原住民受的傷，難道漢人就沒感覺？一個讓漢人不再害怕的社團「原青陣」

2014年7月4日，一個「觀光團」浩浩蕩蕩走進交通部觀光局，「遊客」們頭戴草帽、手持相機，拿著旗子的「導遊」說，「來，各位朋友我們往這邊看，這就是觀光局，裡面工作人員正在『表演辦公』，那你們看另外那邊那一位正在『演出講電話』⋯⋯」，這段看來荒謬的「景點介紹」，是為了抗議觀光局消費原住民部落，而這起「觀光觀光局」快閃行動正是由「原住民族青年陣線」籌劃。

「原住民族青年陣線」（文後簡稱「原青陣」）2013年成立，那時「婚姻平權」議題正熱，有部落教會在反同婚遊行中高呼「原住民不支持同婚」，當時就讀成功大學、支持同婚的布農族年輕人Savungaz Valincinan不爽那些人「綁架」其他原住民的立場，於是召集她在街頭抗爭認識的一群原住民朋友，串連台灣各大學原住民社團，表達原住民「青年」的想法，聲明寫好了，卻沒平台可以發表，於是就這麼成立了臉書「原住民族青年陣線」粉絲專頁。

因為很多「創始成員」都是在反美麗灣、反核等社運場合認識的，後來，原青陣粉專，自然而然成為這群人對時事發聲的窗口。

現在，原青陣的臉書社團「原青陣小密室」已經有超過200位成員，最重要的是，原青陣是台灣少數跨族群、跨地區的原住民社團，社團裡，還有大量的「都市原住民」和「非原住民」。如果要我給原青陣三個關鍵字，那會是：年輕、都市、漢人。

一個讓漢人「不再害怕」的原住民社團

「原青陣『非原住民』的比例比起其他組織高很多」原青陣現任副召、魯凱族的Muni說，在原青陣11人的幹部群中，「非典型」成員就佔了快一半，包括四位漢人，和一位平埔族。

原青陣漢人幹部傅崇益，對原住民議題看起來游刃有餘，在活動中遇到他時，常常聽他聊一些原住民族的「內梗」。

但傅崇益說，在認識原青陣朋友前，對原住民的理解就來自九族文化村，2016年參加原青陣共識營前，也曾想過「我不是原住民我加入這個團體應該很奇怪吧」，連說話都有點戰戰兢兢，深怕自己開了不適當的玩笑，「但後來我發現，我怕講錯話就是因為我不了解。我覺得原青陣很棒的一點就是，如果你不了解，他們都會很耐心跟你說的人，他們不怕你問，只怕你在那邊彆彆扭扭。」

Muni分析，其他社團可能會希望「非原住民」剛加入就能跟內部成員一樣「懂」議題，「但是這樣大家會有點怕怕的」，因此Muni說，遇到非原住民加入，「我們會注意他有沒有類似的經驗，討論時會特別帶他，有相關活動，也會問他會不會覺得打擾。」

而原青陣的漢人幹部張佳蓉則表示2017年加入時也大開眼界，「因為原青陣的年輕人比較多，年紀比較相近，透過原青陣可以知道，原來跟我們同齡的原住民族在想什麼、有哪些梗。」比如說布農族腿比較粗、排灣族比較黑，張佳蓉說，她從2012年就開始參加山地服務社，每年固定到南投縣潭南（Walawi）部落，但直到2017年加入的原青陣，她才比較知道怎麼快速的跟原住民拉近關係。

參加原青陣兩年了，傅崇益最後發現，漢人和原住民議題其實沒有什麼分別，比如核能議題，「原住民受到很大的傷害，但是難道漢人就沒有感覺嗎？」因此，現在，身為漢人的傅崇益更堅持待在原青陣，「我要做的事情就是告訴大家，漢人也可以做原住民議題。」

出身都市的年輕原住民，更能討論全國性的議題

因為創立時就是各大學原住民社團的發聲平台，所以除了漢人，原青陣也有許多在「都市」求學的「年輕」原住民。也因為以都市原住民為主，原青陣比部落的青年，更能深入討論全國性、整體性的問題。

原青陣漢人幹部陳軍鈞分析，部落的青年，一方面不在台北這個地理上的政治中心，比較沒那麼多機會參與抗爭，加上偏鄉部落的工作不像都市那麼好找，需要花比較多心力維持經濟生活。另外，部落的人際網絡比較複雜，「比如某個立委提出不好的政策，但那個立委可能就是部落你認識的長輩。」排灣族的原青陣現任總召Kai也說，部落有許多「不好談」的議題，像性別議題在部落就是禁忌，談到平埔族問題，部落也會覺得不干他們的的事。

Kai進一步解釋，「部落談議題是非常具象的，比如誰家的地被買走了，誰家的地被占走了」，但對原青陣來說，這些不是單ㄧ個案，而是全台灣原住民土地的共通問題，因此原青陣不斷關注《礦業法》修法，2017年2月傳統領域爭議時，原青陣也號召了上百人，到凱道聲援。

點開原青陣粉絲專頁，近期關心的議題，就包括平埔族正名、高雄排灣族拉瓦克部落迫遷、原民台的血汗勞工，這些議題橫跨不同地區、不同族群，包羅萬象。這跟大多數以單一族群、單一部落為主的原住民社團很不一樣。

但也因此，每次討論議題，原青陣總是很謹慎的思考部落的主體性，避免「消費」部落、「綁架」了部落的聲音。有時要參加抗爭活動，原青陣內部還會像「吵架」一樣激烈討論：「活動主體是誰？主體是原青陣還是部落？部落訴求是否明確？對部落、對參加者影響是什麼？」現在時常草擬原青陣對外聲明的Muni也一直很小心避免跟部落脫節，「發文總會盡量寫出這些東西跟實際生活的關聯」。

不只把議題「傳出去」，也在內部把議題「深化」

不只發布聲明、實地抗爭，原青陣也會用不同的方式向社會溝通，像2014年舉辦的「觀光觀光局」活動，就成功引起媒體關注，讓觀光局副局長張錫聰承諾，將討論如何規範部落觀光客。2017年8月，原青陣也創立「蔡英文原住民政策監督平台」，檢視37條總統蔡英文的原住民政見。他們也曾經參加2017年的「人權公約審查」，撰寫原住民人權方面的「民間報告」。

但現在，相較於外部的衝撞、抗議， 現任總召Kai更重視原青陣「內部」的培力，上一任總召Savungaz解釋，「以前的創始成員，可能是本來就有很多（社會運動的）行動經驗、跟我有工作默契。現在的原青陣成員，很多是被『原青陣』的名號吸引進來，這些進來的人怎麼跟上原青陣的步伐，是現任總召比較在意的事。」

因此，原青今年舉辦了三天兩夜的內部共識營，也舉辦過內部的平埔議題讀書會，就像幫原青陣內部的人「進修」，讓大家更懂原住民議題。未來，Kai期待舉辦更多深度的工作坊，去談那些「不是黑白二分，但『必須』要被談的事」。

比如2017年10月，女性Model違反達悟族的性別禁忌，靠近拼板舟拍照，引起部落的人反彈。當時很很多女性主義者認為，達悟族應該破除傳統男女分工，不該再禁止女生靠近拼板舟。

但Kai說，「這些主流、進步價值，每個原青心中都會覺得，對，應該要這樣，但性別分工是達悟族文化的全部，如果性別分工被打破，達悟族傳統可能就會毀壞，不能用現在的文明價值強迫部落改變，應該是有越來越多部落青年，從部落內部發起討論，才能想辦法撐出一點點空間。」類似的議題還有原住民加分議題、平埔議題，「它是需要談的，不是一篇兩篇聲明稿可以講清楚的。」

原青陣雖然舉辦許多活動、進行抗爭，但畢竟還是個沒薪水的自願性社團，Kai也擔心未來沒有人接棒。

Kai說，原青陣的大家對未來一直沒有長久的共識，「大家好像都視原青陣為過渡階段，未來可能讀研究所、要投入政黨，沒有人把未來目標放在原青陣」，因此，現在對Kai說，「奠定每個月開會一次，有下一個班底、總召、幹部團隊，原青陣可以穩定的運作，就是現在最重要的事情。」

但Kai也覺得，大家對未來沒有共同想像，也可能是因為「每個人想做的議題都不一樣，我想做都原（都市原住民），Muni一定想做教育，另一個人可能想做性別，我一直都期待原青陣不要被任何事情綁住。」Kai很清楚，這樣的「多元」，可能影響原青陣的穩定運作，但「這也是原青陣可貴的地方。」

核稿編輯：羊正鈺