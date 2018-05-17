獵巫「實驗動物」：一隻名叫「阿醜」的米格魯

文：Céline Yeh

「做完實驗後被賜死 美國農業部殺上百隻小貓」我滑過網頁，看到如此聳動的標題，繼米格魯事件後，又再次引起話題。

實驗動物，一直是個很好的獵巫對象，尤其實驗模式是針對貓與狗，人類最親近的夥伴，永遠爭戰不休。身為一個從大三開始接觸動物實驗的菜鳥生科人，實驗動物這個問題我也思考了很多很多。以下是我小小的淺見。

實驗動物是殘忍的？

實驗動物就好比我們的食用動物，只是它屬於另一個系統。今天你面對餐桌上牛排、雞排、豬排各種佳餚，你有覺得殘忍嗎？套一句經典台詞：「怎麼可以吃兔兔！」然後伴隨著淚眼汪汪，難道雞牛豬羊的生命是比狗貓兔低賤的嗎？更不用說變溫動物魚類跟青蛙了，鮮少有人會對於青蛙解剖實驗有意見，那些與我們更接近的物種，我們對其產生憐憫之心，這是否也是源於人類對於己身的驕傲？

實驗動物從小生長在溫度濕度及落塵都被仔細控制的動物中心，牠們食用的飼料、生活的空間，還有實驗的流程都有一套準則。就我的觀點來說，牠們的一生，也許比我們食用動物都還要「更人道」一些。有些動保團體的人，打著解放實驗動物的口號，把實驗動物放出來，又沒有好好規劃處置，讓許多沒有習慣對抗外在骯髒環境的動物生病，甚至亂竄而死在車輪下，這是否也是人類的驕傲引領的逢場作戲？所以我覺得要破除這些成見、誤會，我們必須更了解實驗動物的一切，無論是理論，還是那些故事。

實驗動物的必要性與流程

發現接種牛痘可以當作天花疫苗的免疫學之父愛德華．詹納（Edward Jenner），他發現擠奶工人不易得到天花，有了「牛痘也許可以預防天花」的想法。有一種說法，是這位老爸，把自己的兒子還是園丁的兒子拿來做實驗，將孩子接種牛痘後，確認「牛痘引起保護性免疫預防天花」的假說，這也是疫苗概念的起源。再拉近一點看，東方的李時珍嚐百草來撰寫本草綱目，最後傳奇性的殉道。

現在人類比起當初有了更多的醫療資源，更先進的醫術與藥物，但人性也許隨著科技進步跟資本演化得越來越自私了吧！我敢說現在沒有許多人願意犧牲自己來拯救全人類，但在貪婪健康延續壽命的期望下，實驗動物就成了最偉大的殉道者。為了醫學發展、人類健康，這些疫苗、藥物的開發，動物實驗是勢不可免的，因為如果僅僅是透過細胞實驗，便無法確認其在活體中是否有同樣的效果。

而為了確保實驗動物的最佳與最人道使用，有一個3R原則。簡單介紹一下動物實驗基本的「3R原則」，最早由W.．M.．S.．拉塞爾（W. M. S. Russell）和R.．L.．伯奇（R. L. Burch）於1959年所提出：

替代（Replacement）：用其他可達到同樣實驗目的的方法代替動物實驗，或使用無知覺的實驗材料代替神志清醒的活脊椎動物進行實驗。 減少（Reduction）：在研究中，提倡採用儘量少的動物獲得同樣多的實驗數據，或使用同樣數目的動物能獲得更多實驗數據的實驗方法。 優化（Refinement）：通過改進、完善實驗程序，使實驗中動物所受的痛苦得到減輕或減少。

上面三點以白話一點來說，在替代方面，像是一些解剖實驗，如果非必要，現在已經大多透過影片或是模擬模型來進行。而在進入活體動物實驗前，實驗大多會由細胞實驗初步有些成果，再進行到動物實驗的部分。

減少部分，指的是減少動物的數量，透過謹慎的實驗計畫，盡量的減少動物實驗的規模還有隻數。

而優化則是透過訓練實驗人員的技術，使得一些操作能夠更順利，減少動物痛苦，培養好的觀念，讓動物實驗者對於動物能更重視且溫柔的對待，把每一次的實驗都當作是很重要的犧牲。

以下有幾個故事想要分享。第一個是阿醜的故事。

一隻名叫「阿醜」的米格魯

這是一個關於米格魯的故事，我大學指導教授在美國當博後的時候，曾經執行過一個計畫，而計畫中包含了五十隻米格魯的實驗，老師每天都去看牠們記錄牠們的狀況，還要遛遛狗，因為狗狗需要運動。米格魯們都很乖，甚至在一段時間後還會自動地配合抽血，老師形容說，那個眼神，是把你當作同伴一樣。

所以在最終實驗end point的時候，必須決定動物的處置，一般都會執行人道的安樂死，但是有一個選項是送養，而這個選項只能在動物是健康而且沒有感染風險的前提下。老師最後選擇送養，期間他每天都要為這些狗狗，帶他們散步、寄信，或是到處宣傳可以認養動物的訊息，整個實質性送養動物的過程超過了一年，甚至比執行實驗的時間還久。到了最後，只剩下了一隻暴牙而且花紋不那麼好看的米個魯，牠叫做阿醜（台語）。牠跟了老師好久好久，直到最後終於找到了牠的家庭，在第一個聖誕節，老師還收到了印有阿醜新家人與阿醜相片的聖誕家庭賀卡。

這是一個很美好的故事，但是老師說，這是他最後一次選擇送養這個選項。因為在現實層面來說，你必須要能夠負擔支撐送養時間的資金、空間還有人力。若因為無法負擔而使這些實驗動物的生活品質下降，對牠們也不見得是好事。況且也要說服大眾跟證明實驗動物沒有感染疑慮，收養手續繁複且耗時。這是很現實的，假若每個實驗都採取送養，無論資金層面、人力還是動物狀態都必須被考慮到。這跟浪浪收容所面臨的問題一樣，如果我們無法提供牠們最好的照顧，這樣自私的為了自身道德情操而犧牲動物福祉的必要性何在？這真的是正確的成全嗎？

關於冷漠的故事

有時候，生科同行們因為不斷執行動物實驗而漸趨麻木，雖然基本上我們都有秉持著3R原則，但我覺得心理觀念也是很重要的。我有看過把解剖實驗當作有趣支解遊戲的學生，我也看過粗魯對待實驗動物的從業人員，但最近最讓我印象深刻且震怒的，是當課堂討論到一個異質異體共生技術（heterochronic parabiosis; HP）。

異質異體共生技術是為使兩隻實驗鼠共享循環，來探討一些相關因子移動、影響的實驗，必須以手術方式連接兩隻實驗鼠。面對這樣的實驗，有一名老師卻帶著輕浮的態度，笑得很開心。

第一我覺得這種技術如果有必要是可以執行的，但也可以去思考是否有其他的替代方案；第二，我認為這種連體手術並沒有什麼可笑或是有趣的點，雖然這樣的實驗很少見，也給人相當的衝擊，但這並不是可以用輕鬆、覺得「好有趣啊」的態度去處理的。

我們是科學家，但我們不該冷漠、瘋狂。我們做科學的目的，是為了揭開科學的奧秘，是為了有朝一日可以為人類、動物，甚至是世界帶來福祉。對於實驗進行中，為了支持科學進步的一切資源、動力，我們都該懷著無比崇敬的心。

一隻實驗鼠帶給我們的，並不亞於一堂課的內容。透過一隻實驗動物，我們連接假設與證據，讓我們離事實甚至真理更進一步。若你曾因獵奇而不那麼人道的畫面感到愉悅，試著想想背後的必要性，試著想想是什麼支持你有今天的研究成果。而我們也該從這輕浮中思考尊重，並深問自己，你想成為怎樣的科學家。

關於自己的故事

至於我自己，原本從來沒有想過我會有執行動物實驗的一天。記得大一第一次接觸操作實驗動物時，實驗小鼠的死去讓我哭得亂七八糟的，隨後也有幾次失敗的操作導致實驗鼠生命的逝去。在這些過程中，我一直不斷思考，也曾經質疑過自己真的可以因為科學的好奇，因為人類的利益，操弄或是犧牲一個沒有選擇的相對弱勢物種嗎？

我曾經負載著罪惡，曾經覺得我在做沒有意義的事。但最後得出了一點想法，那就是既然我已經在此巨輪下，我是否可以透過更謹慎的態度面對一切，無論是技術的精進，更好的實驗設計，更崇敬且帶感恩的心，嘗試把我的的想法讓大家明白。

我們將實驗動物人道地安樂死過程，有個專業術語叫做「犧牲」，實驗動物的實驗過程，我認為是牠們偉大的貢獻。不要忘記「犧牲」不是一道手續，而是無盡的感謝。

我知道有許多跟我一樣在乎的人，這無關口號，而是關於你的心，我想要做一個有「心」的科學家。我想，很多科學人都是試著讓搖醒已麻木的人，試著讓不那麼了解的人明白：「我們也在乎，非常在乎。」

科學是基於好奇心，科學是為了解決問題，科學應該源自於一個溫暖且帶著崇敬尊重的心靈。

參考資料：3R原則（維基百科）

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航