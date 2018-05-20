細數哈利王子與梅根馬克爾世紀婚禮的十大亮點

文字： Zoey lee、Erica Gonzales

#01：王室世紀婚禮耗資13億台幣

根據外媒報導，這場哈利王子與梅根馬克爾的婚禮將花費4500萬美金（相當於13億新台幣），在英國王室的聲明提及詳細的婚禮花費內容中，占最大部分的其實是維安人員的支出，另一部份則是訂製婚紗的費用。相較於威廉王子與凱特王妃花費2800萬美金（相當於新台幣8億4千萬）的婚禮，這次的支出費用高達1.6倍之多。

數字一出，最多人關心的話題當然是這筆支出是由誰買單？英國女王伊莉莎白二世表示，這筆支出將會由英國王室自行買單。但哈利王子與梅根馬克爾的世紀婚禮，根據國外媒體的民調，其實將會帶來可觀的觀光財，不只為英國帶來正面形象，為王室婚禮所特別設計販售的周邊商品與觀光收益，粗估將會帶來高達10億英鎊（相當於台幣400億元）的商機。

#02：由英國王室認證的印刷公司設計與印製婚禮喜帖

哈利王子婚禮總計邀請約600位賓客，而這些邀請貴賓們到訪婚禮的喜帖，全由這位24歲的英國女孩Lottie Small獨自一人完成，她被訓練使用一台近80年歷史的傳統機器，以「模沖壓」（Die Stamping）技術印製每張喜帖，繁複的印製過程相當費時費力，但也讓她成為極少數知道完整賓客名單的人之一，不過連她的母親也必須保密。

哈利王子的喜帖承襲多年的王室傳統，由王室認證的印刷公司Barnard&Westwood設計和印製，喜帖以白色厚紙為基底，以黑色墨水印上排列工整的草寫英文字體，上頭則以金色墨水印上插著三支羽毛的威爾斯親王徽章，以象徵哈利王子的父親查爾斯王子。紙張周圍磨光打亮後，在邊緣鑲金稍作點綴，簡單優雅卻不失王室風範。

#03：價值百萬美金的訂婚鑽戒

哈利王子在受訪時表示，他為梅根所設計的戒指其中央鑽石來自博茨瓦納（Botswana），以用來紀念他和梅根的特別之旅；而兩側的鑽石承襲已逝黛安娜王妃的珠寶，他提及：「這是為了確保她與我們一起在這趟瘋狂的旅程中。」而這些美鑽正鑲在梅根馬克爾最愛的黃金戒環上。

#04：喬治小王子與夏洛特小公主將擔任花童

可愛討喜的喬治小王子以及妹妹夏洛特小公主，在2017年凱特王妃妹妹Pippa Middleton婚禮時，就曾擔任花童的角色；當天婚禮的花童照一出，該品牌童裝立即售罄，可見英國王室的品牌行銷力量相當驚人。這次小兄妹倆再次擔綱花童，想必能吸引更多人的目光焦點。

#05：五個熱門婚紗選擇

梅根馬克爾婚禮當天會穿著的婚紗目前可能有5個品牌在名單內，包含高級訂製服、成衣服裝品牌，以及女王御用設計師與凱特王妃婚紗設計師在列。

#06：伴郎（支持者）將由威廉王子出任

英國王室婚禮並沒有稱作伴郎（Bestman）的角色，王室稱該角色為支持者（Supporters）；2011年同為威廉王子婚禮支持者的哈利王子，也將邀請威廉王子出任該角色，而剛在4月臨盆的凱特王妃已經確定無法出席哈利王子的婚禮。

#07：外傳邀請嘉賓名單

Spice Girls 辣妹合唱團

早在2018年2月時就有外媒消息傳出，包含維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）在內的女子團體「辣妹合唱團」有望重組；其中成員Mel B更曾在《The Real》節目上透露，辣妹合唱團自90年代以後從未合體演出，但也許將會在哈利王子的婚禮上再度表演也說不定，而Mel B表示婚禮當天才會公開正確消息，不能再透露更多細節。

美國前總統歐巴馬夫婦

美國前總統歐巴馬與哈利王子兩人曾在許多工作場合共事，因此據傳歐巴馬夫婦將會受邀參與哈利王子的婚禮，但根據婚禮邀請賓客名單的潛規則，如果美國前總統歐巴馬列入受邀名單，現任總統川普也應該被列入，否則將會陷入外交上的窘境，最後也證實歐巴馬夫婦將不會受到英國王室邀請。

紅髮艾德

根據外媒報導，紅髮艾德（Ed Sheeran）將受邀在哈利王子的婚禮上演出「幾首」歌曲，目前報導尚未由英國官方證實，但紅髮艾德本人表示：「如果王室婚禮邀請當然會應邀出席表演！」

艾爾頓強

過去在60、70年代紅極一時的英國搖滾歌手艾爾頓強，過去曾與已逝的黛安娜王妃交情甚密，甚至是會透過電話互通有無的關係。而至今艾爾頓強仍與英國王室維持相當良好的關係，他甚至為了出席哈利王子的婚禮而取消兩場演唱會。另外，梅根馬克爾曾參與演出的美國熱門影集《SUITS》主要演員們也將受邀參加婚禮。

#08：婚紗照由具有王室血統的攝影師拍攝

哈利王子與梅根馬克爾在宣布訂婚一個月左右後，英國肯辛頓宮在官方Instagram上發布了他們的訂婚照片，即使是以黑白風格做呈現，甜蜜的表情仍溢於言表，而兩人的訂婚照則是在溫莎堡被同為具有王室血統的攝影師Alexi Lubomirski所拍攝。

#09：婚禮將於5月19日舉行

英國哈利王子（Prince Harry）與準王妃梅根馬克爾（Megan Markle）兩人自從2016年被媒體傳出熱戀消息之後，很快地就在2017年11月證實兩人關係，並由英國肯辛頓宮官方直接對外宣布兩人已經訂婚的消息，緊接著在12月公開兩人的婚禮即將在2018年5月19日倫敦時間中午12點舉行。

#10：將在聖喬治禮拜堂進行證婚

聖喬治禮拜堂（St. George's Chapel）是英國溫莎城堡（Windsor Castle）的皇家禮拜場所，哈利王子與梅根馬克爾的婚禮現場將由溫莎堡的院長負責主理，並由坎特伯雷大主教主持婚禮誓詞宣示。

雖然他們選擇的婚禮場地和威廉王子與凱特王妃於2011年在西敏寺不同，但溫莎堡對哈利王子這對情侶來說是相當特別的地方，兩人2017年曾在此共度一段甜蜜時光，哈利王子更曾在1984年時在此地受洗。

肯辛頓宮宣布將會舉辦兩場派對來慶祝哈利王子與梅根馬克爾的新婚。第一場包括來自婚禮的嘉賓，將在現代哥德式風格的聖喬治禮拜堂大廳舉行，此為溫莎城堡最大的房間，高達180英尺（55.5米），可容納將近162人舉行國宴；而第二場派對將由查爾斯親王主持，目前場地尚未公佈。

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：劉怡廷