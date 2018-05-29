《地點學》：高級法國餐廳和外送披薩店有什麼共通點？

文：榎本篤史、D.I.Consultants股份有限公司

高級法國餐廳和外送披薩店有什麼共通點？

營業額、店鋪數量稱霸日本全國的外送披薩店「PIZZA-LA」、能吃到來自夏威夷的漢堡的「KUA`AINA」，以及獲選為法國米其林三星、能享用到知名法國大師所烹調、料理的侯布雄法式餐廳（Joël Robuchon）……外送披薩、漢堡、法式料理，這三家乍看之下毫不相干的餐飲品牌，卻有一項共通點，你知道是什麼嗎？

其實這三個品牌都是由「FOUR SEEDS」公司經營的。像這樣擁有各種品牌、業態的餐飲關係企業，近年一直增加。只是許多人應該不太清楚，哪些品牌是同一家公司經營的。其實在地點布局戰略上，這一套經營手法，正是有利於運作的關鍵。

過去，許多連鎖餐飲店都是藉由單一品牌達到1,000家分店，並以讓更多人知道該品牌為追求目標。舉例來說，在全日本咖哩連鎖店中占有約九成比例，加上海外分店共有1,400家店鋪的「CoCo壱番屋」（按：在台灣已超過20家分店），或是在日本國內已有超過1,200家分店、以甜甜圈專賣店為人熟知的「Mister Donut」（按：在台灣已超過80家分店），均是如此。

然而，現在餐飲連鎖的主流是，逐漸轉變為同時擁有多項品牌的企業。不僅是經營單一品牌，而是像FOUR SEEDS一樣，經營各式各樣不同的品牌，這樣的企業一直在增加。

各品牌的店鋪數量約有10家，品牌內容包含串燒專賣店、西班牙料理餐廳、主打鮮魚料理的居酒屋、出餐快速的丼飯專賣店等，雖說是餐飲業，但公司旗下擁有跨越不同種類的品牌。

如果是各式居酒屋林立的區域，那麼從單價便宜的到高級的店都有，簡直就是一整個品牌組合，讓人驚呼：「這家店和另一家店，原來都是屬於同一家公司啊？」

為何擁有多種業態的企業一直增加？因為只要擁有多種業態，在地點布局方面，就可能有利於展店。

以FOUR SEEDS來說，當要租賃某處的大樓時，有時會在不同層樓開設好幾家不同的店鋪。侯布雄法式餐廳在FOUR SEEDS中是相當知名的店家，因此也經常有人請求他們：「請務必在這裡開店。」

這時，FOUR SEEDS就會如此取得交涉的主導權：「那麼，希望讓這個業態也一併進駐這棟大樓。」「請讓我們在地下樓開這一家咖啡店。」正因為旗下擁有具備品牌實力的業態，自然交涉能達成共識。

從租賃大樓的房東角度來看，他們希望盡量聚集顧客，因此都會希望導入具備集客力的業態。如此一來，「我們也想讓這個品牌進駐」、「希望用這樣的價格」……面對FOUR SEEDS多家店鋪的開設計畫及價格方面的要求，房東當然也會妥協。

拓展多家店鋪、讓房東願意降低租金、在大樓內的好位置開店——只要擁有具品牌力的業態，就能進行各式各樣的交涉，再開設較為理想的店面。換句話說，擁有多強大的品牌，就是關鍵。

企業能這樣在同一棟大樓中開設多家店鋪，造訪的顧客卻不會發覺是同一企業經營的數個品牌。我自己也曾有多次經驗，都是非常仔細的觀察後，才發現：「原來這些餐飲店，全都屬於同一家公司嗎？」有不少企業都採用這樣的開店模式，只是我們不知道而已。

多品牌餐飲企業，開發業態勝過開發地點

「AP COMPANY」和「Diamond Dining」這兩家公司，就是利用這種管理多品牌的方式成長的。

AP COMPANY以居酒屋「塚田農場」一躍成名，這家店和種植富有當地特色食材的農家簽約，讓顧客能以合理價格，品嘗產地的新鮮食材。依據各家店鋪不同，塚田農場在宮崎縣、鹿兒島縣、北海道等各個區域均有自家品牌，而且菜單都不相同。此外，提供鮮魚料理的「四十八漁場」也是受歡迎的名店。每一個品牌旗下，都各自有20家左右的分店。

關於據點分布則符合理論，都選擇在大廈一樓開店。在如今這個受歡迎程度取決於顧客的年代，AP COMPANY考慮的不只是租金盡可能便宜，更重視店家的影響力，即使租金多少有點貴，依然積極的在一樓展店。

而Diamond Dining旗下竟然有100種業態、100家店鋪，也就是不同業態的店都拓展至高達100家。知名餐廳包含以吸血鬼為主題、店內充滿恐怖氣氛的「吸血鬼咖啡店」（VAMPIRE CAFE），以及裝潢極為奇特、傳達日本原宿文化的「可愛怪獸咖啡店」（KAWAII MONSTER CAFE）」等，諸如此類講究概念的店鋪，都在大量持續開發中。

這些企業向來一開始就預設：「品牌在不久之後就會退步。」因此比起據點開發能力，它們更注重開發業態的能力。

Photo Credit: chou_i_ci @Flicrk CC BY 2.0

例如，某公司目前為止，都是開設和食料理的居酒屋，倘若該餐廳的營業額成長到某種程度後開始下滑，接下來公司就會立即替換成，以西式料理為主軸的居酒屋。為了要能在這種時刻立即更換，企業旗下才會擁有價格區間、業態都不同的品牌。以棒球投手為例，就是指擅長的球種不只一種，而具備如直球、指叉球、曲球等各種投球技巧。

雖然品牌本身很有潛力，但只要營收稍微縮減，就讓下一個品牌遞補進去。即使店家的地點好，顧客還是會因為品牌劣化而離去。因此比起不斷更換品牌，他們也更努力於「不要錯過該地點、該商圈」。

像這樣擁有多種品牌的企業，之所以情勢看漲，原因之一當然是先預測到營業額會隨著時間逐漸下滑；除此之外，不知道是不是因為經營者的世代已經不同，我認為他們的感覺正不斷改變。

先前提到的AP COMPANY和Diamond Dining，這兩家公司的創辦者目前都介於45歲至50歲，並由30多歲的人擔任經營者，負責餐廳營運。與其說他們是餐飲店創業者，給人的印象不如說像是「和所有飲食都相關的製作人」。

他們不拘泥於單一業態，而是創造出好幾種概念新穎的型態。不僅制訂含括生產者的機制，也從餐飲店向外衍生，創立「餐廳婚禮」的事業（按：restaurant wedding，是日本的嶄新婚禮形式，意指將餐廳作為舉辦婚禮的場地，能在料理方面更為講究，以符合期待的美食和居家氛圍款待與會人士），如此具備更高的視野，在廣泛的領域中展開新事務。

和過去認為創造出一個強大品牌，總之接下來就持續努力的外食產業經營者相比，他們為了讓企業持續生存，採行的經營方式也不相同。其實，與其說是經營方式不同，不如說一開始的發想就已經完全不同了。

成功拓展連鎖燒肉店版圖的「牛角」創辦人西山知義，曾創下在7年內展店數達到1,000家的卓越成績，現在則成立「美食創新集團」（DINING INNOVATION），展開多項品牌的相關事業。就連一個達到「一種業態、1,000家店鋪」境界的人，也採行多品牌策略。

可以預見，以品牌興衰為前提、擅長營運開發的企業，從現在起將往前大幅躍進。

相關書摘 ▶《地點學》：為什麼便利商店的停車場比以往大了六倍？

書籍介紹

本文摘錄自《地點學：三萬份大數據分析「地點」的布局戰略，開店、買屋、投資，你務必要懂的街道線索。》，大是文化出版

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作者：榎本篤史、D.I.Consultants股份有限公司

譯者：黃立萍

第一本地點學！累積三萬份實地調查，用大數據分析「地點」的布局戰略。

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作者用三萬份的大數據告訴你。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航