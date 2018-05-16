拚生育率！行政院除了補助私幼、每月2500元「育兒津貼」擴大發到4歲

因應台灣少子化危機，行政院長賴清德今（16）日宣布擴大育兒津貼，由現行0到2歲，擴大到4歲，每月發放2500元，估計一年可領3萬元。另外為解決嬰幼兒托育的不足，政府也將與私立托嬰中心、私立幼兒園合作，透過補助將其「公共化」。

行政院自14日起連開3天記者會端出政策牛肉，繼前兩天針對低薪、缺工問題提出解方，行政院今日對於「少子化」現象說明對策。

記者會一開始，賴清德表示，去年台灣新生兒數少於20萬，今年第一季又比去年同期減少2500人，如果趨勢不改，台灣2025年人口會轉趨「負成長」、到了2035年總人口跌破2000萬人，政府不得不採取具題做法因應。

他指出，台灣生育率低主要有三原因，一是適婚年齡人口結婚比例低；二是就業與家庭照顧難兼顧、影響生育意願；三是經濟因素，賴清德表示，這些政府都已經、或正在研擬對策解決，強調政府多管齊下，尊重家長的選擇權利，希望盡量照顧到每位小朋友，讓家長在一個友善的環境下，生育子女，提高生育率。

加碼育兒津貼，0 - 4歲幼兒年領3萬元

（中央社）行政院政務委員林萬億表示，目前育兒津貼只針對0歲到2歲，且綜所稅率20%以下、父母一方未就業的家庭發放；未來將擴大為綜所稅率20%以下家庭、未領取育嬰留職停薪津貼或接受公共或準公共化服務者，0歲到4歲幼兒每月皆可領2500元，也就是一年3萬元，第三胎以上每月再加發1000元。

Photo credit: 行政院提供

根據行政院簡報，0到2歲育兒津貼新方案將於107年8月實施，受益人數由原來的14.3萬人增加為26.6萬人；2到4歲將於108年8月實施，受益對象約40萬人。

私幼、私托「公共化」，幼兒園每月學費4500元

除了育兒津貼以外，政務委員林萬億提到，台灣不只有生育率低、婦女勞動參與率跟其他各國比起來也較低，因公共化幼兒服務不足，讓婦女不敢工作，所以行政院提出準公共化托育機制，推展平價教保服務，將與國內居家式托育、私立托嬰中心、私立幼兒園合作，政府補助金額，訂定每月收費上限天花板門檻，每月上限不得超過一萬元（目前台灣居家型托育（保姆）每月收費約8000-1萬3000元，托嬰中心收費則在7000-1萬6000元左右）。

《風傳媒》報導，衛福部社家署署長簡慧娟表示，本次擴大幼托公共化政策，目的是提供平價教保公共服務，除了提供0-2歲「類家庭模式」的托育家園，未來將擴大補助公辦民營的托嬰中心，並且依據各縣市收費情形不同，給予補助。

0 - 2歲：將依家庭經濟條件，政府協助支付保母、托立托嬰中心托育費用：一般家庭每月補貼6000元，中低收入家庭補貼7000元，低收入戶補貼8000元，第3胎以上子女每月再加發1000元。

2 - 5歲：政府推出「準公共化幼兒園」，一般家庭每月自付額，第1與第2胎約4500元，第3胎以上約3500元、中低收入與低收家庭則免繳費。

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林萬億表示，由於目前國內私立幼兒園的收費標準差異頗大，對於價格偏高的私托業者，政府沒有跟他們談條件的本錢，因此，本次補助非營利幼兒園的準公共化政策。「私托公共化」預計2017年至2020年將增加1247班，「公托」部分在2021年至2022年則會增加1000班，上述目標達成後，預計2022年共計可增加2247班公共托育，提供6萬249名幼兒進入就讀。

教育部國教署副署長許麗娟表示，該政策將分成二階段推動，0-2歲兒童今年8月起，即全面上路；而在公托補助上，有鑒於六都直轄市目前針對2-5歲兒童就讀幼兒園，均已提供補助，因此，2-5歲部分，明年8月將先從六都以外縣市優先推動，後年8月才全面實施。

另因配合新制上路，總計衛福部及教育部2018年總經費需112.85億元；2019年需262.7億元；2020年需382.84億元。

民團：生育率低，每月發幾千元就能解決？

不過這項看似利多的政策，卻遭到民間團體質疑。在行政院提出政策之前，婦女新知基金會昨（15）日就在立法院舉行記者會，質疑「私立幼兒園公共化補助」方案，是拿人民納稅錢補助私幼，不只將補助經費送進私幼業者口袋，也無法減輕家長負擔。

婦女新知政策部主任覃玉蓉也於本日記者會之後表示，應把補貼私幼業者的經費拿來建置公共化幼兒園。

《聯合報》報導，覃玉蓉表示，看完整場記者會，沒看到政府要如何管理這些準公共化的幼兒園，包括日常管理及退場機制。她表示，如果這些私幼違反政府要求，教師薪資未達標準、或是違法超收，屆時與政府解除契約，誰來負擔？

另外她也指出生育率低不單單只是津貼的原因，年輕家長面臨高工時低工資、房價高漲等問題，「每月發幾千元就能解決這個問題嗎？」

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核稿編輯：楊士範