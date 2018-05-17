炒房賺夠了就進軍其他產業，政府不該好好管制惡質建商嗎？

文：陳瑞安（國會助理）

現在還有人一開始工作就想買房嗎？對我來說，現在的房子已經是工作一輩子都買不起了。

台灣房價開始狂飆的期間，恰巧是國民黨執政的時期。由於國民黨當時把遺贈稅調降至10％，並鼓勵「海外資金鮭魚回流」，搭配上降低利率與寬鬆政策，讓資金大量流入房地產業，光是台北市房屋價格一坪就增加近30萬。根據信義房屋的房價指數，從2008年第一季開始，房價指數還是176.3，經過馬政府執政八年，2016年的房價指數已經來到271.3，這樣的漲幅，再也沒有年輕人買得起。

而在2016年房價指數達到頂峰後微幅下降，也讓不少投資客與建商資金被套牢，但手上仍有大把鈔票的建商開始轉戰其他行業，結果讓產業規模本來就小的其他行業每天都膽戰心驚，被建商買下的產業不少被搞到破產。像之前被龍邦建設買下的國寶人壽，跟經營不善的幸福人壽，都被當時是曾銘宗擔任主委的金管會以兩百多億接收，花的也是大家的錢。

「Crazy Friday」的台南市長參選人林義豐也是建商

最近網路上以「Crazy Friday」聞名的參選人林義豐，也是建商老闆，旗下的伍彩東急建案，在台南開天價35萬一坪，結果到現在連一間房子都蓋不出來。選台南市長，也被認為是為了自己的建案解套。因為市長有規劃市政建設的權力，拿納稅人的錢補貼自己也有可能，不過他要選上倒是很難，但也是因為建商有錢，才能在電視廣告上這樣搞。

建商買下金融業，等於用大家的錢來補貼自己蓋房子的成本

蓋房子並不是建商掏出所有錢，而是去跟銀行借錢，一個建案要蓋上好幾年，幾百億的貸款所造成的利息就很驚人，拖久了甚至會高過人事成本。也就是說，不少建商賺了錢之後，就會想去碰金融業，跟自己借錢總是最簡單的嘛，像是遠雄集團的趙藤雄，成立中興人壽（改名為遠雄人壽），跟保戶收取資金，這些資金就能透過內部關係人來五鬼搬運，後來遠雄確實也爆出用承攬遠雄人壽工程的名義來掏空公司。

值得注意的是，幾乎是國內建築龍頭的寶佳這幾年也看上金融業，花了兩百多億買下六、七家金融業的股權之後，被金管會警告後還是不改本性，在華票準備拿下三席董事，接著連台新金也不放過，甚至嗆金管會表示這些錢都是他自己賺來的，為什麼金管會不去管別人，甚至還跟財金幫及國民黨立委聯手起來，在財委會不斷修理顧立雄。

但是一旦寶佳順利取得金融業的經營權，你怎麼知道這些建商不會自己設定抵押權價格（等於用沒價值的土地去跟銀行借了很多錢，倒帳也沒關係反正土地不值錢）、自己設定不合常理的低利率，賠上的都是這些在銀行存錢進去的大眾，金管會難道不管嗎。

建商連媒體都買，再也沒有人敢講他壞話

媒體本來也是監督建商是否亂哄抬房價、房屋本身問題的一股力量，但近年來媒體越來越不敢講，因為許多媒體最大的廣告來源都是這些建商，翻開報紙可能有一半都是建商廣告。

那這些政治人物會幫你講話嗎？不會。台北市政府想在台北蓋公宅讓年輕人住，結果國民黨議員秦慧珠、王鴻薇、陳孋輝等帶頭反對，因為公宅會讓周遭高價的房子賣不出去也租不出去，有建商的施壓之下，議員當然也要帶頭反。

而最近茂德建設花了177億買下東森電視，卻說是因為兒子對媒體業有興趣，另一個建商寶佳也說過同樣的話，花了幾百億，又和政府裡面的利益集團、財金幫合作，一方面透過媒體來修理不聽話的人，卻推說只是孩子有興趣？

現在已經買不起的天價房子，就是這些建商跟政府的錯誤政策一手造成的。而這些建商錢賺夠了，就開始進軍其他產業，最糟的結果是，到時候我們去借錢也是跟這些建商開的銀行借、看的節目也都有建商的影響。只是想說，前朝政府造成的惡果已經是眾人一同承擔，現任政府不該至少好好管制這群惡質建商嗎？

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航