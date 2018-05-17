失智症母親的恐懼，來自過往承受的「心靈毒藥」

文：王漪（心靈輔導老師）

在一個太平時代，大部份的人都能活到老，可是當高齡社會到來，如果健康狀況很差又沒有經濟能力，長壽，就未必是福了。

在所有可能發生的折磨當中，「失智症」尤其是讓病患和家屬都難以承受的陰暗幽谷。

我這幾年跟相當多的老人相處，發現即使是失智，不同的人呈現的狀態也不同。例如，我有位開計程車的朋友，父親失智，但這朋友說：「老人家只是安安靜靜坐著發呆，很配合照顧者，所以他可以整天出來開車賺錢，不必太擔心。」

我也看過另一個朋友的母親，被形容成：「就像小孩一樣，很天真，雖然很多事都不會做，但是能自得其樂，很容易開心。」這些都算是好照顧的，至於那些不好照顧的，大家可能已經聽過很多，所以我就不在此贅述。

我想就我親身經驗跟大家分享一下，我母親的狀況和我在這其中的學習。

母親智力的退化不是因為阿茲海默症，她是巴金森氏症後期產生的日落症候群。白天，都十分正常，尤其是早晨，我會在她吃早餐的時候，選擇一些話題跟她聊天，順便把內容錄下來，分享在社群網站上，任誰看了都覺得她思路和表達力都很清晰，待人也一貫的和善。

但到了日落之後，母親開始心智混亂，最令人棘手的是被迫害妄想症，懷疑有人要害她，對身邊的人都不信任，經常把她自己搞得很痛苦。而旁邊照顧她的人不只疲憊，也會陷入很深的挫敗感。

因為大家已經這麼努力，得到的卻都是猜疑和抱怨。有時真的會想：「這種狀態要到何時才算個終了？」母親年近90歲，我們三個姐弟也都年過60歲，有時會擔心，萬一我們的歲壽都熬不過這老太太，那她就真是可憐了......其中的無奈感，一言難盡。

處在這樣的狀態中，我天性中的「不甘心」還是躍躍欲試，想為自己、家人做點改變。

被掠奪的回憶深烙於心

因為我一直從事心靈相關的工作，我想把我在課堂上運用的知識和技術，用在母親的身上，看看是否有效？特別針對她的被迫害妄想症。透過對話，我試圖找出造成她恐懼的核心問題是什麼？經過很多次的交談，我大約歸納出幾個重點，每一個重點，都跟她過去的創傷經驗有關。

一個是：「我是個被人擺佈、掠奪的犧牲者，我什麼都沒有了！」

她每天黃昏過後一定會有一小陣子翻天覆地的找東西，而且是找一些連她自己都不知道是什麼的東西，越找不到就越生氣，便會嘀咕：「你們把我的東西藏到哪裡去了，我要什麼沒什麼！我什麼都沒有了！」

母親出生時，她的哥哥還不到兩歲，在重男輕女的傳統思維下，該她喝的母乳讓給了哥哥，家裡替她找了一個奶媽，這奶媽可能在襁褓期就開始一邊餵奶一邊跟還是小嬰兒的母親說：「你看你媽都不要你了，她都把該給你的奶，給哥哥喝了......」母親到現在還會談到這件事，這是她生命最早的被掠奪經驗。

被捨棄的經驗無法忘懷

六歲時，被送給一個沒有孩子的親戚撫養，雖然養父母很善待她，但幼小的她還是覺得：「父母不要我了」，這是她再一次「被捨棄」的經驗。

母親在60歲左右時曾住院開刀，在恢復室裡麻藥漸退時，我們聽到她狂喊：「你們不要丟下我不管哪！」家人很難理解她為何有此想法，後來漸漸去回顧她的幼年經驗，她潛意識中自認為自己是「被掠奪者，被捨棄者」，這些傷根深蒂固的存在心靈深處，她不相信有人會真心愛她。

到老年智力退化後，無論子女如何照顧她，她都在懷疑我們會棄她不顧。

另一個傷是戰亂和逃難，母親七歲時，發生七七事變，之後的十幾年都在顛沛流離。2018年3月23日早上，我們如常開始對話，那些傷痕再度出現。

對話是這樣開始的：

她說：「我現在都沒有鬧鐘......我什麼都沒有了......」

（事實是她生活的每個細節都有人提醒，她並不需要鬧鐘。） 我說：「可以給你再買一個小鬧鐘，也不貴。」我接著說：「你昨晚應該睡得很好，我聽到你在打呼。」

時代巨輪下的生離死別

Photo Credit: AP/達志影像

她說：「我整夜都在做惡夢，夢見逃難，火車都是滿的，車頂上都是人，過山洞的時候車頂上的人都劈哩啪啦掉下來，死好多人......」

我深信她自己沒有親眼看過那樣的事，她是看過電視上演過很多次的老舊黑白紀錄片，紀錄難民搶搭火車的慘狀。

戰爭，是一個民族的集體創傷，以現代媒體的發達，對全球天災人禍的無限度報導，這些集體傷害不僅波及親臨現場的人，也間接波及看這些報導的人。至於這些創傷會在人生命中的哪個階段，以哪種方式爆發出來？很難預言，但那些負面的影響不會自動憑空消失的。它們會以很多匪夷所思的面貌呈現出來。



母親的被迫害妄想發作時，另一個主軸是人類歷史中最古老的歹戲——婆媳關係。

她平常對我弟媳很好，但一發作時，就把媳婦當成奪愛的假想敵，讓我弟弟置身於兩個女人之間，十分為難。

情感的失落，默默轉移

母親在情感上的傷，來自於她知道自己不是父親最愛的女人。父親一輩子滿潔身自愛，但他仍不否認自己心中的最愛是他的初戀女友，母親只好把這份失落的愛轉成疼愛兒子。

因為弟弟很早離家求學，原本也平安無事，但當我弟弟結婚之後，她的愛有了競爭對手，這個情結在妄想症發作時，就會把她在甄嬛傳中看過的惡女子行徑，都投射在媳婦身上。

我母親連續好幾年不斷地的在看甄嬛傳，重播再重播，可想而知，烙印有多深。整個華人世界有多少人在看這部戲，就事論事，這部戲拍得很好，但人們在其中究竟學會了什麼？對人性產生多少提昇，十分耐人尋味。

讓人智力受損的原因很多，像是疾病或意外造成腦部損傷，受損已經很不幸，更難纏的是：

「受損之後還剩下什麼？那些殘餘在腦中的記憶會產生怎樣的作用？照顧者要怎樣幫助他們？」

經歷過與心智受損患者相處的經驗，我自己得到的一點結論是：

大事，也許我們管不了，但我們至少可以管好自己的眼睛和耳朵，什麼樣的訊息和影像值得儲存在腦海中？什麼樣的東西等於是在餵大腦吸毒？某一天當人的理智耗弱時，這些餘毒將會出來肆虐，搞得雞犬不寧。我們不能任憑各種在媒體上呈現的負面影像和訊息，毫不設防的闖進我們的頭腦和心靈中，讓惡滋長。

如果你有小孩，或是學生，任何身邊的人，能管則管，照顧一下他們在看什麼？聽什麼？管不了的話，至少要求自己，拒做心靈毒藥的製造者或供應者。

本文經愛長照授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航