照金日成主席和金正日總書記的遺訓，致力於實現半島無核化，是我們始終不變的立場」「如果南朝鮮（南韓）和美國以善意回應我們的努力，營造和平穩定的氛圍，為實現和平採取階段性、同步的措施，半島無核化問題是能夠得到解決的。」

韓媒分析，金正恩的具體構想是：如果南韓、美國在領導人會談中要求北韓為實現無核化採取某種舉措，則兩國也應當對北韓採取同等水平的經濟援助、安全保障，以「各方並行」的方式推進無核化，實際作法包括解除或鬆綁經貿制裁、停止美韓聯合軍演、縮減甚至撤離駐韓美軍、美國與北韓建交。

「非核化」如果不保，川普的諾貝爾獎恐怕跟著夢碎？

北韓官方通訊社向川普發出訊息，是對川普的一項考驗，儘管川普聲稱他有很強的談判能力，與北韓達成協議對於他而言，也是一場巨大的政治勝利。

北韓官方上周才剛宣布，將於23至25日關閉豐溪里核試場，還邀請各國媒體一同前往採訪。而根據美國地球攝影公司「行星實驗室」14日拍到的衛星照片顯示，豐溪里核試場已有部分建築遭到拆除，應是為了在關閉儀式中，在全球媒體前證明北韓去核決心，並為6月12日的「川金會」營造友善氣氛。

North Korea has Begun Dismantlement of the Punggye-ri Nuclear Test Sitehttps://t.co/bSd8iI8zUd@TheWarOfNow @GreatPoppo @BuckTurgidson79 pic.twitter.com/jw8eEKrH8W — Web Sorber (@WebSorber) 2018年5月15日

不過《華盛頓郵報》指出，儘管北韓長期有金氏家族獨掌大權，但是內部有「鷹派」與「鴿派」之分，分析師擔心北韓內部鷹派抬頭，軍方強硬派可能擔心川金會談論無核化，影響目前的外交努力。

北韓臨時取消了兩韓高層會議，未來是否仍會遵守約定關閉核試場舉行嗎？一切都充滿未定數。

而同樣未定的，可能是川普的諾貝爾和平獎。

本月美國有18名共和黨議員聯名向諾貝爾委員會提名，表示總統應該獲得2019年的和平獎項，以表彰他結束朝鮮戰爭的工作。而在本周，南卡羅來納州、密西西比州、堪薩斯州等7位州長也跟進，將於本周提交連署給挪威諾貝爾和平獎委員會主席。信中表示，川普「堅定反核且推動和平壤之間的一對一對談，成功為兩韓及全世界開創新的合作模式及友誼」。

然而尷尬的是，就在最新力挺川普角逐諾貝爾的信件公布時，北韓臨時取消和南韓之間的高級別會議，並揚言取消「川金會」。若「川金會」真的辦不成，川普的諾貝爾和平獎恐怕也難到手。

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核稿編輯：楊之瑜