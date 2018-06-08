做研究被教授電得唉唉叫？你該感謝他願意當「魔鬼代言人」

撰文、插畫：陳文盛

從前羅馬天主教在封聖過程中審查候選人時，會有正反兩面的教會法律師進行辯論。支持候選人的律師稱為「上帝代言人」，提出反面意見的律師稱為「魔鬼代言人」，後者的職責是對候選人的資格和事蹟提出異議和挑戰。這樣的設計是希望透過嚴謹的辯論顯現出真相。

後來的人就用「魔鬼代言人」形容為了測試一個議題或論據的正確性或妥當性，故意挑戰、反對的人。這樣故意質疑他人，有時候近於苛刻、雞蛋裡挑骨頭。這源自16世紀教廷的質疑精神，正是現代科學的精髓。

科學史上也有許多魔鬼代言人的故事，其中很有名的是瑞士植物學權威納吉里（Karl von Nageli）。當年孟德爾寄了豌豆研究的論文給他，得到很保留的反應。納吉里不懷疑孟德爾的實驗結果，但是對他的詮釋表示「謹慎質疑」。他認為孟德爾提出的3:1和9:3:3:1比例可解釋實驗結果，卻不足以構成完整的理論。他鼓勵並幫助孟德爾改用其他植物（包括很多人研究的山柳菊）做實驗，認為會有不同結果。山柳菊雜交的結果真的和豌豆完全相反，逼得孟德爾不得不提出山柳菊可能有另一套遺傳原理。這個不幸的挫折不是任何人的錯，問題出在山柳菊正常情形下都進行無性生殖。這要三十多年後才被人發現。

我們要怪納吉里這魔鬼代言人阻礙遺傳學進展嗎？不。孟德爾也知道，他的遺傳原理必須在其他的植物印證，才能放諸四海。

70多年後，美國洛克斐勒研究所的艾佛瑞（Oswald Avery）和同仁發表支持DNA是遺傳物質的論文，那時也出現很多魔鬼代言人，其中批評最強烈的是他的同事米爾斯基（Alfred Mirsky）。後者質疑試管中純化的DNA裡，「很難排除可能有極少量的蛋白質，無法檢測出來，附著在DNA上，才是（基因）活性所必需的。」這是中肯的質疑，艾佛瑞私下也承認這個可能性。

大約在那十年前，同樣也是在洛克斐勒，史坦利（Wendell Stanley）的實驗室純化了菸草鑲嵌病毒，並製成結晶。這些晶體具有感染活性，成份是純的蛋白質，這發現顯示基因是蛋白質。這樣錯誤的結論，是因為他們的技術不夠靈敏，沒偵測到病毒中少量的RNA。在菸草鑲嵌病毒裡，RNA才是基因的攜帶者。

接下來，發現DNA雙螺旋結構的華生和克里克更是互相扮演魔鬼代言人的角色。克里克如此描述他們之間的互動：「如果我們一位走入歧途，另一個人可以把他拉回正途。我們合作還有一件好事，就是我們絕對不怕坦誠相對，甚至坦誠到失禮的地步。」

Photo Credit：陳文盛

「坦誠到失禮的地步」是一個指標，意指即使讓對方失了面子也要直說。好的魔鬼代言人更要犀利，不讓實驗或邏輯的瑕疵隨便呼攏過去，逼你做建設性的回應、嚴謹的思考或論述，或進行新的實驗。

我在研究所常常聽到研究生說做報告的時候很怕老師「電」，好像老師故意挑他毛病、讓他難堪。要知道老師電你，不是他不贊同，而是他必須扮演魔鬼代言人的角色，確定你的數據、詮釋和結論都站得住腳，無懈可擊。如果你不能讓自己的指導老師信服，又如何讓他人（包括論文審查者）信服？就如華生所說：「不斷讓你的點子暴露在有見識的批評下很重要。」魔鬼代言人是逆耳的忠實好友，他的質疑是試金石。

本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航