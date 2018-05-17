習近平不是希特勒，但現在中國很像二戰前的第三帝國

文：普通人的自由主義

川普（Donald Trump）的外交政策不斷地衝撞世界局勢，在他廢除和伊朗的核協定後，不少人大罵，以後誰敢相信和美國政府簽的任何協定，把「和平現況」打壞了，川普有什麼辦法處理中東亂局？然而川普一再的打破華府傳統的外交、國關慣例的時候，他卻一再地取得成果，北韓、中國、伊朗、敘利亞等地域困局，目前看來都往對美國有利的方向發展。到底哪一種看法才對？川普沒有章法的章法，到底是什麼？

我認為，川普的戰法，是把美國的最強項放在外交、軍事戰略的最中心，這個最強項，就是美國的經濟實力。金正恩在東北亞的180度大轉彎，不是小火箭人改信佛，而是川普一方面不斷地拿動武恐嚇金正恩，一方面又拿經濟制裁斬斷金正恩財源。美國如果沒有世界第一的經濟體，誰理美國的經濟制裁？同樣的，如果沒有這個全球最強的科技實力，掌控科技產業鏈的最上游，美國商業部有什麼辦法說要把中興廢了就廢了？伊朗的情況，最後也會一樣，伊斯蘭共和國的教士，終歸是人，終歸要吃要喝，川普重啟制裁，沒人敢買伊朗的石油，宗教獨裁者怕得很，最後一定是一邊罵，一邊透過歐洲國家，尋求制定一個對美國大幅讓步的新協定。

但中國不也經濟實力強大，怎美國就能呼風喚雨，中國只能吃啞巴虧？史學家弗格森（Niall Ferguson）說，專制獨裁的政權，比表面看起來的強大要虛弱多了，而自由民主，其實比看起來的虛弱還強大多了。

這關鍵就是自由民主的體質，讓3.5億人，不是3.5億個聽從中央指揮的被動小棋子，而是3.5億個充滿活力，不斷汲汲於拿自己所長，尋求一片天的小砲彈。這種活力，反應在國力上，就是在金融、科技這些經濟最關鍵的項目，通通由美國所控制。之前的美國政府，尤其是歐巴馬（Barack Obama）政權，不懂這種實力就是外交、軍事的最佳後盾，不斷地自我閹割，反而讓壞人處處得逞。

而中國的14億人口，只有一個人擁有真正的自由，這一個人把手一揮，大家來蓋高鐵，高鐵蓋得又快又好，但這一個人手一停下來，14億人通通不敢動，不敢想，活力在那裡？看著中國網路、IT業的發達，新創事業的蓬勃，我常想，如果給這些中國人一個像美國一樣的體制，不用半世紀，就真的可以超過美國三世紀來的發展，而變成貨真價實的世界第一強國。但這個黨，絕對不會給中國人這個機會。

回頭看川普這個狂牛，在拿經濟實力當後盾闖出一個缺口後，如何收拾中國這一局。

哈佛大學的艾利森（Graham Allison）提出的「修昔底德陷阱」，是現在關注國際局勢的人都應該知道的一個概念。古希臘的雅典靠著政治民主和海洋經濟，建立了雅典帝國，威脅到斯巴達這個既有霸主的地位，古史家修昔底德（Thucydides）說，新舊霸主終歸一戰，而這一戰是打了27年的伯羅奔尼撒戰爭，不但打掉了雅典大帝國，甚至讓古希臘的黃金年代煙消雲散。陷阱一說，是指美國像斯巴達舊霸主，憂心新霸主中國的堀起，所以美中終歸一戰。

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拿歷史作對比談論進行中的國際關係，有很多類比上的不倫不類，得小心使用。但中國堀起的事實，卻是不爭的，美國得面對中國在其勢力範圍內的挑戰，也是毫無疑問的。弗格森本人，每參訪中國一次，就憂心一次，中國實力的日益強大和美中之間危險的平衡，他甚至說，這終歸一戰，是像一次世界大戰一樣的愚蠢。

的確，用一戰前的英德比較現在的美中，是比斯巴達和雅典來得準確。一戰前的德國，一如現在的中國，實力稱霸區域，而且經濟上有超越英國的勢頭；國際戰略上，德國的建立海軍，略奪海外殖民地，也直接挑戰海洋霸主英國的地位；政治上，德國雖然也是君主立憲，但中央的菁英獨裁，嘲笑英國民主制度的程度，不下於現在「中國模式」對美式民主的挑戰。英德之間，也就是這樣走進了修昔底德陷阱，而打了場造成數百萬人死亡的混仗。

弗格森引前美國國務卿季辛吉（Henry Kissinger）的話，要避免重複英德之間的歷史重演，就要避免像一次世界大戰前一樣，歐洲各強權分別形成了牢固的血盟。英德之間本來可以不用一戰，德國固然自信滿滿，但德國皇帝並不想要歐戰，而是無辜的被聯盟裡的小盟邦捲入爭端。英國也是如此。要避免不得已的戰爭，就不要形成僵固的聯盟。

從這個角度看，川普對中國態度的忽敵忽友，不管是北韓問題或是貿易問題，川普是在談笑間，把美中關係從零和遊戲中帶出，把美中之間不得不戰的緊張給消除了。

但如果繼續從這角度出發，那美國在東亞的諸多盟友，尤其是台灣，是要非常緊張的，因為在兩大陣營之中，如果聯盟關係是可以游移不定，那小盟友的利益是可以說犧牲，就犧牲。對季辛吉這種現實政治的老手，小盟友不過是下大棋時的小卒子，沒什麼大不了，但卻是台灣的全部身家性命都交在這川普手上。所以我們要了解，川普的章法，真的是在走季辛吉這手嗎？

季辛吉這中國老手，不管是以前還是現在，他對中國的了解都是相當透徹，但也都受到「中國很大，深不可測」這樣的心裡因素所影響，所以在判斷上會偏「能不戰，就不要戰。」因為這樣的心態，所以他在越戰時，是主退的，所以在判斷美中關係時，是主張像一戰時的英德，而不是二戰時的英德。季辛吉如果是英國首相，他會是張伯倫（Neville Chamberlain），而不會是邱吉爾（Winston Churchill）。

所以現在的中國，是一戰前的德意志帝國，還是二戰前的希特勒第三帝國？

我相信習近平不是希特勒，但現在的中國的確比較像1939年併吞波蘭的德國，沒有美國阻止中國的野心，北京沒有停下霸凌他人腳步的必要。看中國如何在薩德上修理韓國，看中國如何在南海得寸進尺，看中國如何在台灣以商逼政，一次次的成功，都持續的強化共產黨的信心。如果整個蛋糕都可以據為己有，有什麼道理只吃一塊？

但一如希特勒的德國，政制是中國這種強權的軟肋，而經濟更是這種政制的致命傷。

不管是德國，還是中國，稱霸的過程中，都會碰上己身經濟實力不足的問題，而最後只能靠一再的窮兵黷武。這就是獨裁政權實際上比看起來的強大要弱小的真正原因。而民主英國和美國，看似一盤散沙，吵個不停，但實際上比看起來的弱小還強大。商人出身的川普，不管經濟學讀得好不好，不管他是有心還是無意，但他一直把經濟放在中國關係的首要，無形中一直朝中國的罩門狂打。

這一打，沒把習近平的中國美夢打醒，至少也讓他避免了希特勒的下場。

本文經普通人的自由主義授權刊登，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航