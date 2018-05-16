北台灣，有這樣的一間大學，專注於學習的每個細節，致力於打破「學校」的疆界，將職場搬入教室、融合學理與實作，扎扎實實的把理論、技術和業界趨勢結合在一起，擺脫過去學術歸學術，業界歸業界的兩極分化現象。產學接軌、輔導考照、加上必修的實習課程，讓這裡的學生各個皆不是省油的燈，不時傳出捷報，在海外或國內參賽獲獎不斷、甚至還未畢業，就成為企業亟欲延攬的人才。

他們一張張年輕的臉上，有著對未來的信心和熱情，他們的手上，也握有關鍵技術的知識和執行的能力。這就是東南科技大學的教學現場的黃金三核心教學理念：實習、證照、注重興趣與能力養成的「職人培訓」（專業技職力培訓）。

在校內扎實打底，奠定未來就業實力

實習，可以說是東南科技大學在課程設計上，最重要的一環。東南科技大學領先全台灣大專院校，推出「系統化全校實習機制」：自103學年度入學的學生，畢業前皆須完成全學期的校外實習課程，不論是TOYOTA、鼎泰豐、摩曼頓、統一集團、SOGO、昇恆昌⋯⋯這些台灣耳熟能詳的大型企業，或是對台灣經濟發展有極大貢獻卻默默無名的隱形冠軍企業，都是東南科技大學的實習優良合作廠商。

東南科大與超過898家企業實習單位合作，不只提供媒合機會，學生也可以自己挑選實習廠商進行申請，適性發展，培養未來的職人精神。表現良好的學生，甚至能夠在實習完成後直接轉正職。

這樣的實習機制，又因每個科系的特色而有所微調。例如企管系分為三個專長的教學主軸：金融財務、娛樂行銷、電子商務與門市經營管理，系上特別將學理課程都安排在早上，下午則是實作或實習的機會，每個學生從大一開始就可以實際接觸廠商與業界，確認自己的興趣所在。

目前企管系大四、在外銷貿易公司實習的王威傑就分享，「東南科大的老師與業界的關係非常密切，而老師不只輔導我考取Microsoft PowerPoint證照、證券商業務員的證照，也經常在課業及實習上幫助我們。」

Photo Credit: TNL Brand Studio 東南科技大學企業管理學系彭宥珍

企管系畢業，、現於勞動部擔任副研究員的彭宥珍也分享，她在東南科大跟隨教授所學習的人力招募、薪酬發放、人力資源教育訓練⋯等課程，對她成為人力資源管理及企業教育訓練專業人才非常有幫助。

資訊科技系的黃耀賢則提到，他在「Arduino實作課」上學會了硬體方面的實作，並在老師的鼓勵下建立起自信心。現在，他已經學會編寫軟體，也製作了結合感測器的車輛，與可以智能遙控智慧家居的腦波意念接收裝置，雖然這二個作品仍在實驗階段，但耀賢認為，實作、隨機應變解決問題，是他在東南科大學到對他最有幫助的部分。

Photo Credit: TNL Brand Studio 東南科技大學資訊科技系黃耀賢正在測試腦波意念接收裝置

耀賢還說，現代人每天都離不開手機，雲端科技與IOT物聯網已是未來產業的趨勢，如何讓腦波結合軟體APP，像「萬磁王」一樣智能遙控家中的家電、結合醫療精密儀器檢測、甚至預防阿茲海默症，都是耀賢發掘自我興趣之後，持續投入開發、研究測試的動力。

Photo Credit: TNL Brand Studio 東南科技大學行銷流通管理系畢業校友郭佳綾

行銷與流通管理系畢業，曾在微風百貨的超市實習表現優異，現在在航空公司服務的郭佳綾分享，在學期間就有很多去大公司、知名企業實習的機會，加上學校曾上過的「連鎖經營模擬系統」（Business Operation Simulation System）課程，透過電腦上機操作，讓理論課程落實到現實之中商場的採購、規劃、庫存管理等，就跟實際開一家超市幾乎沒有二樣，幫助她在實習時很快就上手，實習成績亮眼，還獲得主管與公司的肯定。

將實習作為學生進入職場前的銜接，這樣的轉換機制不只大大縮短學生初入社會的陣痛期，更改變了傳統「畢業即失業」的困境，讓東南科大的學生們，一畢業，甚至提前，就能夠很快的找到工作，並且迅速適應職場生活，比起同輩畢業生更具職場競爭力。

已經開始工作的佳綾也補充，她認為現在學校推行的政策：畢業前至少修習一門「跨領域課程」，對於未來就業很有幫助，因為目前市場非常需要「跨領域的人才」。佳綾說，當初她跨領域選讀「應用英文」，讓她的外語能力更上一層樓，也讓她順利錄取現在的工作。

專業證照加持，身價隨實力與經驗水漲船高

而東南科大還有各式各樣針對考取證照而設計的課程，例如數位遊戲設計系的老師，甚至想辦法另外安排時間邀請業界的前輩，為學生做證照考試的準備和輔導。

目前數位遊戲設計系大四的張新照說，他對3D人物模型製作最有興趣，東南科大不只提供技術層面的課程，也有角色與腳本企劃的課程，並協助他考取3DsMax及人物建模的Iclone證照。同班的黃耀德則說，Unity3D的課程對他幫助最大，讓他能夠結合建模，再加入一些程式運算，就完成一個手機或VR遊戲的製作。

Photo Credit: TNL Brand Studio 東南科大數位遊戲設計系的黃耀德（左）、張新照（右）正在測試 VR 遊戲裝置

行銷與流通管理系大四的孫聖棻分享，她在「行銷管理」課程中學到了如何做市場調查、競品比較分析，及找出與競爭對手的差異及利基點、與顧客關係管理⋯等，這門課程，以及學校聘請的外聘師資，是幫助她考取行銷企劃證照的關鍵。

再以資訊科技系為例，考取行動裝置程式設計能力鑑定證照，就業薪資立刻上看4萬；企管系如能考取期貨交易分析員證照，也能擁有4.5萬的薪資行情，而數位遊戲設計系特有的3DsMax證照，在現在的就業市場中更是炙手可熱。

東南科大校內還有一個彈性的升學政策，提供成績優異的學生直升研究所，縮短就讀年限，並且提供獎學金，企管系第一名的學生就在這樣的幫助下，以一年半的時間完成研究所學業，能比一般學生提早進入就業市場與做未來生涯規劃。

Photo Credit: 東南科技大學

興趣 + 熱情，Do it 精神成就夢想終生動力

在東南科技大學，學生的學習永遠不是被動的，誠如數位遊戲設計系呂幸娟主任說：「萬事起頭難，但也只有開始動手做，才能找到繼續做下去的熱情。」這不是老調重彈，而是東南科技大學老師們一致的理念。

在老師們的努力、系上課程安排，和學校政策的交互作用下，讓許多尚未確認志向的學生得以在大學四年當中，順利找到自己的興趣和未來的方向。這樣的學習氣氛持續擴散，吸引了更多有想法的年輕人進入東南科技大學。

例如資訊科技系的黃耀賢，就透露自己在選擇校系之前，曾經親自來到東南科技大學，希望可以用自己的眼睛確認系上的設備、師資和課程內容，而這個學校也沒有辜負他的期待，他不只在實作課程中獲益良多，更在老師的帶領下，以車輛結合感測器的作品，勇奪「綠色能源科技創意應用競賽及展示會」—「太陽能技術組」銀牌。

Photo Credit: TNL Brand Studio 東南科技大學資訊科技系黃耀賢所設計，獲銀牌獎項的感測車

放手讓學生自己嘗試、犯錯，但也隨時提供支援、協助，是東南科技大學老師的教學之道。學生們在這樣的訓練下，也習慣並且享受自己找出問題的解法時的成就感，進一步在日常生活中隨時動腦思索，把所學和社會所需結合得更深、更緊密。

我們在這群年輕人的身上，不僅看見了積極實踐自己理想的模樣。進入自己由衷熱愛的科系後，在東南科大師長的幫助下，他們依照自己的所學與興趣繼續鑽研發展；東南科大校內「系統化全校實習機制」更讓他們在校期間，獲得扎實的職場實務經驗。此外，將學生所需資源視為第一優先的東南科大，設備齊全，擁有21個國際標準的證照考場，在輔導取得證照方面，更是領先全國。

我們可以說，東南科技大學用多元豐富的課程與設備，滿足年輕人探索自我的興趣需求，打破了傳統分數導向的人才培訓模式，更貼近學生志向與需求，幫助每一位在這裡落下的種子，確確實實的扎根，開出燦爛的花朵，結出豐盛的果實。面對即將出社會的畢業生，在他們漫長的人生旅途中，不會驚惶失措，而是堅定、穩定的踏上屬於自己的路。