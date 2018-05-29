年僅七歲卻是香奈兒時裝秀的座上賓：點名街頭時尚潮童

文字：Quenti Lu、Chloe Chu

#KOL 01：Ivan Zinko

LIL KiD™ [ivan] ???（@thegoldenfly）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 4 日 下午 3:14 張貼

要說Ivan Zinko是最酷的十歲小孩一點也不為過，母親為來自烏克蘭的珠寶、服裝設計師Natasha Zinko，穿搭品味不因年紀侷限，小小年紀不僅在Instagram已累積八萬名粉絲，連Off-White主理人Virgil Abloh都搶著跟他合照。

拼接防風外套與格紋長褲穿出街頭潮味，腳踩OFF-WHITE主理人Virgil Abloh與Nike推出的「The Ten」系列鞋款，再戴上金邊墨鏡，不見天真無邪，反倒多了霸氣態勢。

英倫風格的Burberry漁夫帽與街頭滑板，配上一身運動裝束，胸前以各式風格金屬項鍊層層疊掛，最後掛上Goyard郵差包，成功營造層次感，將多重風格排列組合，只要敢大膽穿出自我風格，年齡絕不是問題。

將時下最火紅的電光紫上身，搭配相呼應的淡紫膠框墨鏡和「The Ten」鞋款，流行元素間的搭配學問也拿捏的十分恰當。

穿上用色大膽的Vetements螢光黃風衣展現個性潮味，擅長以墨鏡玩色的他，這回選擇以淺藍膠框墨鏡和丹寧長褲相襯，頗有小大人架勢。

#KOL 02：Coco

COCO（@coco_pinkprincess）分享的貼文 於 PST 2017 年 12月 月 5 日 上午 5:58 張貼

來自原宿的的Coco，是一位年僅七歲卻擁有極強時尚觸覺的小女孩，在Instagram坐擁54萬名粉絲的她來頭可不只如此，就連Chanel的時尚活動她也是座上賓。

喜歡戴上眼鏡和帽子替穿搭增色，同色系穿搭無論搶眼鮮紅、春日嫩綠都能輕鬆駕馭的她，時髦配件更不能少，塑料包中放入自己喜歡的卡通商品、掛上今年強勢回歸的腰包，透過配件展現自我主張。

無論簡單的T-shirt、短褲，或是Oversize西裝外套搭配大膽螢光短褲，只需一副超現實的造型墨鏡，即可立即穿出潮味。

泳衣、裙裝也要跟一般小孩很不一樣！Versace電光紫泳衣和膠框墨鏡帶來前衛態度；街頭Hoodie和毛帽與古典絨布紅裙衝突搭配，再掛上編織網袋，展現不容質疑的混搭功力。

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：劉怡廷