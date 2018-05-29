《地點學》：為什麼便利商店的停車場比以往大了六倍？

文：榎本篤史、D.I.Consultants股份有限公司

「左彎待轉」會害你流失客人

在進入店家的難易度這點，考慮到「從對向車道轉彎進入店家的顧客」的地點布局（按：路口左轉時須穿越對向車道，一連串車輛會迎面而來），對於以家庭客層為主的商店，是很重要的。

有些駕駛因為必須橫越對向車道而不喜歡左轉，主要以女性為主。我有一位女性友人曾經說過，因為開車時絕對不想左轉，所以當她要進入位於對向道路的店家時，都會右轉三次，甚至六次。即使沒到那麼誇張，但有不少人會認為：「雖然對向有一家便利商店，不過還是不想在這裡左轉，不如再往前開一點，去右邊的便利商店好了……。」

當對向車道一直有車子呼嘯而過，這時如果又想要到對面，就必須等待轉彎的時機，此時來自後方車輛的沉默壓力，更讓人焦慮。

不過，馬路上有一個區塊，即使是不擅長右轉的人也能在此沉著的轉彎，請參照圖6。斜線的部分，就是沿著馬路中央線、被稱為「導流線」的空間，只要有導流線，駕駛人就能在此區塊先停車，再等待轉彎時機（按：臺灣稱槽化線，但按《道路交通標誌標線號誌設置規則》規定，槽化線是不可跨越的，須注意）。

Photo Credit: 大是文化

由於從後方來的車輛可以通過，因此無論等多久，都不會有怨言。事實上在日本，以丸龜製麵為首、包含薩莉亞（Saizeriya）義式餐廳等，以家庭客層為對象的大型餐飲連鎖店，都會在有這類導流線的地方開店。由於這類店家也有許多客人會帶著孩子，因此都會顧慮到開車來消費的母親。

雖然並非所有路邊店鋪都採取這種做法，但我時常認為沿著大馬路開店的丸龜製麵、薩莉亞義式餐廳，都是開在符合理論原則的地點上。儘管大家很容易認為，這些店家因為是大型企業，不管開在哪裡都能賺錢，但正因為他們在考量開店地點時，都希望盡量讓顧客覺得方便進來，才能維持連鎖企業的受歡迎程度。

時代不同，便利商店的停車場越來越大

路邊的便利商店，特別是位於郊區的店面，現在都設有寬敞的停車場。

在便利商店開始增加的1970年代，印象中停車場多半是如下方圖7上圖這樣的配置，都是緊挨在店家前，大約有四至五個車位的大小，駕駛人要從馬路開進去。這種類型的停車場雖然方便停車，但要把車開出來，就相當不容易了。因為車位也不大，所以駕駛人只能直接倒車，一面留意後方、一面小心翼翼的把車開出去。對於不善開車的人來說，算是很討厭的設計吧。

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如今，圖7下方這種停車場配置已經成為主流，像圖7上圖這類便利商店，幾乎已經看不到了。哪一種對駕駛人來說比較方便，可真是一目瞭然。過去的便利商店占地都是100坪左右，現在平均則有600坪這麼大。而且，建築物本身的規模大致上沒有改變，所以變大為六倍之多的，都是停車場。足以停入大約10輛汽車的便利商店，一直在增加。

尤其在車速快的道路上，大型車輛較多。舉凡幹線公路、國道交流道、省道等長距離移動的卡車高速奔馳的道路，沿線開設的便利商店不僅停車位寬敞，以大型車專用尺寸來劃分車格，也很常見。對於便利商店來說，大型車輛的駕駛顧客增加，和營業額的提升大有關聯。因為長距離駕駛的客人，會購買的商品數量也比較多。

就像這樣，因應時代的演進，需要的店鋪地點布局也不停改變。過去大眾認為「只要開店就夠了」的便利商店，如今便利商店到處都有，也開始找尋方便顧客利用的地點。而且，為了能比其他連鎖便利商店吸引到更多顧客，在地點選擇上更是費心思量，藉以謀求彼此之間的差異。

招牌不是越高越好

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為了讓駕駛人知道店鋪的存在，越來越多便利商店，將招牌高度設置得比一般店家的還低。招牌會安裝在距離地面兩公尺到三公尺左右的位置，這都是為了符合駕駛人的視線高度。

原本的店家招牌，高度都落在20公尺到30公尺左右。招牌裝設得較高，才能讓駕駛人即使從稍遠的地方看，也能立刻知道有一家便利商店。然而，當駕駛人持續開車，反而很難看得到高度這麼高的招牌，離店家越近，就越看不到。因為開車時都是維持著坐姿，看不到是理所當然。特別不容易發現招牌的，就是那種筆直的、種著行道樹的道路。因為路樹會和招牌連成一片。

這和營業額關鍵因素之一的認知度有關。認知度雖然分為能見度和周知度兩種，但在這個案例中，我們要追究的是評價看得見或看不見的能見度。也要考量到因為行道樹遮蔽，而讓駕駛無法從駕駛座看到店鋪的情況。

為了避免這種情形發生，越來越多店鋪開始採用高度較低的招牌。既能夠符合駕駛人的視線高度，也不會隱沒在樹叢中，正好是提高能見度的最佳解答。

相關書摘 ▶《地點學》：高級法國餐廳和外送披薩店有什麼共通點？

書籍介紹

本文摘錄自《地點學：三萬份大數據分析「地點」的布局戰略，開店、買屋、投資，你務必要懂的街道線索。》，大是文化出版

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作者：榎本篤史、D.I.Consultants股份有限公司

譯者：黃立萍

第一本地點學！累積三萬份實地調查，用大數據分析「地點」的布局戰略。

挑好地點，不再是超商總部和房地產公司的機密檔案，現在有了一套方法。

作者榎本篤史是地點開發專家，擁有二十年以上實務經驗，他說，把店開在什麼地點才會賺錢？答案就在現場。本書就是他量化三萬份勘查資料的結晶。同個地點他至少走超過四回：平日的白天和晚上、假日的白天和晚上，整理出地點的十大街道線索。完美店鋪有公式，複製套用就好。

想找好地點，你得先喜歡逛街。因為街道是閱讀人類心理的戰略寶庫！

路邊開店，三角窗未必都好，你要找「受角」！十字路口有四個三角窗，只有一個是理想店面，你會挑嗎？弧形道路轉彎處是好店面嗎？麥當勞最愛把店開在彎道外緣，為什麼？店面太小怎麼辦？你可以模仿得來速的動線規畫。

店面不好停車、客人不來怎麼辦？利用錯覺消除心理障礙！相同面積的停車空間，地上車格畫的是雙線或單線，居然會影響顧客停車意願？怎麼讓駕駛人、司機大哥一眼看到你的店？本書全圖解給你看。

萬一找不到最適合地點，你該怎麼做，顧客再遠都會上門！丸龜製麵懂得用「臨場感」，彌補地點上的弱點。所以，你的行業怎麼複製這種體驗？

東西好客人就會找上門？敢不拘泥於地點的業態極稀，看這邊：

人潮會消失。注意！不是鬧區都適合開店。大學學區看似最吸引人潮，常給人熱鬧的印象，實則不然！一到寒、暑假時段，大學學區就十分冷清。你怎麼辦？

有些行業不用看地點，光靠人就能吸引顧客。美髮沙龍是服務業，這種行業並非顧客追隨商品，而是顧客追隨人。每位美髮師只要掌握三十位左右的固定女性客源就可維持營運，顧客忠誠度也高。

群雄割據的便利店連鎖企業總部，都怎麼找好地點？這是地點學的必修課。

餐飲業抄襲模仿最兇，怎麼布局地點，才能無懼激戰？

最好的地點就是開在顧客方便的地方。什麼才是所謂的「方便」？

作者用三萬份的大數據告訴你。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航