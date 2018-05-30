「文化經濟學」如何幫助我們理解台灣的農業市場型構？

文：王驥懋（輔仁大學社會學系）

在初春的三月天，春暖還寒，和幾個田野裡的農友，在一間汽修廠煮起了火鍋。席間，外頭突然傳來斷斷續續的巨大聲響，我好奇地往外看，還未清楚發生什麼事的時候，汽修廠大哥淡定地告訴我，那是幾個菜農和田事管理者，正在用他廠內的設備修理他們的農機具。

我好奇地追問他，這些修理農機的技術，他們怎麼會？還未待黑手大哥告知，一旁我的主要報導人，放下喝一半的「四個燈」威士忌，搶著說明他們這產業，有什麼樣的技術、運輸方式等，而其他農友亦在旁不斷的插話補充。

當下除了佩服這些高手的專業知識外，亦不斷讓我查覺到，這個蔬菜業和我接觸的其他農產業，有極大的不同。各個產業的複雜樣貌，不斷衝擊我對於「市場」的理解。很顯然，這些不同的市場，有不同的組織邏輯和運作方式，無法單用供給／需求這簡單新古典經濟學的法則來概括。而在辦公室裡透過農委會的各種統計資料，看到各種內銷／外銷農產品的漲落，亦無法一窺到底這些數字背後代表的意義，為何某產品某年出口增加？而某類的根莖類作物大跌？

非傳統經濟學者，或「異端經濟學」（heterodox economy）指出：「市場並非憑空而降，而是在許多社會行動者的協助下，不斷被生產出來。」單純從供給以及需求的面向來看待市場，容易將「市場」黑箱化（black-boxing）。因此大部份非主流經濟學的研究，即嘗試打開市場黑盒子。有鑑於不同觀點間存在許多差異，本文嘗試簡單地回顧社會學或是廣泛的異端經濟學對於「市場」概念的演變，並將焦點放在晚近由法國學者Michel Callon以及英國學者Donald MacKenzie所啟發的文化經濟學（cultural economy）市場研究取徑，來幫助我們理解台灣的農業市場型構。

市場具有毀滅性力量：馬克思主義政治經濟學取徑

和新古典經濟學一樣，馬克思主義所引領的政治經濟學研究取徑，認為市場具有強大的力量，徹底轉變了舊有的社會關係，如社區組織、團結經濟以及文化傳統等。但和新古典經濟學將焦點放在抽象市場上有所不同，馬克思主義者將分析的焦點放在市場的各種物質基礎上，大部份的分析都放在生產過程，以及勞動力在此過程中扮演的各種角色，例如勞動者出賣他們的勞動力獲得金錢，再用於購買其他人生產出來的商品。

雖然此觀點對於市場抱持批評的立場，但仍將市場賦與抽象的神祕力量，它決定了東西是否有價值，連勞動者的價值，也是市場所決定。馬克思主義者認為，透過市場的運作，一個高度競爭的社會隨之而來，在全球的尺度上，造成了各地社會／空間不均發展的現象，如社會貧富不均／北方／南方國家，此抽象的力量，將傳統社會的團結模式以及社區經濟徹底的毀滅。將這種把市場視為無遠弗界的力量，受到許多批評，其對於市場的解釋力也受到質疑。

近年來，一些政治經濟學者開始研究不同區域、空間的市場複雜性以及樣貌，此馬克思傳統的政治經濟取徑，又重新受到關注。比較美國以及德國的資本主義市場，即為一經典案例。前者被研究者認為是遵循完美的資本主義市場典範，後者則被認為是社會及政治組織積極介入的社會市場經濟。不過有批評者指出，此類的研究看似著重不同區域的差異，但在這些比較研究的背後，似乎仍預設著一個完美的資本主義市場的樣態，而地方的差異僅僅是文化或是制度作用的結果。晚近，受到後結構主義及女性主義影響的學者則主張，我們應該完全放棄將「資本主義」視為組織人類經濟活動的唯一模式，人類社會存在許多另類的經濟實踐模式，例如團結經濟、家戶勞動分工等。這類強調多元經濟行為和文化經濟研究取徑有許多相似點，將留待後面再進行討論。

市場為社會網絡：經濟社會學的鑲嵌傳統

過去三十年來，經濟社會學的研究焦點大量集中在市場社會學（sociology of markets），此派反對傳統經濟學的自由市場概念，並認為市場不能脫離社會以及制度而存在，例如倫敦的期貨金融市場跟非洲迦納的水果外銷市場，有著完全不同的制度以及社會條件。市場社會學認為，某種物品能在「市場」上被交換，必需克服二個交易及競爭上不確定性問題：即買家／賣家以及生產者／銷售者間相互衝突的立場。此賣家信的過嗎？生產者有沒有刻意隱瞞重要資訊或是提高報價？為了克服這些交易的不確定性，市場需要依賴一些市場參與者都認同的制度，以維持市場交換的穩定性。

上述的觀點，大抵上是市場社會學目前大略的研究方向，但市場社會學分支眾多，且不同研究取徑有不同的關注面向。例如在微觀的層面上，社會網絡理論經常被採用，市場的交換能夠達成，往往有賴交易雙方事先存在的各種信任關係。經濟社會學者利用鑲嵌（embeddedness）的概念，來解釋交易過程所涉及的各種信賴關係，簡單說，交易是鑲嵌在各種社會關係中。

在另外一鉅觀的層次上，制度經濟學者指出，市場交易甚少發生在制度真空中，各種規範，包含法律、習俗等，形塑了真實市場的運作方式。例如買賣雙方簽定契約，需有國家法律制度規範雙方的交易內容，而國家亦有能力決定某類商品是否得以在其境內銷售。

簡單來說，對於新古典經濟學而言，市場從來不是一個研究的對象，因為市場不是個問題，而是它解決了各種問題。而對於政治經濟學者而言，上述的論述正好相反，即市場造成了人類社會的問題，如社會不均等。對於社會網絡取徑來說，研究的焦點就不在於市場，而是在網絡。上述的這些取徑，忽略了二個打造市場的重要因素：經濟學知識（economic knowledge）以及物質性（materiality）。而這也構成了第三個市場研究取向：文化經濟研究取徑。

市場是一場表演：文化經濟研究取向

和後結構主義者一樣，文化經濟研究取徑同樣認為市場具有多元性，他們認為，市場研究的焦點應該放在「盤算行動者」（calculative agencies）以及物質設備（material devices）如何參與到建構市場的過程。例如農作物如果沒有農民裁種、盤商進行收購（或是農民市集）、物流運送、拍賣人員乃至零售單位，他並不具有任何市場交換的價值。在這些盤算行動者的協助之下，農作物方才被賦與價值。因此，市場是一個社會／技術的拼裝品（或有譯為裝配）（socio-technical arrangement/assemblage）。

視市場是一個社會／技術的拼裝品，有別於新古典或是某些政治經濟學取徑的市場研究，它意謂著「市場」有多種型式 ，也就是有許多的「市場們」（markets）。由於強調市場是社會／技術的拼裝品，文化經濟研究取徑的第二個重要特色，在於突顯非人行動者的角色。例如社會科學知識在市場建構過程中扮演的重要角色。Callon近期的研究關注經濟學知識／經濟學家，如何對經濟活動造成影響。他提出一個疑問：到底經濟（社會科）學家是作為經濟現象的描述者，還是他們在實際影響／改變了真實世界的經濟行為？經濟學知識只是單純反映了既存的事實，還是對經濟活動的創新有所影響。

又例如Mackenzie長期關心金融市場和當代金融理論之間的關係。他認為，當代衍生性金融商品市場（如期貨市場）的出現，和知名的期貨數學模型「Black- Scholes模型」，有緊密的關係。簡單來說，數學理論以及金融模型，實際參與塑造、影響了當代的期貨交易市場。經濟學知識／經濟學家，不單單是經濟現象的描述者，他們實際塑造及界入市場的建構。

然而，正如Callon所言，經濟學家或是經濟學模型，需要有「異質的」、「多元的」行動者的協助，否則他們的理論僅會停留在空談的階段。MacKenzie認為，電腦的出現，對於期貨選擇權計價公式有極大的影響。在後續的歐洲碳權市場的研究上，Lovell and MacKenzie認為會計學知識以及他們採用的複式記帳法，大大影響了碳權如何計算、交易以及定價的方式，並進一步創造出碳權市場。Callon以及MacKenzie的市場研究，被稱之為展演性（performativity）研究。

所謂的展演性，是指「經濟學理論，能夠積極影響他所描述的對象」。但要能實現這樣的影響，不停留在空談階段，也就是經濟學理論／模型，要能夠被完美「表演」，需要有異質行動者網絡，包含經濟學家、電腦、數學模型、期貨交易員等的人／非人行動者，加以協助並配合演出。然而Callon以及MacKenzie並不天真地認為，經濟學理論往往可以被完全的演出，事實上展演經常失敗，如1987年，Black-Scholes模型的預測失準，Callon將此過程稱之為「溢出」（overflowing），MacKenzie則稱之為反展演（counterperformativity）。

透過Callon以及MacKenzie等人的展演性理論，我們得以了解不同的農業市場，具有不同的社會／技術組裝面貌。例如Ouma研究的非洲迦納水果市場，就利用了展演性理論，呈現出為何位於同樣國境，卻導致不同地區不同水果（芒果以及鳳梨），具有完全不同的外銷市場型態。有別於將市場黑箱化，近來展演性理論在經濟社會學界開始受到大量關注，特別是此方法不事先預設市場樣態，而強調跟隨著行動者的實踐導向（practice-oriented），開始廣泛被用來研究農業及商品鏈相關研究中。

農業社會學者向來積極地界入社會學理論的發展。上述三派的理論，在農業社會學界近年來造成許多的論辯以及討論。雖然爭論不斷，但論辯有助於農業社會學理論的發展，且也促進了我們對現實世界的理解。

本文經巷仔口社會學授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航